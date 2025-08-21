Българският купувач: дигитално любопитен, но все още предпазлив

Българските потребители се нареждат сред най-активните в Европа в търсенето на оферти и планирането на покупки чрез мобилни приложения, онлайн каталози и оферти според местоположението си. И все пак, те остават предпазливи: всеки трети българин (31%) не вярва напълно в резултатите, които тези инструменти дават, а 29% посочват, че познанията им за тях са ограничени.



Този контраст – висока дигитална активност и ограничено доверие – поставя България сред най-скептичните пазари в Европа. За сравнение, в Италия недоверието е едва 22%, а в Унгария – 23%, при средно за Европа около 30%. Експерти свързват тази предпазливост с опасения за некоректни оферти, разминаване между обещаното онлайн и реалната наличност в магазина, както и с по-късното навлизане на някои дигитални услуги у нас.



В същото време над 8 от 10 българи (85%) използват онлайн каталози, а близо три четвърти (74%) търсят приложения, които показват оферти в реално време – показатели, които надхвърлят средните за Европа стойности. Това показва, че клиентите са отворени към новите технологии, но очакват сигурност и прозрачност, преди да им се доверят напълно.



„Дигиталното присъствие вече не е достатъчно. Търговците трябва да печелят доверие и да помагат на клиентите да се ориентират в новите решения. Когато обещаното онлайн съвпада с реалността в магазина, потребителите са много по-склонни да се върнат отново“, коментира Кристина Милкова, управител на Shopfully за България.



Тази комбинация от силен интерес и доза скептицизъм създава предизвикателства, но и значими възможности за търговците. Онези, които успеят да превърнат първоначалното любопитство в доверие, ще спечелят клиенти, готови да се връщат отново и отново. Това изисква стратегически подход – да се достигне до клиента с релевантни послания, да се отговори на очакванията му и да се надгради преживяването, за да се превърне в дългосрочна връзка.

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...