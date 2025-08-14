България с най-голям годишен спад на промишлената продукция през юни сред страните от ЕС

България е с най-голям годишен спад на промишленото производство през юни 2025 г. сред държавите в Европейския съюз, показват първоначалните данни на Евростат, публикувани днес на сайта на статистическата агенция.



Спрямо същия месец на 2024 г. продукцията на промишлените предприятия у нас се е понижила с 8,2 на сто – най-голямото намаление сред страните членки, следвано от Унгария (-4,9 на сто) и Словения (-4,3 на сто). На месечна база, спрямо май 2025 г., промишленото производство в България е намаляло с 1,7 на сто, след като през предходния месец бе отчетен ръст от 0,8 на сто.



В целия ЕС сезонно коригираното промишлено производство е отбелязало спад от 1 на сто през юни спрямо май, а в еврозоната понижението е 1,3 на сто. През май обемът на промишленото производство се бе увеличил с 0,8 на сто в ЕС и с 1,1 на сто в еврозоната.



На годишна база през юни 2025 г. промишленото производство в ЕС е нараснало с 0,5 на сто, а в еврозоната – с 0,2 на сто. В рамките на ЕС най-голямо повишение на промишлената продукция на месечна база е отчетено в Белгия (+5,1 на сто), Франция и Швеция (по +3,8 на сто) и Гърция (+3,3 на сто), докато най-значителен спад е регистриран в Ирландия (-11,3 на сто), Португалия (-3,6 на сто) и Литва (-2,8 на сто).



По сектори в ЕС през юни спрямо май е отчетено понижение от 0,2 на сто при междинните стоки, ръст от 2,7 на сто при производството на енергия, спад от 1,7 на сто при капиталовите стоки, от 0,4 на сто при дълготрайните потребителски стоки и от 3,7 на сто при недълготрайните потребителски стоки. В еврозоната по същото време производството е намаляло с 0,2 на сто при междинните стоки, нараснало с 2,9 на сто при енергията, понижило се с 2,2 на сто при капиталовите стоки, с 0,6 на сто при дълготрайните потребителски стоки и с 4,7 на сто при недълготрайните потребителски стоки.



На годишна база в ЕС промишленото производство е намаляло с 1,6 на сто за междинни стоки, увеличило се е с 3,5 на сто при производството на енергия, понижило се е с 1,3 на сто за капиталовите стоки и с 3,5 на сто при дълготрайните потребителски стоки, а при недълготрайните потребителски стоки е отчетен ръст от 5,3 на сто. В еврозоната по същото време се наблюдава спад от 1,8 на сто при междинните стоки, ръст от 4,6 на сто при енергията, намаление от 2,1 на сто при капиталовите стоки, спад от 4 на сто при дълготрайните потребителски стоки и повишение от 5,8 на сто при недълготрайните потребителски стоки.



Сред страните членки с най-голям годишен ръст на промишленото производство през юни са Швеция (+13,4 на сто), Ирландия (+10,5 на сто) и Латвия (+7,3 на сто).



(От БТА)

...