Науката за успеха на лидерите

Енергия, продуктивност и устойчивост – как ги постигаме. Автентичността лекува. Възстановява. И превръща болката в сила

Източник: Тони Тончев

Текстът е публикуван в бр. 4 (56-57) на сп. Business Global



Д-р Неделя Щонова



Светът на високите обороти – бизнес, мениджмънт, предприемачество – изисква безупречно управление на енергията и емоциите. Лидерите, които не владеят тази наука, рано или късно се сблъскват с бърнаут, когнитивен спад и спад в мотивацията. За да навигирате в динамичната среда, без да се Д-р Неделя Щонова –

Визионер с кауза.



Тя е: лекар, специалист невролог, PhD, има защитен дисертационен труд, създател е на научно базираната здравна журналистика в България. 25 години налага стандарти, изградени върху научни факти. Д-р Щонова е прогресивен мислител, мотивационен лектор, автор на бестселър, артист. Вече четвърт век не просто информира – тя създава осъзнатост. Не просто говори за здраве – превръща го в начин на живот.

жертвате, ще разгледаме научнообосновани подходи и практични стратегии за устойчивост, продуктивност и ментално благополучие.



Лидерството започва със саморегулация и тук емоционалната интелигентност играе ключова роля. Изследвания показват, че лидерите с висока емоционална интелигентност управляват екипите си по-ефективно, предотвратяват конфликти и изграждат устойчивост. Как да развиете емоционален интелект? Осъзнавайте емоциите си в реално време, практикувайте саморефлексия, като се запитате „Какво чувствам в момента и защо?“, развивайте емпатия – вместо да реагирате импулсивно, питайте „Как изглежда ситуацията от гледната точка на другия?“. Ежедневно тествайте реакциите си – когато сте под стрес, вместо да се поддадете на емоцията, направете три дълбоки вдишвания и пребройте до пет, преди да отговорите.



Стратегическото управление на енергията е следващият критичен аспект. Продуктивността не е въпрос на работохолизъм, а на правилно разпределяне на енергията. Как да използвате науката за енергийния цикъл? Управлявайте ултрадианните ритми, които включват цикли от 90 – 120 минути висока концентрация, последвани от 20 минути почивка. Използвайте сутрешния кортизолов пик (60 – 90 минути след събуждане) за вземане на важни решения. Оптимизирайте нивата на допамин – малките победи през деня, например чрез чеклист със задачи, водят до по-висока мотивация. Ако усетите ментален блокаж, разходете се за 10 минути – движението стимулира мозъчната активност и води до по-добри решения.



Енергийната устойчивост чрез правилно хранене също играе решаваща роля. Вашето хранене директно влияе върху когнитивните ви способности. За да поддържате оптимална продуктивност, избягвайте захарните катастрофи, тъй като стабилната кръвна захар означава стабилен фокус и висши корови функции, памет, внимание. Добавете ноотропни храни като яйца, богати на холин, риба за Омега-3 и тъмен шоколад за флавоноиди. Използвайте кофеин стратегически – първото кафе най-рано 90 минути след събуждане, за да избегнете кортизолови пикове и енергийни сривове. Вечер заменете кофеина с магнезий и чай от лайка, за да насърчите качествен сън.



Управлението на стреса и превенцията на бърнаут изискват разпознаване на скрития стрес. Много лидери „не усещат“ стреса, докато не се прояви в хронична умора, раздразнителност или загуба на фокус. Как да го управлявате? Физическата активност е чудесен начин за освобождаване на ума, дори 20 минути ходене намалява нивата на кортизол, а дихателните практики като метода „кутия – box breathing“ (четири секунди вдишване, четири секунди задържане, четири секунди издишване, четири секунди задържане) активират парасимпатиковата нервна система, водейки до моментална Няма нужда винаги да прикриваме бурята с усмивка.

Митът, че успешният лидер винаги е мотивиран, е разрушителен.

Продуктивността не е въпрос на работохолизъм, а на правилно разпределяне на енергията.

Лидерството не е изтощение, а осъзнато управление на ресурсите и най-важният ресурс сте вие!

релаксация.



