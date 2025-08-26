Това са вашите герои

104 уникални жени и мъже вече се включват в националния конкурс ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Това са вашите любими герои, които ни водят към утрешния ден, които ни служат за пример, които променят живота ни. Това са хората, на които вярвате, на които се възхищавате. Благодарим, че ги намитирахфе, че споделихте имената им и това, което те правят в конкурса ХОРА НА БЪДЕЩЕТО. Той се организира от списание BGLOBAL, методологията за оценка е на PwC – България.
Най-много са вашите номинации в категория „Култура и изкуство“ – 19, следват „Бизнес“ – 18, и „Наука и образование“ – 17. Номинирали сте и пет талантливи деца.
Номинациите продължават до 15 септември. Има още много успешни и талантливи хора. Нека ги посочим, нека ги наградим. ВСИЧКИ НОМИНИРАНИКАТЕГОРИЯ „БИЗНЕС"Боряна Манолова
, CEO на Siemens БългарияДимитър Димитров
, съосновател и главен изпълнителен директор на Shelly GroupИван Александров
, изпълнителен директор на eBagИво Ценов и Тенко Николов
, основатели и управляващи партньори на SiteGroundЙордан Гинев
, главен оперативен директор на групата DIGITALL и управляващ директор за БългарияКрасен Кюркчиев
, изпълнителен директор на „Фикосота“Надя Гогова
, издател и управляващ партньор на списание ЕnterpriseПетя Георгиева-Кондакова
, хоноруван преподавател в УНССПламен Пламенов Мирянов
, изпълнителен директор на „Артекс инженеринг“Румяна Тренчева
, старши вицепрезидент на SapСветлин Пешев
, ССО на World Transport Overseas GroupСветослав Гаврилов
, изпълнителен директор на „Фантастико“Светослав Спасов
, изпълнителен директор на KPMG IT ServiceСвилен Стрезов
, маркетинг директор на „Тева“Станимир Костов
, изпълнителен директор на ФТС ГрупХристо Попов
, изпълнителен директор на FastTrackЯни Драгов
, основател, собственик и изпълнителен директор на „Смарт Органик“КАТЕГОРИЯ „ЗДРАВЕ“Биляна Савова
, основател на фондация „МС – Мога Сам"Д-р Бранимир Кирилов
, основател и управител на Дентална клиника „Медикъл Дент“Д-р Валентин Павлов
, управител на „Ео Дент“Д-р Ваня Митова
, началник на отделение „Хирургия на гърда и реконструктивна хирургия“ в УСБАЛ по онкология „Проф. Иван Черноземски“Проф. д-р Евгения Василева,
началник на Клиниката по интензивно лечение на нервни болести в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“Проф. д-р Иво Петров
, медицински директор и началник на клиника „Кардиология и ангиология“ към „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ „Витоша“Кирко Кирков
, изпълнителен директор на Sandoz Generics Division, NovartisД-р Неделя Щонова
, автор и водещ на предаването „Светът на здравето“ по bTVНели Хаджийска
, автор, водещ и продуцент на MindKастД-р Петър Велев
, управител на „Екофарм“, създател на платфората CredoWebДоц. д-р Сашо Асьов
, д.м. Началник на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Св. Анна“ – СофияСветла Лесова
, основател и управител на VIDAS drinks Тодор Желязков
, главен изпълнителен директор, inHEARTКАТЕГОРИЯ „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“Богиня Матеева
, писател и журналистПроф. д-р Весела Казашка
, преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – ПловдивГеорги Петров
, дизайнер, Wolf WalleyГеорги Господинов
, писателЖаклин Вагенщайн
, издател, създател на кино-литературния фестивал „Синелибри“Проф. д-р Ивайло Христов
, актьор, режисьор и преподавателИван Христов и Андрей Арнаудов
, основатели и изпълнителни директори на продуцентска компания „Междинна станция“Капка Касабова
, писателЛюдмила Филипова
