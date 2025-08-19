Как се чувстваш?

Ани Хира е бизнес консултант човешко развитие. Работи в малки и големи организации за подобряване на управленските практики, работна атмосфера и взаимоотношения за повече устойчивост и развиваща среда в екипите. Тя е с икономическо образование, но винаги се е вълнувала от хората и има придобити редица сертификати, свързани с личностно развитие, комуникация, психология. Участва активно като ментор и доброволец в организации, които подкрепя, и вярва, че всеки може да бъде „агент на промяната“.

Ани ХираРадостта, смисълът, удовлетворението и щастието винаги са били не просто важни и значими, а най-важните фактори в изборите, които съм правила в годините. И мисля, че съм човек „с късмет“, защото съм имала възможност да избирам, работя и надграждам своите лични и професионални компетенции на места, където съм се чувствала на мястото си и съм се развивала.Това ме накара сега, когато децата ми са на прага да бъдат самите те в света на работещите, самостоятелни и допринасящи личности, да се замисля колко различни са средата, условията, трудностите, но и възможностите да реализират себе си пълноценно. Често ми казват „Не искам да работя в офис от девет до пет“ ии търся отговор на най-важния въпрос – какво би дало на тях смисъл и удовлетворение.Така опитах да направя ретроспекция и да проследя хронологично като една кратка история за това откъде сме тръгнали, през какво сме преминали и къде сме днес.Най-общо удовлетворението на работното място е много субективно. Работата трябва да ни носи смисъл, усещане за принос и баланс между усилията и възнаграждението. Ето кратък списък на факторите, които оказват най-значимо влияние за нивото на удовлетвореност на работното място:- СМИСЪЛ И ПРИНОС – това, което правя, има ли значение и допринася ли за нещо по-голямо. Кой е потребител на моя труд и това как ме кара да се чувствам.- ПРИЗНАНИЕ И СПРАВЕДЛИВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ – получавам ли адекватна оценка за усилията, приноса ми и получавам ли заплащане, което да кореспондира със стойността на труда ми.- РАБОТНА СРЕДА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ – добри колеги, подкрепящ мениджмънт и позитивна работна атмосфера.- РАЗВИТИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – възможности за учене, растеж и професионално усъвършенстване.- БАЛАНС РАБОТА – ЛИЧЕН ЖИВОТ – гъвкавост и свобода за повече баланс и избор кога, откъде, колко и как да работя, което не е за сметка на личния живот, и обратното.Важно е да се отчитат поколенческите разлики и съвременните работодатели трябва да се съобразяват с много фактори. Това прави по-комплексен въпроса за удовлетвореността, за мотивите, възприятията и нуждите на различните хора. В голяма част от корпорациите има добри практики и вътрешни проучвания за удовлетвореността на служителите. С тях се проверяват нагласите, статистически се проследява кой от факторите влияена удовлетвореността. Но в крайна сметка това е един от онези измерители без твърд и категоричен резултат. В този смисъл дискусиите, подготовката и прочитът на резултатите в проучванията е важно да се случва в диалог с хората. За да сме сигурни, че зададените въпроси, направените предложения са адекватни. Контекстът и начинът, по който обработваме информацията, имат значение.Удовлетвореността на работното място варира между поколенията поради разлики в ценностите, очакванията и опита.Ето основните фактори, които влияят върху удовлетвореността на всяко поколение:БЕЙБИ БУМЪРИ (РОДЕНИ 1946 – 1964) – Сигурност на работното място. Стабилността и дългосрочната заетост са изключително важни. Признание и уважение – ценят признанието за своя опит и експертиза. Ясен кариерен път – предпочитат структурирано развитие в кариерата. Традиционни придобивки – пенсии, здравно осигуряване и планове за пенсиониране са по-важни от допълнителни екстри като фитнес карти. Трудова етика и отдаденост – високо ценят упоритата работа и очакват същото от колегите си.ПОКОЛЕНИЕ X (РОДЕНИ 1965 – 1980) – Баланс между работа и личен живот – търсят гъвкавост, за да управляват както професионалния, така и личния си живот. Независимост и автономност – предпочитат минимален контрол и повече свобода в работата си. Кариерно развитие – възможностите за растеж и усъвършенстване са от ключово значение. Конкурентно заплащане – доброто възнаграждение и социалните придобивки са важни. Интеграция на технологиите – адаптират се към новите технологии, но ценят и личната комуникация.