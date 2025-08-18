Дългосрочна отговорност към обществото

Инвестицията на компанията в Частната профилирана гимназия за чуждоезиково обучение „Челопеч“ е съществена част от програмата ѝ за инвестиции в обществото.

ESG през призмата на „Дънди Прешъс Металс“



Навътре към компанията



Дългосрочните устойчиви инициативи и инвестициите в модернизиране, което води до подобряване на всички производствени параметри и по-ефективно управление на дейността.



Навън към обществото



Aнгажиментите към социалното и икономическото развитие на регионите, на чиито територии българските дружества развиват дейността си и допринасят за подобряване условията на живот и работа на местните общности в Крумовград, Челопеч, Чавдар и Златица.

Минната индустрия както в глобален, така и в локален план се намира в период на трансформация и пред нея стоят няколко ключови предизвикателства. Едно от тях е намирането на баланс между устойчивото използване на природните ресурси и опазването на околната среда. Обществото очаква от минните компании да извличат стойност с минимално възможно въздействие, отговорно и прозрачно. За „Дънди Прешъс Металс“ това е стратегическата цел – да генерира нетно позитивно въздействие от дейността си.Променящите се нормативни изисквания, свързани със здравето и безопасността, човешките права, опазването на климата и околната среда, веригите на доставки, изискват от компаниите гъвкавост и дългосрочна стратегическа подготовка.През призмата на „Дънди Прешъс Металс“ в България ESG е възможността да се разкриват ресурси и да се създава стойност за общ растеж и просперитет. Навътре към компанията това са дългосрочните устойчиви инициативи и инвестициите в модернизиране, което води до подобряване на всички производствени параметри и по-ефективно управление на дейността. Навън към обществото това са ангажиментите към социалното и икономическо развитие на регионите, на чиито територии българските дружества развиват дейността си и допринасят за подобряване условията на живот и работа на местните общности в Крумовград, Челопеч, Чавдар и Златица.В Челопеч например се прилага принципът на кръговата икономика, като се оползотворяват всички стерилни скални маси и голяма част от флотационния отпадък, който отива за запълване на иззетите пространства в рудника. Ежегодно това означава големи площи на повърхността, съхранени в естествения им вид.„Като един от най-големите потребители на цимент, който дружеството използва в запълващата смес с част от технологичния отпадък (хвост), за да осигури здравина на скалата, безопасна работна среда и ефективен добив, благодарение на подобряването на производствените процеси и вследствие от натрупания опит и професионализъм, постигнахме по-добри технически параметри на материала за пастово запълнение, добавяйки по-малко свързващо вещество, което има поне две предимства: намаляване на разходите с 12% и на въглеродните емисии с 42%. Също така важна част от нашите успехи се дължи на усилията на нашите партньори и доставчици да бъдат отговорни към околната среда“, споделя Иван Георгакиев, инженер „Минно планиране и проектиране“ в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД.Част от усилията за намаляване на въглеродните емисии и оптимизиране на енергийната ефективност в производството са внедрените електрически машини в рудник „Челопеч“. Благодарение на това се намали използваното дизелово гориво, подобриха се ефективността и условията на работната среда. Машините са по-тихи, по-екологични, осигуряващи висока производителност, което е значителна стъпка в посока устойчиво развитие.В Крумовград работата на интегрираното съоръжение за съхранение на минни отпадъци позволява едновременно оползотворяване на стерилната скална маса от рудника като строителен материал за клетки, в които се депонира технологичен отпадък. Водата, съдържаща се в този отпадък, се рециклира и оползотворява 100%, а клетките се рекултивират прогресивно в хода на дейността, което дава възможност да се стимулира биоразнообразието в зоната на рекултивация.Когато една компания е приета, уважавана и полезна за своята общност, тя изгражда стабилна основна за дългосрочен успех и няма противоречие между бизнес резултати и социална отговорност. Това е моделът, който „Дънди Прешъс Металс“ следва в България. Балансът между бизнес интересите и социалната отговорност не е компромис, а стратегически избор.Един от основните механизми за подкрепа на устойчивото развитие на регионите е подписването на годишни рамкови договори с общините. Благодарение на финансовата подкрепа, насочена към различни културни, образователни, социални, здравни и инфраструктурни проекти, компанията създава стабилни основи за сътрудничество и подкрепа, активно участва в дългосрочни инициативи за подобряване на жизнената среда на хората от регионите, където извършва дейност.Добър пример за разгръщане на възможностите в регионален мащаб е програмата за инвестиции в културния календар на община Чавдар. Благодарение на средствата, които „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД предоставя, ръководството на общината и общинският съвет планират и организират културни прояви, които привличат десетки хиляди посетители. Наред с Месеца на книгата през месец май, който за трета година събира в общината най-добрите български писатели, разпознаваема е инициативата „Коледното село на България“, в която само в рамките на месец декември концерти, работилници и производители на местни изделия стават притегателен център за гости от страната и чужбина.В Крумовград подкрепата за съхраняването на местната болница и инвестициите в специалисти е от ключово значение за община с над 80 населени места, отдалечени на 80 и повече километра от общинския център. Свързаността чрез изградените пътища и възможността села и махали да получат достъп до питейна вода с помощта на специалисти геолози съхранява малкото останало местно население.Дигитализацията и автоматизацията на минните процеси не само повишава ефективността, но и намалява въздействието върху околната средаВажен аспект на ангажимента на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ към устойчивото развитие е и Фондът за подкрепа и насърчаване на микро-, малък и среден бизнес. Създаден през 2019 г. в Крумовград, а по-късно през 2021 г. в региона на Средногорието, този механизъм не само стимулира местната икономика и предприемачество, но създава и нови възможности за развитие на бизнес. От 2019 г. до момента Фондът в Крумовград е подкрепил 70 проекта на обща стойност 11 млн. лв., а създадените работни места са над 150. В района на Челопеч, Чавдар и Златица са инвестирани над 1 млн. лева и са създадени 50 нови работни места, несвързани с минното дело.Бъдещето на минната индустрия е неразривно свързано с модернизирането и прехода към дигитализация. Зелената трансформация не може да се случи без добива на ключови метали като мед, злато, сребро, литий и други редкоземни минерали. Те са в основата на всичко – от соларни панели и вятърни турбини до батерии за електромобили и системи за съхранение на енергия.„Дънди Прешъс Металс“ вече инвестира в тази посока – с електрическите машини в производството, с възобновяема енергия, с интелигентните системи за управление и устойчиви практики в цялата верига на доставки. Но още по-важно е, че компанията гледа на това като на дългосрочна отговорност към обществото, към природата и най-вече към бъдещите поколения.---------------------------------------