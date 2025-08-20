Приключи сливането на УниКредит Банк Румъния с Алфа Банк Румъния

Обединената УниКредит Банк разполага с 11% пазарен дял по активи и 13% по кредити

BusinessGlobal / 20 August 2025 10:02 >
Приключи сливането на УниКредит Банк Румъния с Алфа Банк Румъния
Сливането на УниКредит Банк Румъния и Алфа Банк Румъния бе успешно финализирано, като новата обединена финансова институция вече е напълно оперативна и отворена за клиенти, съобщи UniCredit. Обединената УниКредит Банк разполага с 11% пазарен дял по активи, 13% по кредити (чрез UniCredit Consumer Financing) и 11% по депозити от клиенти.

УниКредит Банк Румъния вече разполага с близо 300 клона, които предоставят достъп до разширена гама от услуги и финансови решения. Клиентите могат да разчитат на мрежа от над 900 банкомата, разположени в цялата страна. В обединената банкова структура работят над 4 800 служители, включително и екипът на Алфа Банк Румъния.

UniCredit S.p.A. закупи от Alpha International Holdings S.M.S.A., 100% дъщерно дружество на Alpha Services and Holdings S.A., дял от 90.1% в Alpha Bank Румъния за цена, съставена от 9.9% от акционерния капитал на УниКредит Румъния и приблизително 255 милиона евро в брой.