МИЛЕНИАЛИ (РОДЕНИ 1981 – 1996) – Смисъл и цел – искат да усещат, че работата им има положително въздействие. Гъвкавост – високо ценят дистанционната работа, хибридните модели и гъвкавото работно време. Постоянно учене – възможностите за обучение, менторство и кариерно развитие са много важни. Екипна среда – предпочитат сътрудничество и открита комуникация с ръководството. Корпоративна култура – държат на работна среда, която е разнообразна, приобщаваща и мотивираща.ПОКОЛЕНИЕ Z (РОДЕНИ 1997 – 2012) Дигитално ориентирани – очакват модерни технологии и дигитални инструменти в работата си. Разнообразие и приобщаване – ценят равнопоставеността и социалната отговорност на компанията. Незабавна обратна връзка – предпочитат чести и навременни коментари за представянето си вместо годишни оценки. Предприемачески възможности – интересуват се от среда, която насърчава иновациите и страничните проекти. Психично здраве и благосъстояние – държат на работни места, които подкрепят психичното здраве и добрия баланс между работа и личен живот.Разликата във факторите, които влияят на удовлетвореността на различните поколения, има своите обяснения. Историята също е фактор, както и развитието на темата в годините.Абрахам Маслоу е един от първите, които започват да изследват мотивацията на работното място, и предлага(моля, виж графиката Пирамидата на Маслоу). От пирамидата, която създава, се вижда, че самоусъвършенстването се счита за висша форма на удовлетворение. Това разбиране се въвежда през 50-те и 60-те години на миналия век, когато започват и първите съзнателни промени в корпоративното управление и в начина, по който работим и живеем.Фредерик Херберг надгражда и допълва Маслоу, като въвежда двуфакторната теория, според която има мотивиращи фактори (постижения, признание, развитие) и хигиенни фактори (заплата, условия, сигурност, фирмена култура и политики, работна среда).МОТИВИРАЩИТЕ ФАКТОРИ – към тях Херцберг отнася естеството на работата, отговорността за нейното изпълнение, постиженията и резултатите, професионалното развитие, признанието и одобрението, възможността за влияние върху вземаните решения, израстването в кариерата.Херцберг установява, че ниското ниво на задоволяване на ХИГИЕННИТЕ ФАКТОРИ води до неудовлетвореност. При задоволяването им до определена граница неудовлетвореността се премахва, но едно по-нататъшно повишаване на тяхното равнище не води до повишаване на удовлетвореността (увеличение на заплатата, работни отношения, фирмена култура).С индустриалната революция и създаване на големите производствени организации фирми като Toyota започват въвеждането на Lean Management, където служителите могат да участват и са активно въвлечени в подобряването на процесите. Това също допринася за тяхната ефективност и усещане за високо ниво на удовлетвореност.По-късно, когато стандартът на живот значително се повишава, развитието на технологиите и глобализацията са вече факт, започват да се случват нови промени в работните модели, свързани с „баланс между работа и личен живот“, бърнаут, стрес и нуждата от регулация в тези сфери. А времето на ковид отвори още повече и сякаш затвърди съвременните тенденции да се акцентира върху благосъстоянието, „манйндфулнес“ (състояние на осъзнатост и пълно присъствие в настоящия момент), ментално здраве и фирмена култура, базирана на интегритет, приемственост, обществен принос.Истината е, че нивото на удовлетвореност във всяка значима сфера от живота ни в момента, в миналото или в бъдещето еи субективен фактор, който търпи промяна. Това не е нещо фиксирано, което може да се наблюдава и проверява като температурата на времето, а е променлив индикатор, който е свързан с вътрешните преживявания на човека, с условията на работа и живот, с периода чисто житейски, в който се намира.В този смисъл няма верен или грешен отговор, удовлетвореността е личен път, често избор и процес, свързан с последователността от действия, свършена работа, самоконтрол и самонаблюдение, които ни дават отговор дали и как се усещаме в своето израстване. От корпоративна гледна точка тези нива на удовлетвореност са фактор за успех, допринасят за засилена мотивация, по-висока ефективност и продуктивност на работното място, здравословна и вдъхновяваща работна среда. И в крайна сметка са фактор за високи резултати и благополучие. Затова е важно практиките за повишаване на удовлетвореността да са част от стратегиите за развитие на служителите и бизнеса.