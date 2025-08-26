Това са вашите герои

Номинациите продължават до 15 септември

BusinessGlobal / 26 August 2025 08:36 >
Това са вашите герои
104 уникални жени и мъже вече се включват в националния конкурс ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Това са вашите любими герои, които ни водят към утрешния ден, които ни служат за пример, които променят живота ни. Това са хората, на които вярвате, на които се възхищавате. Благодарим, че ги намитирахфе, че споделихте имената им и това, което те правят в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Той се организира от списание BGLOBAL, методологията за оценка е на PwC – България.

Най-много са вашите номинации в категория „Култура и изкуство“ – 19, следват „Бизнес“ – 18, и „Наука и образование“ – 17. Номинирали сте и пет талантливи деца.

Номинациите продължават до 15 септември. Има още много успешни и талантливи хора. Нека ги посочим, нека ги наградим. Номинациите се подават само тук: https://horanabadeshteto.com/

ВСИЧКИ НОМИНИРАНИ

КАТЕГОРИЯ „БИЗНЕС“

Боряна Манолова, CEO на Siemens България

Димитър Димитров, съосновател и главен изпълнителен директор на Shelly Group

Иван Александров, изпълнителен директор на eBag

Иво Ценов и Тенко Николов, основатели и управляващи партньори на SiteGround

Йордан Гинев, главен оперативен директор на групата DIGITALL и управляващ директор за България

Красен Кюркчиев, изпълнителен директор на „Фикосота“

Надя Гогова, издател и управляващ партньор на списание Еnterprise

Петя Георгиева-Кондакова, хоноруван преподавател в УНСС

Пламен Пламенов Мирянов, изпълнителен директор на „Артекс инженеринг“

Румяна Тренчева, старши вицепрезидент на Sap

Светлин Пешев, ССО на World Transport Overseas Group

Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на „Фантастико“

Светослав Спасов, изпълнителен директор на KPMG IT Service

Свилен Стрезов, маркетинг директор на „Тева“

Станимир Костов, изпълнителен директор на ФТС Груп

Христо Попов, изпълнителен директор на FastTrack

Яни Драгов, основател, собственик и изпълнителен директор на „Смарт Органик“


КАТЕГОРИЯ „ЗДРАВЕ“

Биляна Савова, основател на фондация „МС – Мога Сам"

Д-р Бранимир Кирилов, основател и управител на Дентална клиника „Медикъл Дент“

Д-р Валентин Павлов, управител на „Ео Дент“

Д-р Ваня Митова, началник на отделение „Хирургия на гърда и реконструктивна хирургия“ в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“

Проф. д-р Евгения Василева, началник на Клиниката по интензивно лечение на нервни болести в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Проф. д-р Иво Петров, медицински директор и началник на клиника „Кардиология и ангиология“ към „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ „Витоша“

Кирко Кирков, изпълнителен директор на Sandoz Generics Division, Novartis

Д-р Неделя Щонова, автор и водещ на предаването „Светът на здравето“ по bTV

Нели Хаджийска, автор, водещ и продуцент на MindKаст

Д-р Петър Велев, управител на „Екофарм“, създател на платфората CredoWeb

Доц. д-р Сашо Асьов, д.м. Началник на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Св. Анна“ – София

Светла Лесова, основател и управител на VIDAS drinks

Тодор Желязков, главен изпълнителен директор, inHEART


КАТЕГОРИЯ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“

Богиня Матеева, писател и журналист

Проф. д-р Весела Казашка, преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Георги Петров, дизайнер, Wolf Walley

Георги Господинов, писател

Жаклин Вагенщайн, издател, създател на кино-литературния фестивал „Синелибри“

Проф. д-р Ивайло Христов, актьор, режисьор и преподавател

Иван Христов и Андрей Арнаудов, основатели и изпълнителни директори на продуцентска компания „Междинна станция“

Капка Касабова, писател

Людмила Филипова, писател

Магърдич Халваджиян, основател и съсобственик на „Глобал филмс“

Марта Петкова, художествен ръководител на балета на Софийската опера и балет

Надежда Динева, организатор на националната кампания „Зелено четене“

Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет

Соня Йончева, оперна прима

Стоян Стоянов и Владимир Грънчаров, управители на Еlektrick.me

Теодора Духовникова, актриса

Тодор Ангелиев – Тоци, художник и илюстратор

Явор Гърдев, театрален и кинорежисьор


КАТЕГОРИЯ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“

Александра Мечкова, изпълнителен директор на „Телерик Академия“

Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Ваня Ананиева, CEO на Езикови училища „Интелект“

Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет на Медицинския университет, София

Дарин Маджаров, създател на „Уча.се“

Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС

Динко Динев, старши учител по информатика и информационни технологии в профилирана гимназия „Васил Левски“ в Ямбол

Евгения Пеева-Кирова, главен изпълнителен директор на гимназия за дигитални умения „Будител“, преди това основател на „Заедно в час“

Елена Маринова, зам.-председател на Управителния съвет на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки

Емануил Манолов, старши учител в СУ „Неофит Рилски“ в Харманли

Ивана Илиева, студентка и учителка в 105. СУ „Атанас Далчев“

Лъчезар Димов, директор на детско-юношеския спорт към Българския футболен съюз

Любов Костова, фондация „Красива наука“

Проф. Мартин Вечев, основател и научен директор на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към СУ „Св. Климент Охридски“

Светлин Наков, съосновател на „СофтУни“

Силвия Илиева, директор на Gate Institute

Марияна Филипова, управител и учител в STEALM Academy, Bulgaria

Траян Траянов, изпълнителен директор на фондация „Заедно в час“


КАТЕГОРИЯ „СПОРТ“

Алберт Попов, състезател по ски алпийски дисциплини

Боряна Калейн, помощник-треньор на националния отбор по художествена гимнастика

Димитър Бербатов, учредител на фондация „Димитър Бербатов“

Иван Иванов, тенисист, Rafa Nadal School

Илияна Раева, президент на Българската федерация по художествена гимнастика

Карлос Насар, състезател по вдигане на тежести

Никола Цолов, автомобилен пилот, Campus Racing

Нургюл Салимова, състезателка по шахмат

Тервел Замфиров, сноубордист


КАТЕГОРИЯ „ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“

Боти Диманов, съосновател и главен технически директор на Тeniks

Венцеслав (Винс) Гайдарджиев, собственик на Аlcatraz AI

Проф. Георги Димитров, основател и председател на Управителния съвет на Еvrotrust

Любоми Янчев, главен изпълнителен директор на MClimate

Невен Дилков, основател и главен изпълнителен директор на Neterra

Петър Митев, съосновател и главен продуктов директор на Сhaos

Райчо Райчев, изпълнителен директор на Еndurosat

Свилен Рангелов, Константин Рангелов, съоснователи и главен изпълнителен и главен технически директор на „Дронамикс“

Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на Sirma Group Holding


КАТЕГОРИЯ „УСТОЙЧИВОСТ“

Биляна Николова Лаундс, основател и изпълнителен директор на „Мелифера“

Боян Рашев, експерт по устойчиво развитие

Ивелина Николова, генерален мениджър на зона Южни Балкани на Schneider Electric

Леа Симоне, управител на Station Zero

Любомила Йорданова, социален предприемач, основател на Рlan-А

Магдалена Малеева, управител на Harmonica

Миглена Стоилова, председател на Надзорния съвет на Българската ветроенергийна асоциация

Петя Манастирска, мениджър „Устойчиво развитие и качество“ на „Девин“ ЕАД

Росен Габровски и Стела Петкова, основатели и собственици на верига магазини „Зоя“
