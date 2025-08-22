Икономиката на Германия се е свила повече от прогнозираното през второто тримесечие

БВП е спаднал с 0,3% вместо с първоначално обявените 0,1%

Германската икономика се е свила повече, отколкото първоначално бе отчетено за второто тримесечие, съобщи днес Федералната статистическа служба "Дестатис", представяйки най-новите си окончателни данни, предаде ДПА.



Брутният вътрешен продукт (БВП) на Германия е намалял с 0,3 на сто през периода април - юни спрямо предходното тримесечие. Първоначалните данни на "Дестатис" сочеха за спад с 0,1 на сто.



След като икономиката на Германия се сви през 2023 и 2024 г., настоящата низходяща корекция увеличава натиска върху правителството на канцлера Фридрих Мерц да стабилизира икономическия растеж.



Оценките за ръста на германската икономика през първото тримесечие също са понижени – от 0,4 на сто на 0,3 на сто на тримесечна основа. Експерти обясняват този кратък подем в началото на годината с очакваните митнически политики на президента на САЩ Доналд Тръмп, който обяви планове за високи мита върху стоките от Европейския съюз.



Особено слабо представяне през второто тримесечие е регистрирало германското промишлено производство.



Потреблението на домакинствата е коригирано до ръст от едва 0,1 на сто заради нови данни от сектора на услугите, включително за местата за настаняване и ресторантьорските услуги през юни.



По-рано през годината германското правителство одобри инвестиционен пакет, в който са залегнали допълнителни разходи за отбраната и инфраструктурата, както и намаление на корпоративния данък.



Министерството на икономиката обаче предупреди, че са необходими допълнителни стимули.



Това, което е планирано досега, не е достатъчно. Нужно е повече, за да стане Германия конкурентоспособна и да се върне на пътя на растежа, заяви говорител на икономическото министерство, коментирайки публикуваните днес данни за икономиката, допълва Ройтерс.



Междувременно за първите шест месеца на 2025 г. държавните разходи на най-голямата европейска икономика са надвишили приходите с 28,9 млрд. евро, показват предварителни данни на германската статистика, публикувани също днес.



Сумата е с 19,4 млрд. евро по-малко, отколкото през първото полугодие на 2024 г. и възлиза на 1,3 на сто от БВП на Германия.



През първата половина на 2025 г. федералното правителство е формирало най-голямата част от общия бюджетен дефицит – 16,7 млрд. евро. Въпреки това сумата е намаляла значително – с 10,5 млрд. евро спрямо същия период на 2024 г.



"Изглежда все по-малко вероятно да се осъществи някакво съществено възстановяване преди 2026 г.", каза Карстен Бжески, главен икономист на Ай Ен Джи.



Германия беше единствената страна от Г-7, която не успя да отбележи икономически растеж през последните две години.



(От БТА)

