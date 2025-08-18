Shelly Group с 29,3% ръст на приходите през първата половина на 2025 г.

Българската технологична компания "Шелли Груп" (Shelly Group) отчете нарастване на приходите си през първите шест месеца на годината с 29,3 процента на годишна база и достигна 54 милиона евро, като всички региони бележат ръст над пазарната средна стойност, съобщиха от дружеството. От компанията допълват, че нетната печалба е 10,2 милиона евро, а оперативният паричен поток възлиза на 6,2 милиона евро, като групата поддържа високо ниво на собствен капитал - 81 процента, осигурявайки стабилна финансова основа.



По данни на "Шелли Груп" към юни 2025 г. над 4,5 милиона домакинства по света използват техни устройства, като продадените продукти надхвърлят 26,5 милиона, от които 11 милиона само през последната година. Приложението Shelly Smart Control има над 2,3 милиона активни потребители, а премиум абонаментите продължават да растат.



В съобщението се казва, че професионалният сегмент също бележи сериозен напредък, като броят на инсталаторите, работещи с продуктите на компанията, се е увеличил над два пъти – от 900 до 2400.



От компанията коментират, че международната експанзия продължава успешно, като се отчита ръст от 20,5 процента на немскоезичните пазари, 31,6 процента в останалата част на Европа и скок от 83,7 процента в други региони, включително Италия, Скандинавия и САЩ.



"Продуктите ни достигат до все повече крайни потребители, което е силен сигнал за положително второ полугодие", коментира изпълнителният директор на "Шелли Груп" Волфганг Кирш.



Ръководството на "Шелли Груп" потвърждава финансовата си прогноза за 2025 г. - очаквани приходи между 145-155 милиона евро и EBIT (печалба преди лихви и данъци - бел. ред.) в диапазона 35-40 милиона евро.

