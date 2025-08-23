Имам две места за София

Лента, запазена за споделено пътуване на френска магистрала.

Бърза реакция



По време на стачката на служителите от столичния градски транспорт буквално за часове се роди сайтът за споделено пътуване bezgradski.com. Той бе създаден от един от лекторите на Dev.bg Явор Белаков и само за няколко часа от пускането му в него се включиха над 1500 души. Дизайнът на сайта не е особено сложен, но свърши чудесна работа особено за хората от по-крайните квартали на столицата. Сайтът продължи да съществува и след края на стачката.



Транспортната блокада в София, която продължи около седмица, даде тласък и на съществуващите групи във Фейсбук, където бе отбелязана активност.

Споделеното пътуване отдавна се използва активно по света, но през последните години бавно завзема територии и у нас. То осигурява комфорт, грижа за околната среда и е значително по-евтин вариант за придвижване. В различните части на света се използва по различни начини и неговата форма зависи от различни фактори, но основният принцип е няколко души да използват една кола, за да стигнат до обща дестинация.ПЪРВИ СТЪПКИ. В България споделеното пътуване се организира основно във Фейсбук. има десетки групи, направени с тази цел, като повечето от тях са за определени маршрути, например София – Бургас. През последните години се появиха и платформи, които бавно си проправят път.Създателят на приложението за споделено пътуване Tripinfy Николай Демирев си спомня, че е започнал да се занимава с това през 2010 г., когато прави една от първите групи във Фейсбук, за маршрута Стара Загора – София. Студент втори курс в столицата, с първа кола, той иска да намали разходите си, като търси съграждани, които са склонни да пътуват с него и да си разделят разхода за гориво. Две години по-късно идва идеята да направи приложение, защото комуникацията в социалните мрежи не е надеждна, много пътници не се явяват на уреченото място, организацията не е особено лесна, ако има желаещи за междинни спирки и т.н. Но да направиш такова приложение с приятели и познати в свободното време, не е лесна задача. В крайна сметка минава на вариант да го създаде сам и през 2017 г. успява. В момента Tripinfy има 30 000 ползватели, а най-често срещаната дестинация си остава Стара Загора – София. „Аз не печеля от него и не отделям средства за маркетинг. Просто ядрото от ползватели от Фейсбук групата се прехвърли в приложението и нови потребители се появяват много бавно“, споделя Николай.КАК РАБОТИ. Шофьорите създават обяви в приложението и чакат пътниците да кандидатстват, което спестява време в проверка на Фейсбук групите. Потенциалните пътници първо се регистрират с желаната от тях дестинация и ден. След това те виждат само обяви, които са за тяхната дестинация и часови диапазон. При създаване на нова обява от шофьор всички пътници, търсещи превоз по дадения маршрут и дата, получават известия. Всяка обява съдържа информация и снимка на водача и колата. Задължително се включва информация за цената на горивото, която се пада на един пътник. Tripinfy има чат, който улеснява комуникацията. Всеки пътник оставя обратна връзка и оценява шофьора. Всички могат да видят оценките на шофьора и вече одобрените пътници, за да преценят дали ще им е приятно да пътуват в тази компания. Всяка обява съдържа и информация за това дали се пуши, дали има климатик, място за багаж, позволени ли са храната и напитките по време на пътуване, дали шофьорът е съгласен да превозва домашни любимци.КОЙ ГО ПОЛЗВА. Според Демирев споделеното пътуване е най-популярно сред студентите, а най-активните дестинации са от Варна, Бургас, Пловдив и някои от останалите по-големи областни центрове до София. „В последните години се забелязват и много млади професионалисти, които ползват споделеното пътуване. Според мен то е по-удобно и по-евтино от обществения транспорт. Не са рядкост и хората, които го ползват, за да спестяват емисии“, смята Николай Демирев.