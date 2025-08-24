„Лекарство“ за задръствания

Община Бургас също участва на пазара на споделената микромобилност с услугата Burgas Bikes, която включва мобилно приложение за наем на електрически велосипеди.

Шестте дни без наземен градски транспорт в началото на май създадоха проблеми на хората в София, но столицата не беше блокирана. Разбира се, мнозина избраха удобството на личния автомобил и увеличиха трафика, задръстванията и вредните емисии, но и мнозина заложиха на микромобилността.Какво е микромобилност? Тя представлява придвижването на къси разстояния, до 10 – 15 км, с леки превозни средства – велосипеди, електрически тротинетки, електрически велосипеди, електрически скутери. Технологичното развитие и разпространението на мобилни приложения направи микромобилността част от транспортната услуга: вместо да купувате електрическа тротинетка или електрически велосипед, може да ги наемете чрез приложение на смартфона. Плащате за изминатото разстояние и се придвижвате бързо до метростанция или удобна спирка на друг градски транспорт, или направо стигате до крайната точка на вашето пътуване. При това не мислите дали ще имате достатъчно батерия, или как да паркирате превозното си средство, така че да не ви го откраднат или повредят.Услугата микромобилност от десетилетия не е новост за САЩ и страните от Западна Европа, не подмина и България като алтернатива на традиционния градски транспорт. Уcлyгитe нa ĸкoмпaниите зa микĸpoмoбилнocт допълват cъщecтвyвaщитe тpaнcпopтни схеми и улесняват пpидвижвaнeтo нa xopaтa. В много случаи с тях маршрутът се изминава по-бързо, отколкото с градския транспорт или с личния автомобил, защото не се губи време в задръстване и пътниците не чакат по спирките.Първата международна компания, която стартира услуги за отдаване на електрически тротинетки под наем в България, беше Lime. Базираният в Сан Франциско стартъп започна да предлага своите бяло-зелени тротинетки в София в края на август 2019 г. Малко по-късно в столицата навлязоха и други чуждестранни брандове като Bird и BinBin (първата вече не предлага услугите си, след като компанията майка фалира в края на 2023 г.). В момента по софийските улици и тротоари се придвижват няколко хиляди тротинетки на различни брандове, които могат да се вземат под наем.ЧУЖДЕСТРАННИ И МЕСТНИ ИГРАЧИ. След 2020 г. Lime разшири предлагането на тротинетките си и във Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Шумен и Русе. Отделно от тротинетките, малко по-късно компанията стартира и услуга за отдаване под наем на електрически велосипеди. Тя е наречена LimeBike и към момента се предлага в София и Пловдив.Най-големият оператор на електрически тротинетки в Европа, естонската Bolt, за първи път предложи услугите си за споделена мобилност в София през юни 2024 г., започвайки с 800 електрически тротинетки. След столицата компанията влезе във Варна и Бургас, а от края на януари 2025 г. започна да предлага своите услуги и в Пловдив. В зависимост от търсенето Bolt планира да увеличава броя на тротинетките.Освен международни оператори има и местни играчи – в София българската компания Cyrcl предлага велосипеди под наем, като освен стандартните има и електрически варианти. Нейните електрически велосипеди са подобни на тези на Lime, като и двата модела имат удобна кошница за пренасяне на багаж и голям предпазител на задното колело, за да могат да се карат и с рокля или дълга горна дреха.Също в София компанията E-bike Rental предлага под наем няколко различни вида електрически велосипеди – от такива за градско придвижване с ниска рамка до мощни 1500 вата велосипеди с предно и задно окачване, с които може да се разхождате и спускате по най-стръмните планинските пътеки.ТУРИЗМЪТ КАТО КАТАЛИЗАТОР. Развитието на услугата микромобилност е свързано и с развитието на големите морски туристически центрове, които особено през лятото стават пренаселени и трудни за придвижване с автомобил. Затова към тях се насочват както чуждестран ните компании, така и иновативни местни играчи.Във Варна компанията Top Rent a Car, един от лидерите в сектора на услугите за предоставяне на автомобили под наем, в началото на март 2024 г. стартира услуга за електрически велосипеди под наем, която носи името TopMobility. В Бургас общината в партньорство с телекома „А1 България“ създаде мобилно приложение, с което могат да се наемат електрически велосипеди. Общината е брандирала колелетата, които са разположени на площадки на оживени места в морския град.Алтернатива за бързо, сигурно и екологично придвижване предлага и компанията Shareascoot. С едноименното приложение можете да наемете електрически скутер и да се придвижите бързо в задръстения градски трафик. В багажника на скутера е скрита и каска за безопасност на пътуването. Компанията стартира в края на 2019 г., като привлече инвестиции от венчър фонда Innovation Capital, за да може да разшири своята флотилия от скутери. Shareascoot предлага услугата си в София и Пловдив.Споделена електрическа мобилност има и на четири колела. Spark е първата компания за наем на изцяло електрически автомобили, като предлага услугите си в София и Пловдив. Компанията предлага над 1200 автомобила от различен клас – от миниавтомобила Skoda CityGo през компактни седани Hyundai до лекотоварен Nissan, с който могат да се превозят и най-обемисти покупки като хладилник, например. Електрически автомобили могат да се наемат и с мобилното приложение TopMobility на Top Rent a Car.БЕЗОПАСНОСТТА Е ВАЖНА.Микромобилността е част от развитието на съвременните градове, които трябва да предложат на своите граждани и на туристите алтернативен, чист и достъпен транспорт. Но големият въпрос е свързан с безопасността. Въпреки че операторите на този тип услуги са въвели ограничения на максималната скорост и автоматичното ѝ намаляване в пешеходни зони и паркове, много често електрическите тротинетки се карат безразсъдно или се изоставят по тротоарите, пречейки на пешеходците. В края на май например общината в Русе прекрати меморандума си с Lime с мотиви, че услугата нарушава безопасността на жителите и гостите на града.Но ако общините упражняват повече контрол и разширят велосипедната инфраструктура, която е основа за електрическата микромобилност, това със сигурност ще ги направи по-чисти, по-достъпни и по-съвременни места за живеене и посрещане на гости от цял свят.