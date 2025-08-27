Конференция „Innovate. Invest. Inspire.” за еволюцията на иновациите в България и ЕС

След изключително успешното първо издание на конференцията за жизнения цикъл на стартъпите в България и Европа през 2024 г., Адвокатско дружество „Боянов и Ко. и Американска търговска камара в България обединиха усилия за осъществяването на второто й издание под името „Иновирай. Инвестирай. Вдъхновявай – Еволюцията на иновациите“ („Innovate. Invest. Inspire.”). Събитието ще се проведе на 16.10.2025 г. в хотел „Хилтън София“ привличайки ключови участници, сред които са основатели на компании, бизнеси и фондове, влиятелни инвеститори, създатели на политики и иновативни лидери, които ще дискутират и представят как иновациите, партньорствата, технологиите и новите инвестиционни инструменти допринасят за развитието на следващата вълна на растеж на стартъпите.

Сред темите, които ще се обсъдят в тазгодишното издание са как гига-фабриките за изкуствен интелект (ИИ) и умелото инвестиране на капитал предефинират предприемаческата среда за все повече иновативни стартъпи от България и региона на ЮИЕ. През последната година конвергенцията между стартъпи и ИИ бързо преформатира глобалните пазари, разбуди традиционните индустрии и катализира спешната необходимост от нови икономически парадигми. Затова конференцията ще се фокусира и върху Gen I, като мултидисциплинарна иновативна програма за студенти, като пресечна точка между бизнес и образование.

Сред темите в конференцията ще бъде и тази за финансовите ресурси и механизми, които Европейският съюз и частните инвеститори използват за подбор и подкрепа на най-обещаващите стартъпи и технологии.

„Общите усилия на двете наши организации – Американска търговска камара в България и „Боянов и Ко.“ – целят да поставят за пореден път България на европейската и на световната карта на иновативните дестинации. В контекста на геополитическата нестабилност и на динамиката на световните и регионални процеси, нашата дигитална и иновативна индустрия трябва постоянно да излъчва добрите новини и примери за успешни инвестиции, които водят до подобрения в процеси, до нови технологии и решения и до пестене на ресурси, а защо не – и до технологични мащабни скокове.

Обща цел на институциите и на частния бизнес е работа в полза на България, чийто резултат ще се мери по задържането на инвеститори, привличането на свежи капитали – публични и частни, както и чрез развитие на конкурентоспособността на страната ни в цялост.“ – споделят при оповестяване на събитието Иван Михайлов, главен изпълнителен директор, АТК и адв. Борислав Боянов, управляващ съдружник, Адвокатско дружество „Боянов и Ко.“

Големите теми в събитието са:

- Изготвяне на политики: Умно управление за умен растеж.

- Роля на рисковия капитал: Подкрепа за еднорозите на утрешния ден.

- Институционалните инвеститори: Капитал в мащаб.

- СТАРТЪПИ 2030: Изграждане на смели компании в десетилетие с високи залози.

 Сред потвърдените говорители са:

- Екатерина Захариева, комисар в Европейската комсиия 2024 - 2029 г., отговарящ за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации - видео обръщение

- Томислав Дончев, заместник министър-председател и министър на иновациите и растежа - поканен

- Александър Петров, Старши съдружник, McKinsey, Лондон

- Кая ван ден Берг, директор, Стартиращи компании и мащабиране, Innovation Norway;

- Проф. Силвия Илиева, директор, Институт ГЕЙТ, СУ „Св. Климент Охридски“;

- Мария Маринова, ръководител на отдел „Правен“, Филип Морис България

-  Михаил Петров, главен изпълнителен директор, Schwartz IT

- Теодор Радонов, ръководител на офиса в България на Европейска инвестиционна банка

- Евгени Ангелов, председател, Българска асоциация за дялов и рисков капитал;

- Натанаил Стефанов, заместник-председател, София Тек Парк;

- Добромир Иванов, главен изпълнителен директор, БЕСКО;

- Филип Генов, изпълнителен директор, F27;

- Николай Илиев, съосновател, CloudCart;

- Макс Гурвиц, управляващ партньор, Vitosha Ventures

- Златолина Мукова, партньор, New Vision 3, Neveq І & Neveq ІІ

-  Ангел Ангелов, управляващ партньор, Innovation Capital
