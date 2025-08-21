Хората в България са най-недоволни в ЕС от финансовото си състояние

Жителите на Европейския съюз са определили финансовото си положение през 2022 г. със средна оценка от 6,6 по десетобалната скала, сочат публикуваните днес най-нови данни на Евростат.

В сравнение с 2018 г. удовлетвореността на хората от финансовото им състояние се е подобрила с 0,1 пункта, а спрямо 2013 г. – с 0,5 пункта, отчита европейската статистическа агенция.

За сравнение, средната оценка на удовлетвореността от живота на жителите на ЕС през 2022 г. е била 7,1.

Сред страните от ЕС в България населението е считало финансовото си състояние за най-лошо, като средната оценка на българите през 2022 г. е била 4,6 от 10. През 2018 г. населението на България е оценявало финансовото си положение с оценка от 4,3, а през 2013 г. - с 3,8 от 10.

Сред останалите страни от ЕС най-недоволни от финансовото си състояние пред 2022 г. са били жителите на Гърция (5,3), Хърватия (5,7) и Словакия (5,8).

Най-доволни от финансите си са били хората във Финландия (7,6), Нидерландия (7,6) Швеция (7,4) и Австрия (7,3). В проучването няма данни за Германия.
