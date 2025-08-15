d:istinkt бе обявена за „PR агенция на годината в Европа“ от Stevie International Business Awards

d:istinkt бе обявена за „PR агенция на годината в Европа" от Stevie International Business Awards
d:istinkt бе обявена за „PR агенция на годината в Европа“ от Stevie® International Business Awards, съобщи компанията. Компанията получи най-високото отличие Gold Stevie® в 22-рото издание на престижните награди за бизнес постижения.

Агенцията беше наградена и със Silver Stevie® в категория „Компания на годината – Реклама, маркетинг и връзки с обществеността“ - за компании с под 50 служители, с изключителни постижения. Това признание поставя d:istinkt сред водещите комуникационни агенции в света, благодарение на впечатляващите резултати, стратегическия подход и устойчивия принос към развитието на PR индустрията.

Изпълнителният директор на агенцията Галина Паунчева получи Bronze Stevie® в категория „Изпълнителен директор на годината – Реклама, маркетинг и връзки с обществеността“ за забележителни постижения и визионерство.

“Изключителна чест е да бъдем отличени сред толкова силна международна конкуренция. Признанието, с което бяхме удостоени, е резултат от постоянството, таланта и експертизата на целия екип на d:istinkt, както и от отдадеността и смелостта ни да търсим нови подходи и креативни решения всеки ден. Вярвам, че именно синергията между нас като комуникационни специалисти и нашите партньори и клиенти е силата, която ни изведе сред най-добрите не само в Европа, но и на световната сцена.”, каза Галина Паунчева, главен изпълнителен директор на d:istinkt.

Сред клиентите на d:istinkt са брандове като Yettel, Лидл България, Shelly Group, SkyShowtime, CETIN България, Easy Credit, AIBEST, БРАИТ, Speedy, и др. Агенцията работи и по комуникациите на институции като Бюро на Европейския парламент в България и Европейската комисия в партньорство с ICF Next.
