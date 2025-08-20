УНСС ще запази стария размер на таксите за платено обучение

партньорска публикация / 20 August 2025 18:22 >
Източник: УНСС
След многобройни запитвания от студенти и родители относно таксите за обучение срещу заплащане (платено обучение), Ректорското ръководство ще предложи на Академичния съвет таксите да не бъдат увеличавани. Това решение е израз на социалната политика на УНСС и е възможно благодарение на оптимизиране на вътрешните разходи и разчитане на собствени средства.

По този начин най-големият и престижен бизнес университет в България и Югоизточна Европа отстоява своята мисия да осигурява достъпно и качествено образование на своите студенти.

Ректорското ръководство подчертава, че УНСС ще продължи да търси баланса между спазването на законовите изисквания и подкрепата за студентите. В този дух, съвместно със Студентския съвет и неговия председател Калоян Стефанов, се съгласува график за поетапно актуализиране на таксите през следващите години, така че да се гарантира предвидимост и устойчивост на финансовата рамка.