, писателМагърдич Халваджиян
, основател и съсобственик на „Глобал филмс“Марта Петкова,
художествен ръководител на балета на Софийската опера и балетНадежда Динева
, организатор на националната кампания „Зелено четене“Пламен Карталов
, директор на Софийската опера и балетСоня Йончева
, оперна примаСтоян Стоянов и Владимир Грънчаров
, управители на Еlektrick.meТеодора Духовникова
, актрисаТодор Ангелиев
– Тоци, художник и илюстраторЯвор Гърдев
, театрален и кинорежисьорКАТЕГОРИЯ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ“Александра Мечкова
, изпълнителен директор на „Телерик Академия“Атанас Георгиев
, декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“Ваня Ананиева
, CEO на Езикови училища „Интелект“Георги Момеков
, декан на Фармацевтичния факултет на Медицинския университет, СофияДарин Маджаров,
създател на „Уча.се“Проф. д-р Димитър Димитров
, ректор на УНССДинко Динев
, старши учител по информатика и информационни технологии в профилирана гимназия „Васил Левски“ в ЯмболЕвгения Пеева-Кирова
, главен изпълнителен директор на гимназия за дигитални умения „Будител“, преди това основател на „Заедно в час“Елена Маринова
, зам.-председател на Управителния съвет на Сдружението на олимпийските отбори по природни наукиЕмануил Манолов,
старши учител в СУ „Неофит Рилски“ в ХарманлиИвана Илиева
, студентка и учителка в 105. СУ „Атанас Далчев“Лъчезар Димов
, директор на детско-юношеския спорт към Българския футболен съюзЛюбов Костова
, фондация „Красива наука“Проф. Мартин Вечев
, основател и научен директор на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към СУ „Св. Климент Охридски“Светлин Наков
, съосновател на „СофтУни“Силвия Илиева,
директор на Gate InstituteМарияна Филипова
, управител и учител в STEALM Academy, BulgariaТраян Траянов
, изпълнителен директор на фондация „Заедно в час“КАТЕГОРИЯ „СПОРТ“Алберт Попов
, състезател по ски алпийски дисциплиниБоряна Калейн
, помощник-треньор на националния отбор по художествена гимнастикаДимитър Бербатов
, учредител на фондация „Димитър Бербатов“Иван Иванов
, тенисист, Rafa Nadal SchoolИлияна Раева
, президент на Българската федерация по художествена гимнастикаКарлос Насар
, състезател по вдигане на тежестиНикола Цолов
, автомобилен пилот, Campus RacingНургюл Салимова,
състезателка по шахматТервел Замфиров
, сноубордистКАТЕГОРИЯ „ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“Боти Диманов
, съосновател и главен технически директор на ТeniksВенцеслав (Винс) Гайдарджиев
, собственик на Аlcatraz AIПроф. Георги Димитров
, основател и председател на Управителния съвет на Еvrotrust Любоми Янчев
, главен изпълнителен директор на MClimateНевен Дилков,
основател и главен изпълнителен директор на NeterraПетър Митев
, съосновател и главен продуктов директор на СhaosРайчо Райчев
, изпълнителен директор на ЕndurosatСвилен Рангелов, Константин Рангелов
, съоснователи и главен изпълнителен и главен технически директор на „Дронамикс“Цветан Алексиев,
главен изпълнителен директор на Sirma Group HoldingКАТЕГОРИЯ „УСТОЙЧИВОСТ“Биляна Николова Лаундс,
основател и изпълнителен директор на „Мелифера“Боян Рашев
, експерт по устойчиво развитиеИвелина Николова,
генерален мениджър на зона Южни Балкани на Schneider ElectricЛеа Симоне
, управител на Station ZeroЛюбомила Йорданова
, социален предприемач, основател на Рlan-АМагдалена Малеева
, управител на HarmonicaМиглена Стоилова
, председател на Надзорния съвет на Българската ветроенергийна асоциацияПетя Манастирска
, мениджър „Устойчиво развитие и качество“ на „Девин“ ЕАДРосен Габровски и Стела Петкова
, основатели и собственици на верига магазини „Зоя“