ВЛАДИМИР БОРАЧЕВ е професионален акредитиран коуч към Международната коучинг федерация (ICF). Заемал е ръководни позиции в Xerox и Avon в Източна Европа, Турция и Египет. Бакалавър от Американския университет в България, има МВА от IESE Business School. Преподавател в магистърската програма за ръководни кадри (ЕМВА) на Американския университет в България. От 2011 г. подкрепя ръководители и ръководни екипи чрез коучинг, менторство, персонализирани лидерски програми. „Пътешествие за лидери с Владимир Борачев“ се казва авторската му програма за развитие на ръководители.

Владимир Борачев бе водещ на събитието НАВИЦИТЕ НА УСПЕШНИТЕ ХОРА И КОМПАНИИ, което списание BGLOBAL организира на 1 юли 2025 г.Има различни критерии за организационен и ръководен успех. Днес ще ви разкажа за навиците, които вярвам, че са значими и фундаментални. Ще го направя през четири истории от практиката ми като професионален коуч и ментор в България. Всички имена са сменени с цел конфиденциалност ифокус върху поуките.„Явно това е важно тук“, си мислеше Петър, докато минаваше покрай стилно оформен плакат с четирите ценности на организацията, в която беше постъпил преди седмица – уважение, екипност, проактивност и професионализъм. В рамките на деня той стана свидетел на следните две ситуации.Първата се случи по време на сутрешната оперативка на отдела. Един от колегите, Симеон, показа раздразнение и обиди друг член на екипа заради бавното презентиране, причинено от проблеми с мултимедията. В този момент се намеси ръководителят на екипа – Радостина, и спокойно каза: „Колеги, на всеки се случва да има технически предизвикателства. Да не забравяме нашите ценности. Кой може да помогне за техническия проблем?“. Друг колега се намеси, ситуацията се успокои, а на излизане от срещата Радостина помоли Симеон да се видят за кратко и да поговорят по няколко въпроса. Петър беше убеден, че един от тях ще бъде обратна връзка за случилото се.Втората ситуация се разигра на обща среща между няколко отдела по проект РЛ-11. В началото на срещата Вихра, проектният мениджър, започна с думите: „Колеги, преди да минем през протокола от последната среща, искам да благодаря на Мария за това, че откри грешно заложени базови показатели в работния план и даде знак навреме. Благодаря и на Лея и Крум, че веднага откликнаха и експертно помогнаха на колегите си. Много силен пример за нашите ценности!“.Кирил влезе угрижен на среща с прекия си ръководител и знаеше добре защо е повикан. Оставаха два дни до великденските празници, а той беше объркал изчисленията за месечните бонуси на търговския отдел. Колегите му щяха да ги получат със закъснение от няколко дни. Кирил беше готов да бъде нахокан и остана искрено изненадан, когато чу следното: „Кириле, здравей, сядай. Като ми писа за ситуацията, ме подсети за подобен случай, в който и аз се бях изложил. На всеки се случва – важното е да не се повтаря. Извиках те, за да поговорим какво можем да направим в тази ситуация, за да комуникирам после към организацията“.След като поговориха и начертаха план за действие, прекият ръководител на Кирил продължи с въпросите: „Какъв урок си вземаш от случилото се? Какво можеш да направиш, за да не се повтори подобна ситуация в бъдеще? Как аз мога да те подкрепя?“.Михаил беше карал стаж в няколко организации през студентските си години и очакваше и този път да подрежда и разнася документи, да отговаря на обаждания по телефона, да върши други рутинни задачи и да получава детайлни инструкции за всичко.Този път се оказа различно. Още в края на първата седмица Иван, неговият ръководител екип, го извика в централния офис в София и разговорът им протече по следния начин:Иван: Мишо, здравей! Как се чувстваш на новата работа? Как мина първата седмица?Михаил: Здравей! Добре, благодаря. Колегите от отдел „Човешки ресурси“ ме разведоха из цялата фирма, запознах се с правилата за безопасност и обиколих всички работни станции в производството. С теб говорихме за мисия, визия, ценности, стратегически приоритети и моята роля. Запознах се с всички от екипа и два пъти съм обядвал с тях. Имам си вече и работно място, лаптоп и телефон.Иван: Радвам се. Извиках те, за да поговорим за първата ти задача. Ще те помоля в рамките на следващите четири седмици да направиш опис на цялото недвижимо и движимо фирмено имущество в завода ни в Елин Пелин и да го сравниш с данните в ERP системата. Очаквам да има разминавания, които е важно да регистрираш. Ще имаш на разположение служебен автомобил за придвижване до и от завода. Ясна ли е задачата?Михаил: Ясна е. Как да го направя? Откъде да започна?Иван: Представи си, че няма кой да ти даде тези отговори. Ако имаше пълна свобода, откъде би започнал? Какъв би бил твоят план? Кой би могъл да те подкрепи? Кого би попитал?Михаил се замисли и започна да излага идеите си. Иван го слушаше внимателно, в дадени моменти го допълваше, подкрепяше и коригираше, ако тръгнеше в грешна посока. Накрая на разговора Михаил имаше план за действие, съставен отчасти от самия него и допълнен от Иван.Целият екип се беше събрал в залата за срещи и Радослава, ръководител на отдела, започна по същество:„Събрали сме се, за да ви благодаря за обратната връзка от годишното проучване за ефективността на ръководния състав и да споделя основните ми изводи и следващите ми стъпки. Благодаря ви за коментарите относно моите силни страни, областите за развитие и за конкретните примери. Вашата обратна връзка е дар за мен и ми помага да вървя уверено по своя път на развитие като ръководител.По отношение на действията ми, които намирате за положителни, поемам ангажимент да продължа да делегирам, да ви провокирам с въпроси, да ви подкрепям и изслушвам и да имам високи очаквания към себе си и всеки от вас. На базата на споделените от вас мои области за развитие поемам ангажимент да работя по две основни теми. Първата е да намирам повече време, за да отчитаме успехите на екипа. Прави сте, че често съм прекалено сериозна и ориентирана към това какво следва, а имаме поводи за усмивки. Затова ви предлагам всяка екипна оперативка в понеделник да започва с поглед върху нещата и действията, с които сме горди в работата ни през изминалата седмица. Освен това – когато ви давам обратна връзка, моля да ме провокирате с въпроса: „Какво направих добре?“, ако се фокусирам само върху това, какво търпи подобрение.Втората област за развитие е свързана с моето търпение. Осъзнах, че има моменти, в които ви прекъсвам и не ви изслушвам достатъчно добре. Ако ме видите, че стискам химикалка с двете си ръце, това е знак, че осъзнато искам да ви изслушам докрай.Ще положа усилия в тези две области и очаквам да ми давате обратна връзка – когато се справям и когато не се справям. След три месеца съм планирала да споделя докъде съм стигнала с моя план. 