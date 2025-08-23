Софийската филхармония открива сезон 2025/2026 на 11 септември

На 11 септември Софийската филхармония открива сезон 2025/2026 с концерт, посветен на Пьотр Илич Чайковски – един от най-въздействащите и обичани композитори в световната музикална култура. В програмата звучат две от знаковите му творби: Концерт за пиано и оркестър №1 и Симфония №4.



Концертът за пиано и оркестър №1 е творба, позната със своята грандиозна въвеждаща тема, пълна с драматизъм и сила, и с контрастиращите ѝ лирични моменти. Това е едно от най-често изпълняваните и обичани произведения за пиано – едновременно виртуозно, романтично и искрено, създадено в момент на вътрешна борба и творческа зрялост на Чайковски.



Във втората част ще прозвучи Симфония №4 във фа минор – произведение, в което композиторът отразява личната си драма, борбата със съдбата и стремежа към просветление. Наричана често „съдбовната симфония“ на Чайковски, тя съчетава фолклорната енергия с изтънчена оркестрация и емоционална наситеност, която не оставя никого равнодушен.



Солист на вечерта е пианистът Емануил Иванов. Роден в Пазарджик през 1998 г., Иванов добива международна известност, когато на едва 20 години печели първа награда на престижния международен конкурс „Феручо Бузони“ в Италия – постижение, което го нарежда сред най-обещаващите млади пианисти на нашето време. След това следват рецитали и концерти във Франция, Япония, Италия, Германия, Австрия, Кипър, Южна Африка, Обединеното кралство, Полша. През 2022 дебютира в една от най-престижните европейски зали – „Херкулес“ в Мюнхен. През 2024 г. дебютира на сцените на Уигмор Хол Лондон и Концертхаус Дортмунд. През лятото на 2023 записва албум със сонати на Скарлати за реномирания лейбъл „Naxos“. Изпълненията му са представени по BBC Radio 3, италианското Rai Radio 3 и японското NHK Radio. Емануил Иванов впечатлява с изтънчен звук, интелигентна интерпретация и дълбоко емоционално присъствие.



На диригентския пулт застава маестро Найден Тодоров. Завършил дирижиране в Австрия, работил с редица оркестри в Европа, Азия и Америка, той е не само утвърден интерпретатор на класическия репертоар, но и активен поддръжник на съвременната българска музика. Носител на румънския орден „Културни заслуги“ с ранг „Велик офицер“, за „Популяризиране на културата“ и на френския орден „Кавалер на изкуствата и литературата“ – признание за неговия значим принос към културата. Под негово ръководство Софийската филхармония разшири своята международна видимост и продължи да развива амбициозна програма, която свързва традиция и новаторство.





