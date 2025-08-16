Анкета: какво е да работиш в компания с ESG практики

Борислав Михайлов, Кока-Кола ХБК:

Борислав Михайлов ръководи отдел „Развитие на способностите“ в Техническа функция в Koĸa-Koлa XБK Бългapия. Възпитаник е на ТУ Берлин, УНСС и СУ, а кариерния си път в компанията стартира в Търговския отдел пpeз 2013 г.Кока-Кола ХБК e най-големият производител на безалкохолни напитки в България и един от водещите инвеститори в местната икономика, с екип над 1000 служители. У нас компанията разполага с два производствени центъра – в Костинброд (за безалкохолни напитки) и в Банкя (за минерална вода), а 24/7 портфолиото ѝ се разпространява чрез шест дистрибуционни центъра. На глобално ниво Кока-Кола ХБК произвежда и дистрибутира напитките на The Coca-Cola Company в 29 държави на 3 континента.Посрещам новите колеги от всички отдели с Welcome to the Coke side of life. Мотото от тази емблематична кампания може вече да не е актуално, но вярвам, че в нашата компания нещата имат различен привкус. Kолеги неведнъж са споделяли през годините какво е влиянието на Кока-Кола ХБК като работодател върху икономиката на страната – и осъзнаваме, че голямото колело, което задвижваме, наистина помага на нас, на нашите клиенти и партньори и на обществото ни да вървим напред.Разбрах го още от старта си в компанията, заставайки зад реални продукти и огромния набор от услуги, които осигуряват успеха им. Не ми отне дълго време и да осъзная, че в контура на бутилката ни са вплетени не само екипът на компанията на местно и международно ниво, а и стремежът за развитие, иновация и осигуряване на добавена стойност за редица наши партньори, доставчици и клиенти от различни икономически сектори.Същият този контур за мен придоби формата и на щит в скорошните периоди на икономическа несигурност. Докато глобални компании потърсиха бързи оптимизации, on the Coke side of life беше изразено твърдото решение да подкрепяме колегите си на всички нива, като гарантираме работните им места. Компания с утвърдени принципи за устойчивост, социална отговорност и равнопоставеност не би допуснала да бъде нищо друго освен щит за своите служители, особено в най-тежките периоди. Начинът, по който заедно преминахме през тези турбуленции, и до днес ме кара да се гордея, че съм част от този екип.От позицията на своите над 10 години опит в Техническа функция бих потвърдил безусловно и друго мото – а именно, че работим с широко отворени очи, за да може всеки, който грабне бутилка кока-кола, да и` се наслади със затворени очи. Не приемаме за даденост спечеленото през годините доверие, а продължаваме всеки ден да търсим начини да гарантираме безупречно качество. Не е лесно да произвеждаш и доставяш все по-ефективно, по-икономично и по начин, щадящ околната среда. Но усещането да постигаш това си струва усилията – не само си поставяме амбициозни цели в тази насока, а и приемаме за свой дълг да ги изпълним и да сме лидери по отношение на устойчивото развитие на бизнеса.Занимавам се с обучения и развитие на способностите и твърдо вярвам, че това трябва да бъде осъзнат личен ангажимент на всеки един от нас. Затова се радвам да бъда част и от инициативите ни като Youth Empowered, даващи възможност да говорим по важни тема с младите хора у нас. Вярвам, че така заедно стимулираме желанието на обществото ни утре да е по-добро – а това е най-добрата гаранция за устойчивост. А когато ден след като си бил ментор на иновативни студенти, засаждаш стотици дървета редом с колегите си в рамките на ежегодната ни инициатива „Моят зелен град“, нещата стават съвсем буквални – и още по-осъзнати.Компания с утвърдени принципи за устойчивост, социална отговорност и равнопоставеност не би допуснала да бъде нищо друго освен щит за своите служители, особено в най-тежките периоди.Ана Динкова е Communica-tions Lead за Европа в Endava, където отговаря за комуникационните стратегии, PR и медийни партньорства, събития и други ключови инициативи. Завършила е магистратури по организационна психология, международни отношения и политология в СУ „Св. Климент Охридски“. Endava е водещ доставчик на технологични услуги от ново поколение, който подпомага клиентите си да ускорят растежа и да се развиват в динамични пазари. От концепцията до внедряването компанията предлага персонализирани решения на всеки етап от дигиталната трансформация, независимо от индустрията, региона или мащаба. Клиентите на Endava са в сектори като разплащания, застраховане, финанси и банкиране, технологии, медии, телекомуникации, здравеопазване и бионауки, мобилност, търговия на дребно и потребителски стоки и др.