Shelly показва следващото поколение умни устройства на IFA 2025

Компанията представя най-големия си дисплей досега, нови сензори и умни контакти от следващо поколение (Shelly Gen 4) и решения с Matter, Zigbee и Z-Wave Long Range

Shelly Group, водещ доставчик на решения за Интернет на нещата (IoT) и интелигентни сгради, ще представи най-новите си разработки на IFA 2025 – най-голямото световно изложение за потребителска електроника и домакински уреди. Събитието ще се проведе от 5 до 9 септември в Берлин, а щандът на Shelly ще бъде разположен в зала 1.2, номер 125.



Компанията ще представи редица премиери, включително най-големия си XL дисплей досега, нови сензори, умни контакти, брави и цяла гама устройства с поддръжка на последни стандарти като Matter, Zigbee и Z-Wave Long Range.



Най-големяит Shelly дисплей досега



Умен стенен контролен панел с 10.1” HD цветен тъчскрийн, ултра-бърз процесор, вградено реле и четири програмируеми бутона. Дисплеят визуализира данните за енергиен мониторинг, отчетени от свързаните Shelly устройства с измерване на консумацията, и предлага мултимедиен плейър, радио и връзка със Sonos | Bluetooth високоговорители. Осигурява Dual Band Wi-Fi 6 (2.4 GHz & 5 GHz) и Bluetooth 5.4 свързаност, както и пълна съвместимост със Shelly Smart Control, Home Assistant и MQTT, без нужда от хъб.



Първият Shelly смарт разклонител



Shelly разклонителят е с четири независимо управлявани контакта, Matter сертификация и поддръжка на Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и Zigbee, оборудван с LED индикатори, възможност за графици и скриптове, както и локално/облачно управление. Предлага енергиен мониторинг и пълна интеграция в смарт екосистеми.



Нов сензор за присъствие



Този нов Shelly сензор засича в реално време присъствието на до 6 души в до 10 персонализирани зони, активирайки умни автоматизации за осветление, климатизация и сигурност. Работи с Wi-Fi, Bluetooth и Zigbee (за Zigbee е необходим хъб) и е съвместим със Shelly Smart Control и Home Assistant.



Усъвършенстван сензор за течове



Със сензорен кабел, който може да се удължава за покриване на по-големи площи, два режима (Наводнение/Дъжд) и три нива на аларма – работи на батерии, има звуков сигнал и изпраща известия през приложението. Поддържа Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, както и Zigbee, с IP44 защита за надеждна работа.



Умен контакт за външно ползване



Влагоустойчив Z-Wave контакт с енергиен мониторинг за уреди до 12A, който поддържа Z-Wave Long Range за стабилна автоматизация в дворове и външни пространства.



Ново попълнение за Wave серията



Z-Wave Long Range димер за управление на осветление със или без неутрален проводник, който предлага графици, нощен режим и е подходящ за големи жилища и търговски обекти.



Умна брава с подобрени параметри



Напълно безключалкова брава с достъп чрез докосване, смартфон или PIN - работи с Wi-Fi и Bluetooth, съвместима със Shelly App, Alexa, Google Home и Home Assistant. Сертифицирана е по високи стандарти, с елегантен дизайн и до 12 месеца живот на батерията с LOQED Power Kit. С покупката на допълнителния комплект LOQED Power Kit, който включва 8 презареждаеми батерии и зарядно устройство, вече няма да се налага да се притеснявате за смяната на батериите.



Иновации при продуктите с американски стандарт



Сред акцентите на IFA 2025 ще бъдат и решения за американския пазар. Shelly ще представи компактен умен контакт с капацитет до 1800 W / 15 A, поддържащ Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Zigbee и Matter, съвместим с Apple HomeKit и Alexa. Наред с него ще бъде показан и нов стенен димер за димируеми LED, халогенни и крушки с нажежаема жичка до 200 W, който може да функционира и като Wi-Fi / Zigbee удължител и Bluetooth шлюз.



Нови и подобрени Shelly Wave и Shelly BLU устройства



Освен това ще бъдат представени нови устройства от сериите Shelly Wave и ъпгрейди от Shelly BLU продуктите. Линията Shelly Wave стъпва на стандарта Z-Wave 800 и Z-Wave Long Range, осигурявайки капацитет до 4000 устройства в мрежа и предлагайки контакти, ключове, релета, сензори и DIN-релса модули за професионални инсталации. Устройствата Shelly BLU пък вече поддържат Zigbee, като са компактни, енергийно ефективни и включват бутони и дистанционни, сензори за движение, врати и прозорци, както и измерване на температура и влажност – с по-бърза и стабилна интеграция в смарт екосистеми.



IFA 2025 обещава да бъде най-мащабното издание досега с рекорден брой изложители и силен международен интерес. Участието на Shelly в това ключово световно събитие позиционира компанията сред водещите иноватори в сферата на умния дом и IoT технологиите.

