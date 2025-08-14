Знанието винаги е сила

Д-р Марина Стефанова Д-р Марина Стефанова



е заместник-декан „Устойчиво развитие, владеене и способност” в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Тя е лектор по корпоративна отговорност и устойчивост, ESG отчетност, социално предприемачество и бизнес етика в катедра „Икономика и управление по отрасли“, директор на магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“, мениджър на ESG Lab, ESG Academy и фондация ФЕБ. Специализирала е в Австрия, Швейцария и Великобритания.

През последните години се очакваше компаниите значително да трансформират подхода си към екологичните, социалните и управленските (ESG) аспекти на своята дейност, включително и начина, по който управляват рисковете и възможностите. Причината – разнообразните заинтересовани страни, от инвеститори и регулаторни органи до служители и клиенти, изискват повече от организациите – повече прозрачност, повече отчетност и повишена активност.ЕМБЛЕМАТИЧНИ ПРОМЕНИ. На този фон началото на 2025 г. отбеляза няколко емблематични промени. Администрацията на Доналд Тръмп за втори път оттегли САЩ от Парижкото споразумение. В резултат на това американските компании вече не са официално ангажирани с ограничаването на глобалното затопляне и са изправени пред по-малко регулации, свързани с климатичните промени и опазването на околната среда. Президентът на САЩ провежда агресивни политики в подкрепа на производството на изкопаеми горива, включително разширяване на сондажите и намаляване на регулациите върху нефтената и газовата промишленост. Положени са усилия и за отмяна на няколко политики и инициативи за чиста енергия, включително регулации, предназначени да насърчат приемането на електрически превозни средства и стимули за проекти за възобновяема енергия, като например офшорни вятърни паркове и права за вятърна енергия върху публични земи.Паралелно президентската институция започна да отменя политиките, насочени към увеличаване на многообразието, равенството и приобщаването (DEI). През януари 2025 г. беше подписана изпълнителна заповед, с която се прекратяват свързаните с DEI практики при федералното договаряне и наемане на работа. Натиск се оказва и върху американските компании, което потенциално може да намали подобни усилия на работното място.На Стария континент пакетът „Омнибус“, предложен на 26 февруари 2025 г., също внесе значителни промени в областта на устойчивостта, като засегна по-специално Директивата за корпоративна устойчивост (CSRD), Таксономията на ЕС и Директивата за корпоративна устойчивост (CSDDD). Основната му анонсирана цел бе да намали бюрокрацията и разходите за спазване на изискванията за компаниите, особено за по-малките предприятия, чрез опростяване на изискванията за отчетност и задълженията за надлежна проверка. Той обаче води след себе си и по-слаба прозрачност, тъй като задълженията за отчетност се стесняват.Всички тези политически решения естествено провокират текущите политики и приоритети на бизнеса и поставят темата за устойчивостта на нов кръстопът.НЯМА РЕАЛЕН ИЗБОР. В момента шест от деветте планетарни граници са пресечени, което означава, че земните екосистеми са далеч отвъд безопасното за човечеството състояние. В допълнение, правителствата отбелязват само 15% напредък за постигане на Целите на ООН за устойчиво развитие, а до 2030 г. остават по-малко от 5 години. И колкото и да изглежда, че ситуацията около нас се променя, толкова повече за бизнеса тя остава същата. С това и отговорността му се увеличава с още една задача – да преодолее политическата несигурност, докато проправя път за развитие, в който компанията минимизира климатичните въздействия и търси своите нови продукти и услуги в кръговата икономика.И точно по този път знанията на служителите за специфичния начин, по който дружествата създават добавена стойност и как устойчивостта влияе върху него, са от решаващо значение, защото я интегрират в основната стратегия, ключовите характеристики и продукти, осигурявайки последователно прилагане и дългосрочно въздействие. Обученият екип спомага за съответствие с регулаторните изисквания, управление на риска, оперативна ефективност и насърчава устойчива култура, което води до икономии на разходи и подобрена репутация на марката.