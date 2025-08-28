Schneider Electric с нова устойчива концепция за индустриалните си табла

Schneider Electric, световен лидер в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията, представя серията PanelSeT – ново поколение промишлени електрически табла, създадени с фокус върху устойчивостта и енергийната ефективност, които поставят нови стандарти в сектора. Независимо дали става дума за табла от полиестер с висока механична устойчивост, за табла, изработени от стомана с ниски въглеродни емисии, или за компактни модели за стандартни приложения, серията PanelSeT предлага различни конфигурации, размери, аксесоари и възможности за доставка, като за част от проектите е налична индивидуална изработка по заявка.



Във време, когато опазването на околната среда става водещ приоритет, компаниите се стремят да балансират икономическата ефективност с устойчивостта, за да отговорят на регулаторни изисквания като Европейската директива за корпоративна устойчивост (CSRD). Същевременно развитието на автоматизацията поставя изисквания за по-усъвършенствани и устойчиви компоненти.



Серията PanelSeT на Schneider Electric следва стриктно тази глобална тенденция – клиентите получават не просто електрическо табло, а цялостна концепция за устойчивост, сигурност и ефективност. Моделите имат широк кръг от приложения – от соларни паркове, съоръжения за пречистване на вода, селско стопанство, промишленост, до мобилна инфраструктура и телекомуникации.

