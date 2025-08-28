Сирма увеличава продажбите си с близо 27% през първото полугодие

Сирма увеличава продажбите си с близо 27% през първото полугодие
Българската технологична компания Сирма Груп Холдинг отчита увеличение на приходите от продажби с близо 27% за първото полугодие на 2025 г., като те достигат до 57,7 млн. лв. Това показват данните от междинния консолидиран доклад на компанията за периода приключващ на 30.06.2025 г.

Компанията продължава устойчивото си развитие със стабилен ръст на годишна база и с повишение на всички ключови финансови показатели. Резултатите са в съответствие със стратегическите ѝ цели – достигане на оборот от 100 млн. евро в рамките на следващите 2–3 години и успешно листване на Франкфуртската борса до началото на 2026 г.

„Най-голямото предизвикателство пред технологичните компании е бързото навлизане на изкуствения ителект (AI). Ние в Сирма се подготвяме за новата реалност и сме предприели поредица от стратегически действия. Започнахме разработването на платформата Sirma Enterprise AI, която представлява агентична екосистема и инфраструктура от множество инструменти, базирани на AI. Първата й версия ще е готова към 15 септември, като първо ще я тестваме вътрешно в компанията преди да я предлагаме на нашите клиенти. Едновременно с това разработваме архитектура, която използва локални LLM модели, за да отговорим на страховете на клиентите ни за попадане на техни чувствителните данни върху сървъри, разположени извън ЕС, при използването на AI решения. И третият ни стратегически проект е предоставяне на цялостни решения или AI базирани услуги като SaaS (софтуер като услуга) на абонаментен принцип.“, коментира Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп.

Междинните консолидирани резултати на компанията показват увеличение с 46,6% на печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA). Нетната печалба за периода надскача 1 млн. лв.

С най-голяма тежест в пазарите, на които оперира компанията остава Европа. Продажбите на Стария континент формират 78,3% от приходите й. Вторият по значимост пазар е Северна Америка с 11,4%, третият - Обединеното кралство с 7,7%.

В структурата на продажбите по сегменти водеща остава системната интеграция с 39,2% (29, 596 млн. лв.), следвана от IT услугите с 21,2% (12, 256 млн. лв.) и финансовата индустрия с 14,6% (8, 444 млн. лв.).