Днес темите за устойчиво развитие, етика в бизнеса и социална отговорност не са просто заглавия, които стоят добре в годишните доклади на компаниите – това са реални и важни за хората, и за обществото теми. Това са и нещата, които могат да привлекат правилните хора в определена компания. Изборът къде и за кого работим, не е просто поредната кариерна стъпка, а отражение на нашите ценности. Аз съм от поколение X, но покрай ежедневното ми общуване и работа с хора от поколение Z – отворени, активни, изискващи и питащи – усещам влиянието на тяхната категоричност, когато става дума за смисъла зад това, което правим. В контрапункт на честото „е, какво толкова“ на моето или на по-старите поколения по отношение на важни социални и обществени теми. И може би именно затова за мен е наистина важно да съм част от екип, който не прави компромиси с морала, стои зад принципите на прозрачност, равнопоставеност и устойчивост не само на думи, а и в действията си.Endava е такава компания – среда с култура и ценности, в която намирам не само професионална сигурност, но и усещане за смисъл, принадлежност и подкрепа. В ежедневието си работя с хора от пет континента и това носи стойност не само в личен, но и в професионален план. Мултикултурната общност, от която съм част, прави комуникацията по-богата, подходите по-гъвкави, а разбирането на нюансите по-дълбоко. Постоянно обменяме опит, учим се едни от други, виждаме как различни културни и бизнес контексти влияят на решенията.В нашата компания ESG принципите са част от начина, по който работим всеки ден. Устойчивостта присъства във всяко бизнес решение. Социалната отговорност се превръща в реални действия в подкрепа на хора и общности. А равнопоставеността е естествена част от културата ни – изградена и поддържана чрез вътрешни политики, обучения и истинско желание за приобщаване и уважение към всеки.Ценностите, върху които се гради културата на Endava: да бъдем умни, внимателни, отворени, адаптивни и доверени, не са просто думи на стената. Те се усещат в ежедневната ни работа. Отразяват се пряко и в нашата вътрешна програма за развитие: Career Coaching общността. В нея всеки има възможност не само да получава подкрепа, но и да бъде коуч и ментор за други. Аз самата работя с колеги от различни държави и на различни нива, включително хора на лидерски позиции. Вярвам, че когато човек усеща истинска подкрепа и му се има доверие, той става по-спокоен, по-смел и много по-подготвен да посреща предизвикателствата.Да бъдеш част от дадена общност, е много повече от това просто да имаш работа. Това е усещането, че принадлежиш на място, където ценностите ти се споделят, уважаван си като професионалист и личност и гласът ти се чува. Вярвам, че дори в динамичната среда на технологичната индустрия има място за етика, устойчивост и човешко отношение, а когато те са в сърцето на всичко, което правим, тогава работата има истински смисъл.Културата в Endava е човешка, подкрепяща и изградена върху доверие.Николай Трифонов е на 38 години, работи като монтажник във фирма VALIAN от 3 години. От близо 22 години е в мебелния бранш. Завършил е вътрешна архитектура и мебелно производство. VALIYAN е български производител на луксозни мебели по поръчка с над 25-годишен опит. Компанията специализира в създаването на персонализирани решения за хотелиерството, корпоративния сектор и луксозни жилища. С модерна производствена база от 10 000 м² и сертификации за качество и устойчивост, VALIYAN реализира проекти в цяла Европа за водещи международни брандове. Компанията неотдавна получи престижната награда „Мебел на годината“ за колаборацията си The Nap Chair, който беше представен на изложението в Милано, както и отличие в категория „Зелена компания – кръгова икономика“ за устойчивите си производствени практики.Като част от екипа на VALIYAN от повече от три години, имам възможността всеки ден да виждам как компанията наистина живее своите принципи за устойчиво развитие. Не става въпрос само за красиви думи в презентации – това са реални решения, които засягат всеки от нас и нашата работа.