Минимизирахме дисбалансите при управлението на ВЕИ

От стандартен търговец ставаме технологична компания, казва Атанас Димов, изп. директор на “Електрохолд Трейд”

Атанас Димов

Текстът е публикуван в бр. 4 (56-57) на сп. Business Global.



Г-н Димов, какво представлява новата високотехнологична платформа за управление на енергийни активи на „Eлектрохолд Трейд“ и кой може да участва в нея?



С над 10 млн. МВтч енергиен оборот годишно „Електрохолд“ е една от най-големите енергийни групи в България. Още от самото ни създаване сме възприели визията да бъдем лидер, и работим, за да запазим тази роля до днес. Неотдавна внедрихме нова платформа, която осигурява голям потенциал не само за търговия, но и за развитието на електроенергийната система. Тя е част от стратегията на компанията да надгради съществуващия си бизнес и да развие нови сегменти. Въвеждането ѝ е в синхрон с политиката на ЕС за енергийна независимост и въглеродно неутрална икономика. Най-общо в нея могат да участват производители на възобновяема енергия. Стартирайки платформата, „Eлектрохолд Трейд“ се превръщаме от стандартен търговец в технологична компания, в която има вече изградена много сериозна инженерна и технологична експертиза. Атанас Димов



е изпълнителен директор на „Електрохолд Трейд“ ЕАД от 2022 г. В компанията е от 2013 г., преди това е ръководил отдел „Борсов пазар“ в ЕСО. Магистър по електроенергетика, сертифициран е от Центъра за европейски програми на Американския университет в България в областта на енергийните пазари и възобновяемите енергийни източници.



Платформата позволява активно управление на електроенергийни активи от възобновяеми източници, фотоволтаични централи, вятърни централи, водни централи, батерии. Възможна е и комбинация между тези източници. Към нея могат да се присъединят клиенти не само на високо, но и на средно напрежение. Това са енергийни обекти, които могат да променят своето производство и потребление при необходимост. Идеята на тази платформа е товарите на всички тези енергийни обекти, които изброих, да бъдат управлявани активно. По този начин ще се постигне по-добър баланс и устойчивост на електроенергийната система.





Какви са ползите за участниците в платформата?



Тази услуга се заплаща, така че опцията да се включат енергийни активи в нашата платформа дава няколко предимства. Първо, може да ви донесе допълнителни приходи от участието в балансиране на системата чрез Енергийния системен оператор (ЕСО), и второ – което аз лично много харесвам, – е, че участниците ще бъдат полезни за системата, а няма да създават дисбаланси. Към момента повечето търговци на електроенергия осигуряват предимно достъп до пазарите на Българската независима енергийна борса – „Ден напред“ и „В рамките на деня“. Платформата дава допълнителен достъп на собствениците на енергийни обекти до пазара на допълнителни услуги на ЕСО. Следващата стъпка, като надграждане, е българският преносен оператор, който отговаря за енергийния баланс, да се присъедини към единния европейския пазар чрез платформите PICASSO, което е факт от април т.г., и MARI. Това са платформи за автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране, което означава, че активите, които участват на нашата платформа, ще получат достъп до европейския пазар за управление на мощности в реално време.



Има ли значение размерът? Ако аз съм собственик на малка фабрика с инсталирани фотоволтаици за собствени нужди, мога ли да се присъединя?



Разбира се, че можете. Управлението става чрез индустриални компютри, които се присъединяват към инсталациите. Съществуващите инсталации на енергийни обекти могат да се управляват директно, като има различни сценарии на управление. През деня, в ситуации на голям излишък в системата, ЕСО може да поръча ние да спрем фотоволтаика, за да консумира фабриката от мрежата. Но вместо да заплащате тази електрическата енергия, ЕСО ще ви плати през нас тока, който сте консумирали. Просто казано – вие ще консумирате и ще ви се плаща, за да консумирате. Това е трудно да се възприеме първоначално, но ползата за ЕСО в този сценарий е, че в някои моменти има огромни излишъци в системата, с които те не могат да се справят, защото нямат достатъчен диапазон за регулиране.



Истината е, че с навлизането на тези ВЕИ системи не само в България, а в региона и в цяла Европа се създава един много сериозен дисбаланс на мощностите, и това е големият проблем на операторите. Платформи като нашата са стъпка в правилната посока за решаването му.





Можем ли да очакваме след пълната либерализация тази платформа да стане атрактивна и за битови потребители с покривни фотоволтаици или пък електромобили?



Точно така. Нашата стратегия в момента е да тръгнем от голямото към по-малкото, защото вече имаме реален проблем в електроенергийната система. Ако сега могат да участват големи индустриални системи за съхранение на електрическа енергия и ВЕИ, присъединени на високо и средно напрежение, следваща стъпка и етап от развитието на нашата платформа ще бъде да включим и по-малки източници, които са присъединени на ниско напрежение. Става дума за зарядни станции за електромобили на физически лица и това ще е възможно след пълната либерализация на пазара. Проектът за нашата платформа е стратегически – като използваме едни от най-добрите немски технологии, изграждаме гъвкав инструмент, който лесно може да бъде надграждан в бъдеще.





„Електрохолд Трейд“ е лидер в дългосрочните договори за доставка на електроенергия, но този пазар все още е в зародиш у нас. Какво пречи на по-бързото му развитие и какъв е реалният му потенциал?



Има потенциал в този пазар, защото се очаква инвестициите във възобновяеми източници да се насочат към инсталирането на системи за съхранение на енергия. Договорите ще бъдат атрактивни, защото много инвеститори ще търсят дългосрочна стабилност. Това, което пречи в момента, е продължаващата регулация чрез схемите за компенсиране на крайни клиенти на свободен пазар. Пазарът формално е либерализиран, но продължават да съществуват много нормативни регулации, задължения или забрани. Постепенното отпадане на регулациите ще бъде стимулът, при който освен инвеститорите във ВЕИ, и крайните клиенти ще започнат да търсят дългосрочната стабилност.





Каква е прогнозата Ви за развитие на пазара на електроенергия до края на годината?



Геополитическата обстановка ще продължи да влияе сериозно. Друг фундаментален фактор, който е от ключово значение, е навлизането на възобновяемите източници. Преди, когато имаше много базови мощности, можеше да се наблюдава някаква стабилност на товари и цени според сезона. Сега, с развитието на ВЕИ, се стига до много голяма волатилност на товарите и цените, която се пренася към краткосрочните пазарни сегменти.



Търговците трябва да адаптират собствените си стратегии на продажба и на работа, които да са съобразени с новата волатилност на пазара. Секторът започва да се трансформира и новата реалност е, че цените вече ще бъдат обусловени от многото възобновяеми източници и начина, по който те се управляват.

...