Платформата за авторско съдържание за възрастни е увеличила феновете с 24% до 377,5 млн. през 2024 г.

23 August 2025 10:07
Собственикът на OnlyFans е получил дивидент от $701 милиона
Собственикът на OnlyFans е получил дивиденти в размер на $701 през миналата година, докато абонаментната услуга, най-известна с предлагането на съдържание за възрастни, се позиционира за потенциална продажба за няколко милиарда долара, съобщи в. "Гардиън". Плащането към украинско-американския предприемач Леонид Радвински, който стои зад стрийминг платформата, се добавя към дивидентите от над $1 млрд. които той вече е получил от бизнеса, постигнал високи печалби от свързването на порнозвезди и известни личности с тяхната аудитория.

Отчетът на OnlyFans показва, че през 2024 г. платформата е платила $497 млн. дивиденти на компанията майка Fenix ​​International собственост на Радвински, спрямо $472 млн. през финансовата 2023 година. Отделно компанията е превела още $204 млн. на собственика си на пет транша в периода от декември до април.

Базираната в Обединеното кралство компания е отчела приходи от $1,4 млрд. през финансовата 2024 г., което е с 9% повече в сравнение с предходната година, показват отчетът ѝ, подаден в петък. Печалбата преди данъци се е увеличила с 4% до $683,6 милиона.

През май излезе информация че Fenix ​​води разговори за продажба на бизнеса си за $8 млрд. на консорциум, воден от американската инвестиционна фирма Forest Road Company.

Общият брой акаунти на творци, които дават на OnlyFans 20% от приходите си, се е увеличил с 13% до 4,6 милиона. В същото време броят на акаунтите на фенове е нараснал с 24% до 377,5 милиона.

Като цяло OnlyFans е получила $7,2 млрд. от своите абонати през 2024 г. в сравнение с $6,6 млрд. през предходната година.

Компанията заяви, че значителният растеж и рентабилност са били обусловени от увеличаване на потребителите на платформата и по-високи приходи за установените творци.

Платформата е основана през 2016 г. от британския предприемач Тим Стокли, който през  2018 г. я продава на Радвински, тогава собственик на бизнес с уебкамери за възрастни, за неогласена сума. Въпреки че най-големият ѝ пазар е в САЩ, OnlyFans остава със седалище в Лондон. Компанията има само 46 пряко наети служители. 

OnlyFans отбелязва в отчета си, че продължава да инвестира в мерките си за доверие и безопасност, на фона на по-строгите правила за онлайн безопасност в Обединеното кралство. Въпреки че платформата предлага разнообразие от различни жанрове съдържание извън порнографията, включително спорт и лайфстайл, тя има строга възрастова граница от 18+ години.
