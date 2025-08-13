Нов лидер в класацията на най-големите софтуерни фирми

С над 620 млн. лв. приходи за 2024 г. „Амюзнет“ застана начело на софтуерния сектор в България

Иво Георгиев, CEO на Amusnet

Технологичната компания Amusnet, основана в България, е обявена за лидер в софтуерния сектор за 2024 г. показва класацията „Digitalk 101: Най-големите технологични компании в България“. Приходите на компанията, специализирана в създаване на софтуерни продукти и гейминг решения, достигат 620 млн. лв., което е ръст от 16% спрямо предходната година. Amusnet е е създадена през 2016 г. и за по-малко от десетилетие се превръща в един от най-големите работодатели в сектора с екип от над 840 специалисти в България и международните си офиси. Нейните продукти се предлагат на 35 пазари.



Amusnet оглавява и подкласацията за износ в сферата на Информационните и комуникационните технологии (ИКТ), като около 91% от приходите й идват от международни пазари. През 2025 г. Amusnet продължава да развива бизнеса и екипите си в България, Румъния, Сърбия, Хърватия, Гърция, Испания, Италия, Малта, Грузия и Армения, като едновременно с това активно разширява присъствието си в Латинска Америка с фокус върху Бразилия, Аржентина, Мексико, Колумбия и Перу.



„Технологичният пазар се развива с безпрецедентна скорост и за да бъдеш лидер, трябва не просто да следваш тенденциите, а да ги създаваш. В „Амюзнет“ вярваме, че иновацията е резултат от смелостта да мислиш глобално и да действаш устойчиво. Затова инвестираме в таланти, нови технологии и креативни решения, които не просто отговарят на нуждите на пазара днес, но и го формират за утрешния ден“, казва Иво Георгиев, CEO на Amusnet.



Софтуерният сектор в България генерира над 3,4 млрд. лв. приходи през 2024 г., сочи Digitalk 101.



