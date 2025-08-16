VW въвежда абонамент за увеличаване на мощността на автомобилите

Услугата струва €19,11 месечно

16 August 2025
VW въвежда абонамент за увеличаване на мощността на автомобилите
Източник: Volkswagen.com
Германският автомобилен гигант Volkswagen (VW) въведе абонамент за клиенти от Великобритания, които искат да увеличат мощността на някои от своите електрически автомобили, съобщи Би Би Си. Тези, които закупят отговарящ на условията автомобил от гамата ID.3, могат да изберат да доплатят, ако искат да отключат пълната мощност на двигателя в превозното средство.

VW казва, че „опционалното надграждане на мощността“ ще струва £16,50 ($19,11) на месец или £165 (€191,10) годишно - или хората могат да изберат да платят £649 (€752) за доживотен абонамент.

Фирмата заяви, че с функцията "предлага на клиентите избор". Auto Express, които първи съобщиха историята, пишат че доживотният абонамент ще бъде за автомобила, а не за отделния човек - което означава, че надстройката ще остане на автомобила, ако бъде продаден.

Говорител на VW каза пред Би Би Си че според тях даването на възможност на хората да закупят повече мощност за колата си не е нищо ново. „В исторически план много бензинови и дизелови автомобили са се предлагали с двигатели с еднакъв размер, но с възможност за избор на такъв с по-голяма мощност“, казват оттам. Според VW подобренията в мощността ще позволят на клиентите да изберат по-спортно шофиране по всяко време, вместо да се обвързват от самото начало с по-висока първоначална покупна цена.

Подобни оферти се оказаха противоречиви за някои клиенти в миналото, които са недоволни, че може да се наложи да платят за достъп до функции, които вече са налични в автомобила, който притежават.

Други производители на автомобили, като BMW, са въвеждали в миналото подобни базирани на абонамент добавки, като например за отопляеми седалки и волани. Mercedes въведе онлайн абонаментна услуга в САЩ през 2022 г., с която клиентите плащат, за да ускорят електрическите си автомобили.

Според проучване на S&P Global, някои клиенти може да бъдат отблъснати от цената на абонаментите в автомобила за функции като свързаност или от това, че основните функции са разделени на платени нива. В него се казва, че броят на анкетираните, които са заявили, че биха платили за свързани услуги, е спаднал от 86% през 2024 г. на 68% през 2025 г.

Това е въпреки по-широкото приемане на абонаментите като цяло, като фирмата за пазарни проучвания Juniper Research изчислява, че през 2024 г. световната "икономика на абонаментните услуги" ще достигне стойност от близо $1 трлн. до 2028 г.
абонаментелектромобилиVolkswagen
