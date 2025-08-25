България и Rheinmetall ще изградят съвместно два военни завода за над €1 млрд.

Единият ще е за барут, а другият - за 155-милиметрови снаряди

Източник: rheinmetall.com

България и най-големият отбранителен концерн в Европа Rheinmetall ("Райнметал“) ще изградят на територията на страната ни два нови военни завода, съобщи БТА. Това стана ясно след среща между председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер в централата на концерна в Дюселдорф (Германия). Единият завод ще е за производство на барут и заряди, а другият – за производство на 155 мм снаряди (далекобойни изстрели) по стандарт на НАТО.



По време на разговора между Борисов и Папергер бе подчертано, че двата нови военни завода ще въведат качествено ново ниво на производството на артилерийски снаряди, техните компоненти и материали. Борисов и Папергер се обединиха, че с изграждането на двата завода България и германският военен концерн ще затворят пълния производствен цикъл и ще се гарантира най-високо качество на произвежданата продукция, минимални рискове при доставка на критични компоненти и използването на производствен и научен потенциал, който ще се създаде, за удовлетворяване на потребностите на

Българската армия, както и за износ за други държави. Освен това с изграждането на двата завода ще бъдат разкрити много нови и устойчиви работни места.



Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов подчерта, че през следващите 3 седмици експерти от страна на българското правителство и на германския военен концерн ще подготвят двата договора за общо съвместно предприятие. "Заводът за барут ще е най-големият в Европа и ще е колкото два немски завода. Благодаря на г-н Папергер, че избраха терена на Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ) за този огромен завод", каза още Борисов. Той добави, че целта на другия завод за 155 мм снаряди ще е за капацитет на производство от минимум 100 хил. бройки.



Председателят на ГЕРБ увери главния изпълнителен директор на "Рейнметал" Армин Папергер, че българското правителство е информирало Европейската комисия и председателя й Урсула фон дер Лайен за изграждането на двата завода. "По линия на европейския механизъм за сигурност Safe сме гарантирали средствата, които ще бъдат инвестирани от страна на българската държава", отчете още Борисов. По думите му, договорите ще бъдат изпратени за ратификация и в Народното събрание. "Благодаря на изпълнителния директор на най-голямата отбранителна фирма в Европа Армин Папергер, че оцени огромния потенциал на България и че ще инвестира именно в нашата държава", завърши Бойко Борисов.



От своя страна Папергер съобщи, че съвместнaта инвестиция на българското правителство и "Райнметал" в двата нови завода ще надхвърли 1 млрд. евро, което е само началото за бъдещо сътрудничество. "Взаимоотношенията, които сме изградили, са на база добрите ни лични отношения с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. Това допринася за успешната реализация на съвместни предприятия в България", подчерта още Папергер.

