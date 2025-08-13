Презокеанска логистична експанзия

Текстът е публикуван в бр. 4 (56-57) на сп. Business Global
Модерната бяла сграда на World Transport Overseas („Уърлд Транспорт Оувърсийз България“) отдалече прилича на презокеански кораб. На последния, шести етаж, в извисяваща се над складовата част административна кула е кабинетът на Николай Николов, мениджър и собственик на компанията. През широките прозорци се вижда като на длан цялото летище София, а точно срещу сградата е правителственият ВИП. Кабинетът – с часовник, вграден в стилизиран корабен рул, поставен на триножник телескоп, стационарен компютър, лаптоп и стени и мебели, декорирани с различни награди, прилича на корабен мостик. Символиката и цялостната подредба отговаря на глобалния и свързан с морета и океани бизнес на World Transport Overseas (WTO) – една от най-големите логистични компании на Балканите, с представителства в 15 държави на 3 континента, над 300 служители и приходи за 2024 г. от 250 млн. лева.
НЕЩО РАЗЛИЧНО. Николай Николов създава World Transport Overseas през 2001 г. в София. Преди това е работил в българска логистична компания и в представителството на Maersk Line – тогава най-голямата компания за контейнерни превози в света. „Казано честно, когато в началото създадох тази компания, първата ми цел беше да я задържа на пазара и да предложа нещо различно“, казва Николай Николов (четете интервю с него тук
). В случая различното са морските групажи, които компанията предлага (при групажните товари един контейнер се споделя от няколко изпращача, бел.ред.). Компанията става пазарен лидер в този сегмент, развива морската спедиция, както и въздушния транспорт.
От 2001 г. до 2007 г. бизнесът ѝ е концентриран в България, където се разраства и открива 4 офиса. Постигнатият успех дава увереност на Николай Николов да опита и други пазари. През 2007 г. компанията започва работа по план за отваряне на офис в чужбина, за първа дестинация е избрана Сърбия. „Тогава тя беше девствен пазар за морските групажи и преценихме, че там навлизането ни ще бъде лесно“, разказва Николов. Друго предимство е, че компанията може да обслужва Сърбия с морския групажен транспорт през Варна. Първият задграничен офис е открит през 2009 г. и още от самото начало WTO предлага над 10 услуги от Далечния изток през Варна до Белград.
Сърбия е зависима от пристанищата в Адриатика – основните товаропотоци идват през Риека, Хърватия, и Копер, Словения, и Николай Николов знае това. За да може да работи с по-ефективни транспортни схеми, няколко месеца след представителството в Сърбия компанията открива офиси и в Хърватия и Словения. „Това беше изключително важно за развитието на бизнеса в Сърбия, но искахме да стъпим и на локалните им пазари.“
Инвестицията е сериозна и минават около 3 години, преди тези компании да станат печеливши.
ПАЗАРНО РАЗРАСТВАНЕ. World Transport Overseas разширява присъствието си на Балканите и в Европа. През 2020 г. компанията стъпва и на пазара в Китай, където в момента в петте ѝ офиса работят над 100 човека – само българският екип със своите над 130 души е по-голям. Китай отваря пътя към Тайван, където стъпва през 2022 г. Същата година е открит и пети офис в България, в Русе.
Началото на 2025 г. бележи появата на трети континент на картата на компанията – на 1 януари е открит офисът ѝ във Филаделфия, САЩ. А съвсем наскоро, на 1 май, започна работа и офисът в Германия.
КАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ. Успехът на WTO се основава както на качеството на услугите, които предлага, така и на иновациите, които въвежда. Една от тях е сухопътният транспорт от Китай – услуга, която не се предлага от друга компания в България и в региона. Всяка седмица камион събира стока от всички точки в Китай в склада на компанията в Шанхай, оттам пътува до България и разтоварва в офиса в София. Обичайно курсът се извършва за 25 дни.
Клиентите на този вид услуга обикновено са бизнеси, които имат нужда от спешна доставка – най-често автомобилната индустрия и производството на електроника, казва Николай Николов. Но освен тях за камиона от Шанхай идват и клиенти от други индустрии, които имат нужда от спешна доставка на стока по проект или договор. Този транспорт е три пъти по-евтин от въздушния транспорт, който е най-бърз (самолетното карго от Китай за България в момента е от 7 до 10 дни), но пък е три пъти по-бърз от морския, който продължава 60 – 70 дни. „Това е ниша, в която сме се прицелили и се опитваме да я развиваме“, казва Николай Николов.
НА ФОКУС – КРАЙНИЯТ КЛИЕНТ. След като World Transport Overseas постига лидерство в B2B сегмента на морските групажи, решава да се насочи и към крайните потребители с друга иновативна услуга. Нейната дигитална платформа i-Cargo има мобилно приложение и то може да се използва и от хора, които никога не са се занимавали с морски транспорт. „Таргет групата ни са всички физически лица в България, които са решили, че могат да си купят нещо, което го няма тук, или с по-добро качество, или на по-добра цена, откъдето и да е по света“, обяснява Николай Николов. „Хората не могат да се възползват от такива оферти, защото не искат да се занимават с организиране на транспорт и обмитяване. А с нашето приложение могат да го направят лесно и да платят с карта, като ние организираме транспорта и обмитяването и го доставяме до вратата им“, казва Николов.
Разбира се, компанията продължава със стратегията си за завладяване на нови пазари, като работи едновременно по няколко проекта и на трите континента. На фокус е Западна Европа, където след Германия плановете ѝ са насочени към трите държави от Бенелюкс – в една от тях е най-голямото европейско пристанище Ротердам. В Азия работи по откриване на офис във Виетнам, а съвсем скоро ще отвори врати и вторият ѝ офис в САЩ – този път в Чикаго, където е най-голямата българска общност зад граница.
Можете да купите списанието в павилионите на Inmedio, Relay, големите вериги бензиностанции, търговските вериги "Фантастико", "Кауфланд", "Билла" и др.