Силата на почивките и микрорегенерацията също е от ключово значение. Включете стратегически почивки в графика си – петминутни паузи на всеки 90 минути, като излизане на свеж въздух или движение. Техниката NSDR (Non-Sleep Deep Rest) – 10-минутна практика за дълбока релаксация, популяризирана от Huberman Lab, може значително да подобри възстановяването. Качественият сън е друг критичен фактор – осигурете си 7 – 9 часа сън, като последният час преди лягане да бъде без екрани. Изпълнителен директор, който внедрява тези практики, има по-висока когнитивна ефективност и по-стабилни емоционални реакции.



Лидерството чрез устойчивост изисква осъзнато управление на психичното здраве, тъй като културата, която създавате в организацията, зависи от вашите навици. Как да насърчите менталното здраве в екипа си? Говорете открито за психичното здраве, насърчавайте здравословни граници като време за почивка и прекарване със семейството, включете програми за ментална подкрепа като коучинг, психотерапия или групи за споделяне. Лидер, който открито говори за своите начини за управление на стреса, създава култура, в която хората се чувстват подкрепени.



Осъзнаването, че „не е нужно винаги да сте добре“, също е критично. Митът, че успешният лидер винаги е мотивиран, е разрушителен. Приемете уязвимостта като сила, позволете си трудни моменти без вина. Търсете подкрепа чрез коучинг, терапия или менторство. Приемете, че психичната устойчивост не означава липса на слабост, а умение да се справяте с нея. Шокиращ факт: 72% от изпълнителните директори съобщават за симптоми на бърнаут, но само 10% търсят помощ.



Дългосрочната стратегия за жизненост и успех включва всекидневен протокол за ментална и физическа устойчивост. Сутрин започнете с хидратация, дневна светлина, движение и без телефон през първите 30 минути. През деня следвайте ултрадианните цикли от 90 минути работа и 15 минути почивка, поддържайте стабилна кръвна захар и обядвайте с високо съдържание на протеини. Вечер намалете светлината, въведете ритуал за релаксация и се фокусирайте върху качествения сън.



Инвестицията в себе си е инвестиция в успеха. Лидерите, които разбират науката за устойчивостта, не само постигат високи резултати, но и живеят пълноценно. Вашата енергия, настроение и ефективност не са случайни – те са управляеми. Запомнете: лидерството не е изтощение, а осъзнато Навици



ПЪРВОТО КАФЕ най-рано 90 минути след събуждане.

БЕЗ ТЕЛЕФОН в първите 30 минути.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ сутрешния кортизолов пик (60 – 90 минути след събуждане) за вземане на важни решения.

ПЕТМИНУТНИ ПАУЗИ на всеки 90 минути, като излизане на свеж въздух или движение.

МАЛКИТЕ ПОБЕДИ през деня, например чрез чеклист със задачи, водят до по-висока мотивация.

ИЗБЯГВАЙТЕ захарните катастрофи. Добавете ноотропни храни като яйца, богати на холин, риба за Омега-3 и тъмен шоколад за флавоноиди.

ПОСЛЕДНИЯТ ЧАС преди лягане да бъде без екрани.

управление на ресурсите и най-важният ресурс сте вие!



А когато се уморим да носим тежестта на силата си… и тази на лидерството...?! Когато умът ни се изтощи от анализи, а сърцето от тишина. Когато мъдростта стане бреме, а справянето – умора?! Можем просто… да си поплачем. Като дъжд, който не пита дали е добре дошъл. Като река, която не иска разрешение, за да тече. Като човек, който е просто някой уязвим, облян в сълзи. А не винаги железен, рационален, хладнокръвен лидер.



Нормално е да не знаеш. Нормално е да не можеш. Нормално е да падаш понякога. Нормално е да усещаш болката като живо небе, раздрано от гръм. Нормално е да обичаш загубеното и да търсиш невъзможното. Нормално е да бъдеш уязвим. Но не задълго...!



Приемането не е поражение. То е най-дълбоката победа. И съвсем няма нужда винаги да прикриваме бурята с усмивка. И да заглушаваме сълзите с разум. Позволи си да бъдеш… човек… раним и чувствителен. Автентичността лекува. Възстановява. И превръща болката в сила.

Можете да купите списанието в павилионите на Inmedio, Relay, големите вериги бензиностанции, търговските вериги "Фантастико", "Кауфланд", "Билла" и др.

















Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...