Фондът на фондовете избра посредници за „Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика“

Те ще управляват 317,3 млн. лв. публичен ресурс, насочен към постигане на енергийна ефективност и въвеждане на кръгови модели на производство в предприятията

Фондът на фондовете (ФнФ) избра двама посредници за изпълнение на финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика“. ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ ще управлява публичен ресурс в размер на 156 млн. лв., а „Уникредит Булбанк“ АД - 161,3 млн. лв. Финансовият инструмент е под формата на портфейлна гаранция с възможност за комбинация с безвъзмездна финансова помощ в единична операция. Средствата са осигурени по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



Портфейлната гаранция ще се предоставя от ФнФ на посредниците и ще покрива частично риска от загуба до 80% по заема на крайните получатели до достигане на 20% таван на загубите на портфейлно ниво. Избраните посредници следва да осигурят ресурс (да формират кредитен портфейл) от над 1 млрд. лв., с който при облекчени условия ще се финансират МСП и големи предприятия за изпълнение на инвестиции, насочени към постигане на енергийна ефективност и въвеждане на кръгови модели на производството.



Посредниците могат да предоставят заедно с финансирането и безвъзмездна финансова помощ под формата на техническа подкрепа за изготвяне на енергийно обследване и/или като капиталова отстъпка за погасяване на част от заема след изпълнение на инвестицията и отчитане на постигнатите резултати.





...