Националното радио ще популяризира техническото образование

БНР и Техническият университет в София с 5-годишен меморандум за сътрудничество

Източник: БНР

Проф. Георги Венков и Милен Митев подписаха меморандум за сътрудничество между ТУ-София и БНР.

Българското национално радио ще подкрепя и популяризира българското техническо образование, наука и постижения. Това следва от подписания днес меморандум за сътрудничество между генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и ректора на Техническия университет в София проф. д-р Георги Венков. Милен Митев обясни, че като медия Радиото е длъжно да бъде близо до висшите училища в страната.



"Техническият университет и Българското национално радио са две институции - университетът чества 80 години, а радиото 90 от своето създаване и се радвам, че тези две институции си подават ръка, за да си партнират в своята дейност. Като медия ние сме длъжни да сме близо до висшите училища в страната. Ще се радваме да подкрепяме Техническия университет и да разказваме за неговите успехи и постижения.

Ще се радваме да виждаме по-често преподаватели от университета като експерти в нашия ефир, защото е много важно аудиторията да получава информация от знаещите хора, от компетентните хора. Разбира се, ще се радвам да виждаме и студенти от Техническия университет като наши бъдещи колеги в националното радио, газа генералният директор, цитиран от БНР.



"Това е голяма чест за Техническия университет - меморандумът с най-голямата медия, с най-голяма история. Ние тази година честваме 80-ата годишнина на Техническия университет и пожелавам и на вашата медия заедно да честваме още много велики годишнини", каза на свой ред ректорът на ТУ.



Срокът на меморандума между двете институции е петгодишен.

...