Мнението му потвърждава и Владимир Владимиров, модератор на една от най-големите Фейсбук групи – „Споделено пътуване“, която има над 80 000 членове. „Плюсовете са много повече от минусите. Пристигаш бързо и удобно, често съвсем близо до крайната точка или на самия адрес. Разбира се, винаги има възможност да попаднеш на шофьор, който кара рисково, или на арогантен пътник, но опитът ми показва, че това се случва рядко“, казва Владимир. Той допълва, че в последно време се наблюдават и възрастни хора, които не са на „ти“ с приложенията, но техни по-млади близки ги регистрират за пътуванията им. Модераторът има опит и като пътник, и като шофьор: „Все още най-голям дял от предлагащите пътуване са хора, които искат да намалят разходите си. Но има все повече шофьори, които го правят заради опазването на околната среда. Не са малко и тези, които просто не искат да пътуват сами и си търсят компания“.„Като модератор нямам много работа, защото след публикуването на съобщението на стената последващата комуникация се извършва чрез лични съобщения. Но зачестиха обяви от нерегламентирани превозвачи с бусове, които незабавно блокирам, защото опорочават идеята за споделено пътуване“, разказва Владимиров.Мнението му е, че ползването на приложения е доста по-удобно. Самият той го е правил в Германия, където е живял за кратко. Но по някаква причина българинът предпочита да действа през Фейсбук. Затова е много трудно да се определи колко хора ползват споделено пътуване в България. Ако съберем машинално сбора на всички членове на групи и регистрираните в приложения, ще получим над 500 000 души, но повечето са записани в повече от една група или и приложение. Има и такива, които се регистрират инцидентно за еднократно пътуване. По оценка на Николай Демирев активно пътуващите споделено българи са около 200 000 човека.МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ. В развитите държави споделеното пътуване е много популярно, дори и в страните с много добър обществен транспорт по градски и междуградски линии. Безспорен лидер в Европа е Франция, в която има 18 млн. активни потребители на различни услуги за споделено пътуване. Данните сочат, че 25% от французите са използвали споделено пътуване през 2023 г. Германия и Испания, които регистрират съответно 10 млн. и 8 млн. активни потребители, също се отличават.В Европа преобладават междуградските споделени пътувания, за разлика от САЩ, където най-много са градските. Американците, пътуващи споделено, са около 20 млн., но в тази бройка влизат и услугите на UberPool и Lyft Shared, при които плащаш по-малка цена, ако приемеш да споделиш колата с друг пътник. Според проучвания в САЩ около 10% от работещите споделят кола до работа.Много правителства и компании стимулират споделеното пътуване чрез различни облекчения. Във Франция има данъчни облекчения за шофьори и фирми. Фирмите могат да отписват 50% от разходите за организиране на корпоративен carpooling, включително и чрез платформи. Служителите не плащат данък за сумите, получени за споделени пътувания (до €0.63/км за кола с 3+ пътници). Във Франция е обичайна практика хората от една и съща фирма или квартал да се комбинират и да пътуват заедно до и от работа. Така не само се спестяват пари и време, но и се създава усещане за общност.В Германия сумите, получени от споделено пътуване (до €4500/г.), не се облагат с данък, ако са в рамките на разходите за гориво и поддръжка. В Белгия компаниите получават данъчни кредити за паркинги за автомобили за споделено пътуване или субсидиране на услуги като Carpool.be.В Германия има специални пейки за хора, чакащи за споделен превоз.В някои щати на Америка има ленти с висока заетост на превозни средства, запазени за изключително използване на споделени автомобили. Компаниите получават данъчни облекчения за предоставяне на паркинги за споделени автомобили. В Калифорния фирмите могат да получат $200/служител за внедряване на програми за споделено пътуване.Освен по-евтин и бърз вариант споделеното пътуване се развива и като икономично и екологично решение за градовете с проблеми в трафика. В България този проблем вече е налице, но тази форма на придвижване още не е масова. Причината – липса на култура и доверие. Все неща, които се изграждат с времето и практиката, но и с подкрепата на държавата – ако, разбира се, си го постави като приоритет.