Фондът на фондовете избра посредници за „Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика“

Те ще управляват 317,3 млн. лв. публичен ресурс, насочен към постигане на енергийна ефективност и въвеждане на кръгови модели на производство в предприятията

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 22 August 2025 11:35 >
Фондът на фондовете избра посредници за „Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика“
Фондът на фондовете (ФнФ) избра двама посредници за изпълнение на финансов инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за кръгова икономика“. ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ ще управлява публичен ресурс в размер на 156 млн. лв., а „Уникредит Булбанк“ АД - 161,3 млн. лв. Финансовият инструмент е под формата на портфейлна гаранция с възможност за комбинация с безвъзмездна финансова помощ в единична операция. Средствата са осигурени по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Портфейлната гаранция ще се предоставя от ФнФ на посредниците и ще покрива частично риска от загуба до 80% по заема на крайните получатели до достигане на 20% таван на загубите на портфейлно ниво. Избраните посредници следва да осигурят ресурс (да формират кредитен портфейл) от над 1 млрд. лв., с който при облекчени условия ще се финансират МСП и големи предприятия за изпълнение на инвестиции, насочени към постигане на енергийна ефективност и въвеждане на кръгови модели на производството.

Посредниците могат да предоставят заедно с финансирането и безвъзмездна финансова помощ под формата на техническа подкрепа за изготвяне на енергийно обследване и/или като капиталова отстъпка за погасяване на част от заема след изпълнение на инвестицията и отчитане на постигнатите резултати.

 
Мнения
Кохортата на  прагматичните идеалисти
Науката за успеха на лидерите
Тръмп нарочно е хаотичен, за да е безотчетен
Има начин българските пари да работят за България
DE&I е фактор за бизнес растеж, а не защото "така се налага"
Най - четени
Съюзниците на САЩ все още чакат облекченията на митата върху автомобилите и стоманатаГолямото завръщане в ГабровскоТръмп е закупил облигации за над 100 млн. долара от началото на втория си мандатЖенското лидерство търси обединение, умиротворение, резултатност и градивностКои са шампионите на утрешния ден
Списание Икономист
ГалерияВидео
Exit
Бизнес >
VW въвежда абонамент за увеличаване на мощността на автомобилите
Exit >
Ричард, който видя мира в София и го извоюва на Балканите
Exit >
Силен интерес към летните фестивали на Белоградчишките скали
Exit >
Съвети за употребявани автомобили и поддръжка на автоматична трансмисия
Бизнес >
Норвегия остава царството на Tesla

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