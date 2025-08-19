Женското лидерство търси обединение, умиротворение, резултатност и градивност

Глобалният форум на жените лидери 2025 ще го докаже за пореден път, убедена е Гергана Иванова, дългогодишен доскорошен член на Управителния съвет на СЖББ и съсобственик и управител на The Smarts

Госпожо Иванова, през ноември в София ще се проведе петото издание на Глобалния форум на жените лидери, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България. Вие сте силно ангажирана с подготовката. Какво очаквате да се случи?



Глобалният форум на жените лидери на Съвета на жените в бизнеса в България е най- значимото женско събитие за годината. Подготвяме го отрано с цел да се получи визионерска среща на лидери от всички сфери на обществения живот, които ще обменят мнение по най-актуалните проблеми на съвремието. Очакваме откровени разговори, задълбочени анализи и вдъхновяващи речи по темите за обединяващата роля на жените, лидерските умения на бъдещето, дигиталната трансформация на света около нас и сигурността. Гергана Иванова е съсобственик и управител на рекламна агенция The Smarts, както и управляващ партньор в IQMedia, PR агенция Paragraph 42 и продуцентското студио Shoot. От 1997 г. насам нейната професионална кариера е свързана с управлението на клиенти и стратегическото планиране в комуникациите, най напред като част от екипа на международна рекламна агенция, а от 2008 г. и като съсобственик на една от изявените творчески агенции на пазара. В клиентското портфолио на групата са УниКредит Булбанк, Билла България , Electrolux, ИКЕА, Димитър Маджаров, Sopharmacy, Accenture, CofaceBulgaria, ОLX, Nestle. Гергана Иванова е председател на УС на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и дългогодишен и доскорошен член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България.





С какво петият форум ще се отличава от предишните?



Живеем в шеметно променящ се свят. Това, което е актуално днес, се различава от това, което е било вчера. Жените лидери притежават изключителна чувствителност към значимите теми на деня и именно тях поставяме в центъра на обществения дебат. Тази година акцентът е върху сигурността и дигиталните предизвикателства, защото обществото ни има нужда от смели решения и вдъхновяващи лидери.



Подготвили сме много изненади за нашите гости. Ще издам само, че – за първи път в България – форумът представи уникална среща на лидерите на обществено мнение с виртуални инфлуенсъри. В събитието ще участва първият български AI инфлуенсър - Ахинора. Очакваме повече гости от предишни години.



По традиция форумът ще бъде открит лично от министър-председателя на България. Ще продължим и традицията с връчването на престижните Годишни награди на СЖББ за приобщаване, равнопоставеност и многообразие. Очакваме рекорден брой гости, готови да споделят идеи и да създадат нови контакти.



Какъв знак е фактът, че толкова влиятелна жени лидери, от различни региони, дипломати идват в София да отправят своите послания? Как тези послания ще стигнат до умовете и сърцата на повече жени в България и по света?



Всички ние, които стоим зад организацията на форума, вярваме, че жените имат огромната сила да променят. Предварителните разговори с панелистите и модераторите подсилват това наше убеждение. Женското лидерство търси обединение и умиротворение, търси резултатност, градивност. Изначално жените са създадени да дават живот и да подкрепят неговото развитие. Емпатията, разбирането и умението да се върви през трудности винаги са били част от женския начин на ръководене. Форумът е отражение на всичко това.



Самият акт на нашето събиране тук в София на 13 ноември т.г. е израз на готовността ни да работим заедно за един по-мирен, по-спокоен и по-градивен свят. Всички участници, лектори и панелисти се включват на доброволен принцип, идват с идеята да допринесат за промяната и да я вдъхновят. Вярваме, че когато мотивацията за участие е толкова дълбока, посланията, които ще излъчи събитието, ще отекнат много силно сред широка аудитория. Ще ги запазим в едно финално обръщение, което ни се иска да прочетат и подпишат повече хора.



Насърчаване и развитие на женското лидерство - това ли е златната мина, от която светът ще черпи нови богатства през следващите години?



Твърдо вярвам, че е така. Сега е важно то да си пробие път. За разлика от силовото лидерство, на него му трябва повече време за да се покаже на повърхността. То е по-тихо, по-трудно видимо понякога, но по-устойчиво и последователно. Искрено се надявам този подход да надделее, защото това ще означава лидерство, което приобщава, вместо да изключва отделни групи от обществото, което помирява, вместо да конфронтира, което подкрепя и което не се примирява с несправедливостта.



Какви котви създава женското лидерство в несигурния свят и бизнес днес?



Ако наблюдаваме как жените ръководят бизнеса си, ще забележим, че в повечето случаи компаниите им са като голямо семейство. Струва ми се, че жените не сменят роли, те просто използват на 100 % качествата си вкъщи, в офиса, на обществени позиции. Всичко научено в живота им служи. Именно затова и компаниите, които имат автентични лидери жени, са много успешни. Те ръководят бизнеса си, както ръководят семейството и живота си. Влагат всичко от себе си и най-вече мисълта за бъдещето. Важни са ценностите, важно е как продължаваш, а не непременно краткосрочните печалби. Да умеем да разговаряме, да вникваме в дълбочина, да слагаме големия общ интерес пред личния - ето това са котвите, които се надявам да надделеят в нашето бурно объркано общество.



Вие сте съдружник с мъж в една много успешна компания. Как влияе на бизнеса и екипите добрият баланс между мъжкото и женското лидерство?



На първо място застава думата лидерство, след това бих сложила ценности и чак тогава разделението на мъжко и женско начало в The Smarts group. Още от създаването на компанията с Радослав Бимбалов събираме разнородни таланти, с много различно амплоа, но с ценности, които се доближават до нашите - стремеж към високо качество, креативност, умения за работа в екип, както и честност и желание за развитие. В комуникациите различността е важна и нашият успех идва от това, че самите ние сме отворени да я търсим. Аз съм от Поморие, той е от Пловдив. Имаме здрави корени извън София, което е важно, когато отправяш послания към широките аудитории. Търсим подмладяването на екипа, но осъзнаваме и нуждата от опит, който да води по-младите. При нас няма разделение на типове лидерство, а по-скоро един добре сработен екип, който знае защо е започнал нещо и знае къде иска да го отведе.





Първият глобален форум на жените, който се проведе в София прие Декларация, която призовава правителствата, международните организации, гражданското общество и частния сектор да предприемат мерки за насърчаване на равното участие на жените в политиката и пазара на труда за постигане на баланс между половете. Това се случи преди девет години. Смятате ли, че има промяна от тогава?



Ако този въпрос бе зададен в края на 2024 г., щях категорично да отговоря, че промените са огромни и много положителни. Предприети са редица мерки, които насърчават равноправието и приобщават различните групи в работната среда. Всеки форум на жените лидери, който се провежда на две години от първия насам, отчита тази положителна промяна и задава нови посоки за това насърчение. За съжаление, световната политическа конюнктура от последните месеци не просто измести темата, а се опитва да я омаловажи и дори дискредитира. Вярвам, че това е моментно състояние, което ще отмине и ще постави още по-централно въпроса за равноправието и многообразието, тъй като те са в основата на прогреса. Сигурна съм, че опитът и успехите, натрупан през годините в тази посока, ще надделеят и Глобалният форум на жените лидери 2025 ще го докаже за пореден път.



...