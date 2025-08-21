Бизнес активността в еврозоната се ускорява през август

Източник: Pixabay.com - MichaelM

Бизнес активността в еврозоната нараства през август благодарение на ръст на новите поръчки за първи път от май 2024 г., което спомага за най-бързото разширяване на общата активност от 15 месеца въпреки продължаващата слабост на износа. Това показва най-новото проучване на "Хамбург къмършъл банк" (Hamburg Commercial Bank, HCOB), съставено и публикувано от "Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global) и цитирано от Ройтерс.



Предварителният композитен индекс на мениджърите по доставките Пи Ем Ай (PMI), отчитащ активността на бизнеса в еврозоната, се повишава до 51,1 пункта през август спрямо 50,9 пункта през юли, което е трето поред месечно увеличение и най-високото ниво от май 2024 г.



"Слабото повишение в композитния индекс показва, че икономиката на еврозоната продължава да се справя сравнително добре с глобалните предизвикателства. Подобренията по отношение на новите поръчки и увеличаващите се назначения добавят позитивизъм към ускоряващия се растеж, но приглушеният темп изглежда вероятен предвид значителните рискове за влошаване на перспективите", коментира в изпратена до редактор на БТА бележка главният икономист за Нидерландия на Aй Ен Джи (ING) Берт Колийн.



Индексът остава над границата от 50 пункта, разделяща растежа от свиването и е над прогнозата на анализатори, анкетирани от Ройтерс, които очакваха спад до 50,7 пункта.



"Ситуацията се подобрява. Икономическата активност се е повишила както в производството, така и в услугите. Като цяло наблюдаваме леко ускорение на растежа през последните три месеца", коментира главният икономист на "Хамбург къмършъл банк" Сайръс де ла Рубия.



Индексът на мениджърите по доставките в сектора на промишлеността Пи Ем Ай, който от три години е под 50 пункта, се повишава до 50,5 пункта през август при 49,8 пункта през юли.



Производството нараства с най-бързите темпове от близо три години и половина, като подиндексът се повишава до 52,3 пункта през август спрямо 50,6 пункта през юли.



Активността в сектора на услугите продължава да се разширява, но с по-бавни темпове, като индексът на мениджърите по доставките се понижава до 50,7 пункта през август при 51 пункта през юли.



Германия, най-голямата икономика в Европа, регистрира най-бързия си растеж от март, водена от солиден растеж на производството въпреки слабите резултати в сектора на услугите.



Спадът във Франция се забавя до незначителен спад, най-малкият за една година, докато растежът в останалата част от еврозоната продължава, макар и леко забавен.



Фирмите продължават да наемат персонал за шести пореден месец, а създаването на работни места се ускорява с най-бързия си темп от юни 2024 г. Увеличението на заетостта се концентрира в сектора на услугите, докато производителите продължават да съкращават работна сила.



Инфлационният натиск се засилва през август, като производствените разходи се повишават с най-рязкото темпо от пет месеца насам. Инфлацията на разходите в сектора на услугите се ускорява до най-високото си ниво от март насам, докато производствените цени в целия блок се увеличават с най-бързите темпове от четири месеца насам.



"Европейската централна банка (ЕЦБ) може би ще се стресне малко от нарастващия ценови натиск в сектора на услугите. В крайна сметка тя разчита на по-бавния растеж на заплатите, за да помогне за намаляване на инфлацията в тази ключова част от икономиката", заявява Сайръс де ла Рубия.



"Въпреки това има известно облекчение във факта, че инфлацията на цените на производител в сектора на услугите остава повече или по-малко стабилна", допълва той.



Проучване на Ройтерс показва, че взимащите решения за паричната политика в ЕЦБ ще изчакат до декември, ако решат да намалят лихвените проценти още веднъж, но вече няма консенсус в мнозинството за това къде ще бъде депозитната лихва до края на годината.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...