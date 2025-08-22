„Зелено“ като Gen Z

Защо представителите на поколение Z са важни за устойчивото потребление

Източник: Getty Images

В нашия свят всеки ден правим различни покупки – храна, гориво, дреха. По-рядко идва ред и на електроника, домакинска техника, велосипед или автомобил. Но дали си задавате въпроса как с вашия избор допринасяте за околната среда и за това, което остава за следващите години и поколения? Отговор на тези въпроси дава устойчивото потребление.



Устойчивото потребление и производство са една от 17-те цели за развитие на ООН до 2030 г. Природните ресурси се изчерпват, а населението на Земята се увеличава, затова темата става все по-важна. А най-хубавото е, че чрез потреблението си всеки може да допринесе за ограничаване на въглеродните емисии и за опазване на природата и нейните ресурси. Хората могат да се насочат към по-устойчиви начини на потребление, като консумират по-малко, търсят продукти с по-нисък въглероден отпечатък и сами намаляват въглеродния отпечатък на ежедневните си дейности. За мнозина може да е изненада, но най-активното поколение от хората, които населяват Земята, играе водеща роля в устойчивото потребление.



Поколението Z (Gen Z) е насочено най-много към устойчивото пазаруване, показва изследване на First Insight сред американски потребители. Това са хората, родени от средата на 90-те години на миналия век до 2010 г. Те съставляват около 40% от активните потребители, като в момента са и най-голямата потребителска група. По-голямата част от Gen Z са в средата на 20-те си години и това са първите родени и израснали в дигиталната епоха хора. Заобиколени от дигитална среда, те по-рано и по-често се запознават с темата за устойчивото потребление, климатичните промени и като цяло грижата за околната среда. Това са теми, които за много от по-възрастните хора продължават да бъдат абстракция.





БРАНДОВЕТЕ НЕ СА ВАЖНИ. През 2020 г. Bank of America нарече поколението Z „най-дисруптивното поколение на всички времена“. Въпреки младата възраст това поколение оказва все по-нарастващо влияние върху брандовете и бизнесите и се превръща в сериозна икономическа сила. Благодарение на връзката със социалните медии – близо две трети са постоянно свързани онлайн, те много бързо разбират проблемите на съвременния свят. Проучване на лондонския Kings College установи, че около 70% от Gen Z са склонни да направят промени в своя начин на живот, за да се борят с климатичните промени. Проучване на Световния икономически форум от 2022 г. показа, че три четвърти от тези млади хора поставят като приоритет устойчивостта пред брандовата идентичност. Нещо повече, според проучването над половината от тях биха потърсили друг търговец на дребно, ако неговите опаковки не могат да се рециклират. Поколението Z са и двигател на търговията на употребявани стоки – един от най-важните фактори за устойчиво потребление (виж в карето).



По-високата цена е една от основните причини, които отблъскват потребителите от устойчивите продукти. Но с увеличаване на производителите и ценовите разлики намаляват – дори най-масовите брандове действат по отношение на устойчивостта и се стремят да брандират своите продукти като „зелени“.





ДА ПЛАТИШ ПОВЕЧЕ. Друго изследване – Business of Sustainability Index на PDI Technologies, показва, че 91% от представителите на поколението Z искат да купуват от устойчиви компании, а 77% са готови да платят повече за съответен продукт. В същото време 72% от милениалите (родените от началото на 80-те години до средата на 90-те години на миналия век), 67% от поколението Х (родените от средата на 60-те години до края на 70-те години на миналия век) и 62% от бейби бумърите (родените от средата на 40-те до средата на 60-те години на миналия век) са готови да плащат повече. Горепосоченото изследване на First Insight показва, че представителите на поколение Х са увеличили с 24% разходите си за устойчиви продукти за последните 2 години. Тук голямо значение има и влиянието на поколението Z за създаване на положителни нагласи у поколението Х, каквито обикновено са техните родители.





КЛИМАТ И КОВИД. Климатичните промени се оказват една от водещите причини за промените в поведението на потребителите. Изпитването на собствен гръб на ефекта от повишаването на температурите кара хората ясно да се замислят за своя избор. А потребителите са по-информирани от всякога и те могат само с един клик да проверят устойчивостта на продуктите, които купуват.



Търсенето на устойчиви брандове кара както търговците, така и производителите да се насочват към по-устойчиви практики, или най-малкото, да посочват на етикетите и да рекламират устойчиви характеристики на своите продукти. Например в гиганта на онлайн търговията Amazon още в основния му раздел за търсене във всички категории може да се маркира опцията за устойчиви продукти. Нещо повече, когато излязат резултатите, всеки продукт е посочен с броя признаци за устойчивост – например рециклирани материали, безопасни химикали, справедливо заплащане.



Проучване на Deloitte сред потребителите във Великобритания показва, че сред най-често срещаните практики за устойчиво потребление е ограничаване на пластмасовите опаковки за еднократна употреба, покупката на повече сезонни и на място произведени продукти, намаляването на покупките на нови продукти.



Ковид пандемията оказа значителен принос за търсенето на устойчиви продукти, защото задържането на хората у дома доведе до ръст на онлайн продажбите. А в дигитална среда потребителят може да се ориентира много по-добре кои продукти са с устойчиви характеристики, и да ги избере пред аналозите им. Особено когато са на една и съща или близка цена.

Основни принципи на устойчивото потребление





Правете точен избор при онлайн покупки



Онлайн търговията дава много предимства на потребителите – по-голям избор, по-ниски цени, право на връщане на стоката в минимум 14-дневен срок. Но неподходящият размер, цвят или модел създава проблем, защото при връщането му се създава нова порция въглеродни емисии. Нещо повече, изследвания показват, че връщането на стоки и последвалото им препакетиране и преподреждане генерира около 38% от въглеродните емисии на онлайн търговците.



Затова правете точен избор, преди да купите. Все повече търговци на облекло добавят допълнителна информация към снимките на моделите си, като посочват точния размер и височината на моделите. Така може да се ориентирате спрямо вашите данни.





Проверявайте списъка с покупки



Изхвърлянето на храна е една от най-големите трагедии на човечеството – в развитите държави около 40% от това, което влезе в пазарската кошница, отива под някаква форма в коша за боклук. Затова предварително правете списък на покупките в зависимост от вашето потребление. Не купувайте излишни неща и съхранявайте хранителните продукти правилно, така че да са годни по-дълго за консумация.





Купувайте втора употреба



Покупката на стоки втора употреба е от голямо значение за намаляване на вредните емисии. Не само че по този начин се спестяват ресурси, но можете да спестите и значителни разходи. Все повече търговци започват да предлагат и употребявани стоки – от Decathlon до Amazon, като в модната търсачка Glami.bg има голям раздел за употребявано облекло.





Ремонтирайте



Стига да имате време, желание и малко сръчност, може сами да отстраните много проблеми в домашното оборудване. В YouTube може да намерите видео за ремонт почти на всичко, а компании като iFixit имат различни ремонтни комплекти и много подробни инструкции как да смените батерията на телефона, дисплея на лаптопа си, или да поправите кафемашината.

