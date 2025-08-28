България е на предпоследно място в ЕС по използване на свързани с интернет устройства

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 28 August 2025 15:30 >
България е на предпоследно място в ЕС по използване на свързани с интернет устройства
През 2024 г. почти 71 на сто (70,9 на сто) от хората в Европейския съюз на възраст между 16 и 74 години са използвали устройства, свързани с интернет, известни още като "умни" устройства. Това е с 18,9 на сто повече в сравнение с 2022 г., когато делът им е бил 52 на сто, отчита Евростат.

Най-висок дял на потребителите на такива устройства през 2024 г. е регистриран в Нидерландия (94,8 на сто), следвана от Ирландия (90,6 на сто) и Дания (87 на сто). Най-ниски дялове са отчетени в Полша (46,1 на сто), България (50,8 на сто) и Румъния (56,6 на сто).

Сред различните видове устройства, свързани с интернет, най-използвана в ЕС през 2024 г. е била телевизията – 57,9 на сто от хората са заявили, че я използват. Следват умните преносими устройства като смарт часовници и фитнес гривни, използвани от 29,9 на сто от гражданите на възраст между 16 и 74 години.

Игровите конзоли, свързани с интернет, са били използвани от 19,5 на сто от хората, домашни аудио системи – от 19,3 на сто, а виртуални асистенти като смарт говорители или приложения – от 16 на сто. Устройства за енергийно управление са използвани от 14,2 на сто, интелигентни домакински уреди – от 12,8 на сто, а за домашна сигурност – от 11,8 на сто.

10,5 на сто от гражданите на ЕС са обявили, че използват автомобил с вградена безжична връзка през 2024 г., а 7,9 на сто са съобщили, че използват "умни' здравни устройства. Играчки, свързани с мрежата, са били използвани от 2,3 на сто от потребителите през 2024 г.
Свързани публикации:
Германия и България са сред страните в ЕС с най-нисък дял млади хораБезработицата в България се повишава леко през юниБългария е предпоследна в ЕС по инвестиции в RnDOokla: Най-бързата мобилна мрежа в Европа е на А1 БългарияТърговският излишък на ЕС и еврозоната расте през май
ИнтернетстатистикаЕвростат
Мнения
Кохортата на  прагматичните идеалисти
Науката за успеха на лидерите
Тръмп нарочно е хаотичен, за да е безотчетен
Има начин българските пари да работят за България
DE&I е фактор за бизнес растеж, а не защото "така се налага"
Най - четени
78% от руснаците искат Русия да преследва интересите си дори с цената на конфликт с други страниКонференция „Innovate. Invest. Inspire.” за еволюцията на иновациите в България и ЕС Капиталът на БЕХ се увеличава с 1,5 млрд. лв.Германската автомобилна индустрия е съкратила над 50 000 работни места за годинаТова са вашите герои
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Exit >
„130 години организиран туризъм в България“ е темата на списание ЛИК през август
Свят >
Имам две места за София
Exit >
Софийската филхармония открива сезон 2025/2026 на 11 септември
Бизнес >
VW въвежда абонамент за увеличаване на мощността на автомобилите
Exit >
Ричард, който видя мира в София и го извоюва на Балканите

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