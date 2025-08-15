Accenture купува австралийската компания за киберсигурност CyberCX за $650 млн.

От 2015 г. насам Accenture е осъществила 20 придобивания в сферата на сигурността

"Аксенчър" (Accenture) обяви, че ще придобие австралийската компания за киберсигурност "СайбърСиЕкс" (CyberCX) в най-голямата си сделка в този сектор досега, като според изданието "Острелиън файненшъл ривю" стойността на сделката надхвърля 1 милиард австралийски долара (около 650 милиона щатски долара), предаде Ройтерс.



Вълна от опустошителни кибератаки разтърси Австралия, включително пробив през 2022 г. в телекомуникационния гигант "Оптус"( Optus), при който бяха разкрити личните данни на до 10 милиона потребители, както и хакерска атака срещу здравния застраховател "Медибанк"(Medibank), засегнала почти 10 милиона клиенти.



През юли авиокомпанията "Куонтас еъруейз" (Qantas Airways) разкри, че престъпници са проникнали в един от нейните кол центрове, като са получили достъп до лична информация на шест милиона клиенти.



Частната инвестиционна компания "Би Джи Ейч Кепитъл" (BGH Capital), която продава "СайбърСиЕкс", не е разкрила финансовите условия по сделката. "Аксенчър" отказа да предостави допълнителни подробности, а "Би Джи Ейч Кепитъл" не отговори на запитванията на Ройтерс относно съобщената оценка на сделката.



Тази сделка подчертава нарастващото търсене на усъвършенствани дигитални решения за сигурност, тъй като бизнесите по целия свят са изправени пред все по-сложни киберзаплахи, които нарушават дейността им и застрашават чувствителни данни.



Седалището на "СайбърСиЕкс" е в Мелбърн, а компанията е създадена през 2019 г. чрез сливането на 12 по-малки фирми за киберсигурност.



Компанията в момента има около 1400 служители и управлява центрове за операции по сигурността в цяла Австралия и Нова Зеландия, с офиси в Лондон и Ню Йорк.



"СайбърСиЕкс" се ръководи от Джон Пайтиридис, бивш управляващ директор на "Оптук Бизнес" (Optus Business), и главния стратегически директор Аластър МакГибън, който е бивш национален координатор по киберсигурността на Австралия.



Връзките на ръководството с "Оптус" са особено забележителни, предвид пробива в сигурността на телекомуникационната компания през 2022 г., при който бяха разкрити имена, дати на раждане, адреси, телефонни номера, имейли, както и номера на паспорти и шофьорски книжки.



От 2015 г. насам "Аксенчър" е осъществила 20 придобивания в сферата на сигурността, като на вътрешния пазар компанията подписа споразумение за сътрудничество на стойност 700 милиона долара с "Телстра" (Telstra) през февруари, с цел внедряване на възможности за изкуствен интелект в телекомуникационната компания.

