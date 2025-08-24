Шоколадът поскъпва, но има светлина в края на тунела

Очаква се около Великден крайните цени да се понижат заради благоприятно съчетание на фактори

Източник: Pixabay.com - jackmac34

Любителите на шоколад са изправени пред поредно покачване на цените, тъй като забавеното въздействие на пазара на какао се отразява на търговците на дребно, но по-добри новини може да се очакват до следващия Великден, пише Си Ен Би Си.



Цените на какаото се покачиха рязко през последните години, достигайки рекордно високи нива на фона на неблагоприятни метеорологични условия, нашествия на вредители и ограничени доставки в Западна Африка, която произвежда около три четвърти от световните доставки.



Тази тенденция се комбинира с по-широка световна инфлация, което води до повишаване на разходите за потребителите и едновременно с това намалява търсенето на сладки лакомства. Проучване от 2024 г. на британската потребителска група Which? установи, че шоколадовите продукти са категорията с най-висок среден годишен темп на инфлация в магазините за хранителни стоки миналата година - 11%. В САЩ цената на популярни продукти като Hershey's Kisses също скочи с около 12% на годишна база.



Адалберт Лехнер, ръководител на швейцарския гигант Lindt & Sprüngli, заяви пред Си Ен Би Си през април, че не смята, че цените на какаото някога ще паднат до нивата, на които са били преди.



Фючърсите на какаото останаха колебливи, но като цяло се забавиха тази година, падайки от $8177 за метричен тон в началото на януари до около $7855 през август. За сравнение, преди три години цената беше $2374.



За съжаление скорошният спад няма да се отрази на цените на шоколада в краткосрочен план, смята Трейси Алън, стратег за селскостопански стоки в J.P. Morgan.



Производителите на шоколад все още се справят с повишените цени на какаото от четвъртото тримесечие на 2024 г., когато достигнаха рекордни върхове, казва Трейси Алън. По-високите пазарни цени се отразяват със забавяне върху индустрията като цяло и след това се прехвърлят върху потребителя. "Заради постоянния дефицит на пазара поради изчерпване на наличността на какаови зърна и продукти се страхувам, че по-високите цени ще останат за по-дълго време", продължава тя.



Говорителят на асоциацията на швейцарските производители на шоколад Chocosuisse Лидия Тот, заяви, че учетворяването на цените на какаото през последните две години е увеличило значително производствените разходи, свивайки маржовете на производителите, особено като се има предвид, че цените на дребно са склонни да изостават.



„Въздействието се усеща в цялата индустрия - от по-малките предприятия до големите международни износители. Въпреки че някои от тези увеличения на разходите са прехвърлени върху потребителите, остават вероятни по-нататъшни корекции на цените, докато въщане към по-ранните ценови нива е малко вероятно“, каза Тот пред Си Ен Би Си.



Въпреки това, перспективите за потребителите може да са малко по-светли около Великденския сезон догодина, отбеляза Трейси Алън. Според анализ на J.P. Morgan през този период се окаква комбиниран ефект от по-добри метеорологични условия, по-високо производство и достигане на зрялост на нови насаждения в Еквадор и Бразилия достигат зрялост. Но въпреки това се очаква цените на какаото да останат по-високи за по-дълго време на ниво от $6000 за метричен тон.