Най-впечатляващото за мен като монтажник е какво се прави с отпадъците от производството. Работя основно с композитни материали, но виждам и как се третират дървесните отпадъци от цялата фабрика. Всеки талаш и стърготина от дървообработката отива в централната аспирационна система и накрая се използва за отопление. За композитните материали като Corian е по-различно – тези отпадъци се събират отделно, но важното е, че има план и за тях, не се изхвърлят просто така. Буквално почти нищо полезно не напуска фабриката, без да се опита да се използва по някакъв начин.Работната среда също се промени драстично, откакто е изградена новата фабрика. Преди имаше прах във въздуха, особено в производствените зони, нещо нормално за мебелно производство. Сега, благодарение на централната аспирация, въздухът е чист и се работи много по-лесно. Много полезни са и покривните прозорци, които наистина създават по-различно усещане за работещите. През деня те осигуряват естествена светлина, което не само спестява електричество, но и прави работното място много по-приятно. Особено през лятото, когато се отварят автоматично за проветряване, се чувства колко по-свеж е въздухът в сравнение със старата фабрика.Разполагаме и с фотоволтаична система на покрива, което в днешните нестабилни откъм цени на електричеството времена е съществен плюс. Тя покрива по-голямата част от потреблението ни на енерия, освен това спестяваме около 585 тона CO2 годишно само от това. За мен като непрофесионалист в енергетиката тези цифри звучат абстрактно, но когато знам, че работим почти изцяло със слънчева енергия, това е много конкретно и вдъхновяващо.Нещо, което много хора отвън не знаят, е колко внимание отделяме на лакирането и боядисването. Като монтажник често работя до камерите за лакиране и знам колко вредни могат да са парите от лаковете. Само че в нашата фабрика въздухът минава през седем различни филтъра, включително за най-малките частици, преди да излезе навън. Резултатът е, че премахваме на практика всички замърсители.От семейна гледна точка ме радва, че работя в компания, която мисли за бъдещето. Имам две деца и знам, че всяко наше решение днес ще засегне тяхното поколение. Когато виждам как събираме дъждовната вода от покрива и я използваме за напояване, или как рекуператорите ни спестяват над 90% от енергията за отопление, чувствам се горд, че съм част от нещо значимо, което създава по-добра среда за поколенията.Буквално почти нищо полезно не напуска фабриката, без да се опита да се използва по някакъв начин.Симона Стилиянова е ESG и маркетинг директор в компанията за дялово инвестиране BlackPeak Capital. Тя работи за подобряване на екологичните, социалните и управленските практики в BlackPeak и помага на портфолио компаниите в изграждането на собствени ESG стратегии. Притежава магистърска степен по мениджмънт на маркетинга от Техническия университет – София, и специализация по устойчив бизнес от University of Colorado. BlackPeak Capital е българска компания за дялово инвестиране в Югоизточна Европа. Тя управлява два фонда с активи от €150 млн., фокусирани върху предоставянето на капитал за растеж на динамични компании от България, Румъния, Словения, Хърватия и Сърбия. Сред дружествата в нейния портфейл са Wiser Technology, GenePlanet, LeanPay, производителят на електромеханични компоненти „Интелигентни системи за сигурност“. В края на март 2025 г. BlackPeak Capital получи B Corp сертификат, ставайки част от глобалната B Corp общност. B Corp сертификатът се издава след задълбочена оценка от международната организация B Lab и отличава компании, които отговарят на високи стандарти за социална и екологична ефективност, прозрачност и отчетност.С годините и с достъпа до все повече информация за въздействието ни върху околната среда и обществото в мен се затвърди потребността да съм част от екосистема, която не просто търси икономически ползи, а работи с дългосрочна визия и мисъл за средата около себе си. Затова за мен е от съществено значение, че компанията, в която работя, и фондовете, които проследявам, не инвестират в сектори като тютюневи изделия, хазарт, неустойчив добив на дървесина, оръжия и други индустрии, които самата аз не бих подкрепила нито като потребител, нито като професионалист.Важно ми е да знам, че имам споделени ценности и разбиране за света с хората и бизнесите, с които работя. Това не е просто личен комфорт, а необходимост, за да вярвам в това, което правя. Когато ESG принципите не са просто отметка в чеклист, а реална посока в стратегиите, решенията и ежедневните действия на една организация, това се усеща и мотивира. Разбира се, това не означава, че е лесно, че по пътя няма предизвикателства, или че всичко се случва за една нощ.