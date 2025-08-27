78% от гражданите на Русия са съгласни с твърдението, че Русия е длъжна да преследва своите собствени интереси, дори ако това води до конфликт с други страни. Това сочат данните от представително за пълнолетното население на Руската федерация социологическо проучване на „Левада център“
. Този дял значително нараства в последните 13 години – през 2012 г. съгласни с тази позиция са били 51%.
74% от интервюираните смятат, че на чужденците не трябва да се позволява да купуват земя. 70 на сто обаче са съгласни, че по някои въпроси, като например замърсяването на околната среда, международните организации трябва да имат право да заставят собствената им държава да изпълнява техните решения.
Две трети от руснаците (65%) смятат, че руската телевизия трябва да отдава предпочитание на родните филми и програми. А над половината от тях (56%) са съгласни с твърдението, че големите международни компании нанасят все повече и повече вреди на местните предприятия. Същия дял интервюирани – 55 на сто, споделят мнението, че Русия трябва да ограничи вноса на чуждестранни стоки, за да защити своята икономика.