Няма по-подходящ от постоянния състав на компанията, който да:• гарантира, че тя следи променящите се разпоредби и прилага необходимите мерки, проактивно смекчавайки потенциалните рискове и защитавайки бизнес интересите;• идентифицира и внедрява решения за намаляване на потреблението на енергия, отпадъците и други оперативни разходи;• интегрира устойчивостта като перспектива при оценка на стопанската дейност, а не в отделен проект или инициатива;• използва количествени и качествени данни и анализи, за да идентифицира области за подобрение и да проследи ефективността на усилията за устойчивост;• привлича и задържа служители, които ценят екологичната и социалната отговорност;• подобрява репутацията на компанията и изгражда доверие между заинтересованите страни.И всичко това довежда до иновативни решения и нови бизнес възможности.Още преди година резултатите от третия национален доклад относно профила на специалиста по устойчивост показа и категоричния избор на българските дружества да се доверяват на вътрешни служители, които работят в областта на ESG/КСО. През 2018 г. този процент е над 90%. През 2023 г. делът им продължава да бъде висок – все още 78% от включените в изследването специалисти са наети да променят фирмите „отвътре“.КОМПЕТЕНЦИИ НА ESG ЕКИПИТЕДруга важна особеност е, че мнозинството от специалистите по устойчивост и корпоративна социална отговорност заемат високи мениджърски позиции, защото все по-голяма част от отговорностите им са свързани със стратегическото управление на компаниите, а всеки трети от тях е на пълна заетост (виж табл. 1).Резултатите от изследванията показват интересни тенденции и промени в основните компетенции, които специалистите по устойчивост смятат за важни през петгодишния период между 2018 и 2023 г. (виж табл. 2)През 2023 г. половината анкетирани посочват стратегическото мислене и планирането като ключови компетенции, а всеки шест от десет добавят и изграждането на партньорства.По отношение на диалога и ангажирането на заинтересованите страни през 2023 г. 50% от специалистите по устойчивост смятат тази компетенция за важна, докато през 2018 г. е била 61%. Почти четири пъти се увеличава значимостта на умението да се управляват проекти, но анализът и комуникацията на данни, както и измерването на резултатите от дейностите по устойчивост вече не са от съществено значение за тях.Данните от изследването показват, че през годините има промени в основните работни задачи на специалистите по устойчивост и те все повече се фокусират върху прозрачност, комуникация, екологична отговорност и активно ангажиране с местните общности. През 2023 г. се увеличава диалогът и ангажирането на заинтересованите страни, измерването и мониторингът на процесите, оценката на въздействието на фирмената дейност и съгласувателните процедури с другите отдели. Няма промяна относно важността на създаването на ново съдържание по темата за КСО, като всеки трети специалист е ангажиран с тази задача на ежедневна база.Устойчивият лидер все повече се възприема като вдъхновител, като процентът на участниците, които считат това за важно, се е увеличил от 33% през 2020 г. на 48% през 2023 г., а важността на това да се приобщават други към устойчивостта е намаляла от 51% през 2020 г. на 29% през 2023 г. Според днешните специалисти по устойчивост емоционалната интелигентност остава в топ 3 характеристики на устойчивия лидер. 2023 поставя приоритет върху две нови черти: дългосрочна перспектива – 60%, и вдъхновяваща визия и действия – 48%, и обвързва действията му със свързването на целта на компанията с положителното ѝ въздействие върху околната среда и обществото.В допълнение вътрешните служители са предпочитаният избор при изграждане на капацитет в една компания, защото носят ясен ангажимент, че приетите дългосрочни стратегии и системи за управление са консистентни и ще се прилагат дългосрочно. Вътрешните служители имат по-добро познание за бизнеса и лесно подобряват ефективността и прилагането на устойчиви инициативи. Разнообразието на опита на професионалистите в областта на устойчивостта и КСО е от полза и значение за развитието на КСО практиките, защото компаниите могат да се възползват от разностранните знания и опит, перспективи и компетенции, което от своя страна ще подобри ефективността и ефикасността на тяхната работа по устойчивост и социална отговорност.И въпреки положителните посоки на развитие на тази професия, ако днес професионалистите трябва да доказват своята полезност за бизнеса, те трябва да се фокусират върху няколко основни качества: знания, компетентност, етика и отчетност. Да покажат и прилагат едновременно задълбочени познания за устойчивостта в конкретен икономически сектор и да разбират контекста, в който работи компанията, езика на местните общности, създаването на широки коалиции и подбора на единомишленици. Да обясняват всяка стъпка от налагащите се промени и да превърнат прозрачността на своите действия в норма. Да бъдат примерът, че промяната към устойчивост е необходима, неизбежна и възможна и че в постигането ѝ всеки има своята незаменима роля и принос.