Радвам се, че BlackPeak Capital вече официално е сертифицирана с B Corp – глобален стандарт, който поставя устойчивото развитие, етичния бизнес и социалната отговорност в основата на корпоративната идентичност. Това ни прави част от общност от близо 10 000 компании в целия свят, които също вярват, че бизнесът може да бъде сила за добро, и действат, за да променят средата около себе си.За да получим B Corp сертификация, преминахме през задълбочен процес на оценка и проверка. Отговорихме на над 250 въпроса, свързани с въздействието ни върху околната среда, служителите, клиентите, управлението и обществото като цяло. Предоставихме конкретни доказателства – не декларации, а реални действия и документи. Този процес ни помогна не само да валидираме настоящите си практики, но и да видим ясно къде можем да се подобрим.ESG принципите не са нещо външно, наложено от регулации или модни тенденции. За мен те са отражение на това в какъв свят искам да живея и работя. И съм благодарна, че имам възможността да бъда част от организация, която мисли и действа в същата посока.Когато ESG принципите не са просто отметка в чеклист, а реална посока в стратегиите, решенията и ежедневните действия на една организация, това се усеща и мотивира.Любомир Гечевски заема длъжността мениджър „Правни и публични въпроси“ в „Каменица“ АД от средата на 2023 година. Завършил е „Право“ във Варненски свободен университет. Водеща началото си от 1881 г., пивоварната „Каменица“ АД днес е собственост на американско-канадската Molson Coors. Богата на традиции, компанията постоянно въвежда иновации през годините. Тя е първата, която пуска бира в кутийки в България, за първи път предложи българска безалкохолна бира, както и въведе нискоалкохолна бира с плодов вкус. Производствените мощности на пивоварната в Хасково функционират изцяло със зелена енергия от 2022 г. През сегашната 2025 г. тя бе обявена за трети пореден път за Топ работодател според Top Employers Institute.Като активен млад човек, който вярва в равнопоставеността и силата на общността, за мен устойчивото развитие не е просто тема – то трябва да бъде наше всекидневие. И съм радостен, че като част от екипа на „Каменица“ АД виждам как големи и по-малки ESG идеи се превръщат в реална промяна.Като част от глобалната група на Molson Coors Beverage Company, ние следваме ясна и отговорна рамка – „Нашият Отпечатък“, съсредоточена върху грижата за хората, планетата и отговорната консумация. Това не са просто цели, това са ангажименти, които реално променят средата около нас.Гордеем се, че от 2022 г. пивоварната ни в Хасково работи изцяло на зелена енергия. А от есента на 2023 г. част от нея идва от собствен соларен парк, който генерира около 30% от електроенергията, необходима за производството. Освен това 95% от малца, който използваме, е български, над 80% от опаковъчните материали са родно производство, а транспортът се осъществява от български компании – устойчивостта тук означава и подкрепа за местната икономика.Но устойчивостта има и човешко измерение. В „Каменица“ АД се грижим не само за природата, а и за хората – с програми, които обхващат физическо, психическо, емоционално и финансово благополучие. Компанията предлага подкрепа за мъжкото и женското здраве – от информираност за сърдечно здраве, сън, хранене и физическа активност до теми като менопауза и родителство. Миналия ноември например имахме страхотна инициатива с популярен барбършоп по повод месеца за превенция на рака на простатата, в която се включих с голямо желание. Работим и по теми, които често остават недоизказани – като психичното здраве, скръбта и загубата – чрез партньорства със специализирани организации и политики за подкрепа.Като компания и екип полагаме и сериозни усилия в посока доброволчество и подкрепа на различни общности. И пак от личен опит мога да кажа, че те имат голяма стойност за служителите и създават чувство за принадлежност и смисъл. От засаждане на дървета и помощ за възрастни хора до спортни инициативи и дарения – всяко действие е израз на ценностите ни.Вярваме, че добрият баланс между работа и личен живот не е лукс, а необходимост. Имаме гъвкаво работно време, летни работни часове, възможности за кариерна пауза. Компанията полага усилия да ни напомня, че истински важните неща невинаги се случват пред екрана. 