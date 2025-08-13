ESG моторите

Компаниите, които доказват, че устойчивото развитие не е само ангажимент, а жизнен и печеливш бизнес модел

BusinessGlobal
BusinessGlobal / 13 August 2025 09:10
ESG моторите
Текстът е публикуван в бр. 4 (56-57) на сп. Business Global 

Устойчивите практики вече не са просто формалност, а необходимост за оцеляване и растеж в съвременния бизнес. Компаниите, които ги игнорират, рискуват да останат назад в конкурентната надпревара, докато тези, които ги прилагат, печелят доверие, пазарни позиции и финансова стабилност. Потребителите и инвеститорите все повече предпочитат етични и отговорни компании – енергийно ефективните технологии и кръговите модели спестяват пари. Спонсорства, образователни програми и ангажираност с местните общности изграждат доверие. Грижата за собствените служители пък подсигурява качествен персонал, което е изключително важно на фона на състоянието на пазара на труда. Така че, когато разгледаме отделните ESG практики в реална обстановка, ще установим, че те са икономически задължителни. А компаниите, които ги прилагат, са водещи в своите сектори.

Колкото по-рано бизнес лидерите осъзнаят това, толкова по-добре е за успеха на техните предприятия. В България се наблюдава постепенно развитие в тази посока и малките и средните компании имат да извървят още път. Добрата новина за тях е, че имат примери и модели за подражание, които могат да следват. В BGlobal наричаме тези пионери ESG моторите и редовно ви показваме техните постижения в сферата на устойчивото развитие.

В тазгодишното ESG издание сме се спрели на компании от няколко основни сектора – телекомуникации и ИТ, хранително-вкусова промишленост и модерна търговия. Всички те са водещи не само в прилагането на върхови технологии, но и дават пример за това как се прави устойчив бизнес.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ИТ

„Зелената“ мрежа

 

Yettel България показва всеобхватен подход към устойчивото развитие, като интегрира екологични, социални и управленски аспекти в дейността си. Той е първият телеком, който представи още през 2021 г. комплексна стратегия за устойчиво развитие. Тя обхваща четири ключови области: намаляване на отпечатъка върху околната среда; поставяне на хората в центъра на всичко, което компанията прави; развитие на технологии, които подпомагат устойчивото бъдеще, и управление, основано на почтеност и прозрачност. Във всяка една от тези сфери операторът прилага конкретни политики и мерки, като е поставил цели, които да постигне до 2028 г.

Yettel разполага с първата в България „зелена“ мобилна мрежа, като от 2023 г. насам тя се захранва с енергия от възобновяеми източници. С насочените към клиентите програми като „Рециклирай и спести“ и обществени инициативи като „РЕЦИКЛАТОРЪТ на Yettel“ телекомът насърчава рециклирането на стари електронни устройства и предоставя на хората лесен и удобен начин да го правят.

Представеният през септември 2024 г. трети годишен доклад за устойчиво развитие показва напредъка и постиженията на компанията в четирите стратегически области. През 2023 г. телекомът намалява въглеродните си емисии с над 20 000 т спрямо година по-рано, а най-голям принос за това има 10-годишното споразумение за доставка на електроенергия от фотоволтаичния парк „Верила“. Мащабният проект подпомага не само плана на Yettel за декарбонизация, но и е важна стъпка за енергийната трансформация на телекомуникационния сектор.

Ограничаването на електронните отпадъци и насърчаването на кръговата икономика е друг стълб в политиките за устойчивост на Yettel. През 2023 г. компанията е събрала с 60% повече стара техника в магазинната си мрежа спрямо 2022 г. и така е предотвратила попадането на над 27 т електронни отпадъци на сметищата.

В същото време инсталацията „РЕЦИКЛАТОРЪТ на Yettel“ само за 4 месеца е събрала над 1000 кг електронни отпадъци, а посланията за отговорна употреба на технологиите са достигнали до над 200 000 души. Образователните инициативи на телекома за повишаване на дигиталната грамотност и безопасност в интернет са достигнали над 82 000 души през 2024 г.

Развитие на местните общности

 

Vivacom постига сериозни резултати в намаляването на въглеродния си отпечатък, показва нейният Доклад за корпоративна устойчивост, публикуван през декември 2024 г. През 2023 г. компанията отчита 64,1% намаление на емисиите от обхват 1 и 2 спрямо базовата 2020 г., като 29% от консумираната електроенергия е осигурена от възобновяеми източници. През същата година са събрани и рециклирани 587 тона акумулаторни батерии, техническо оборудване, кабели, хартия и други отпадъци, а 557 000 устройства за крайно клиентско оборудване са рециклирани.

Още от април 2023 г. компанията използва стандартно електронни фактури, като прави изключение за възрастни хора и клиенти, които изрично са поискали хартиен вариант.

Vivacom активно подкрепя социално значими каузи чрез платформата Vivacom Fund, създадена през 2009 г. Чрез нея компанията инвестира в проекти в областта на образованието, спорта, благотворителността и културата. Програмата „Vivacom Регионален грант“ подкрепя образователни и екологични проекти на граждански организации. В 10-годишната ѝ история тази програма се утвърди като значим двигател за развитие на местните общности в България. До момента по „Vivacom Регионален грант“ са реализирани 128 проекта в 110 населени места, обхващащи всички 28 области на България. В изпълнението на проектите са ангажирани 40 000 души, а в граждански инициативи са инвестирани над 700 000 лева.

Vivacom участва и в паневропейския проект WiFi4EU, който има за цел да предостави безплатен интернет на обществени места, като се фокусира върху площади, спортни площадки, болници и общини. Проектът е финансиран от ЕС и подкрепя общините, като покрива разходите за внедряване. Vivacom доставя оборудването, извършва инсталацията и поддръжката и осигурява свързаността. Като най-големия интегратор в България по тази програма, телекомът е работил с над 100 общини и е инсталирал повече от 200 Wi-Fi зони.

Компанията насърчава многообразието и приобщаването на работното място и участва в Хартата на многообразието в България. 42% от служителите ѝ са жени, което надхвърля средните стойности за индустрията.

Чиста енергия за чисти технологии

 

„А1 България“ е част от една от най-големите телекомуникационни групи в Централна и Източна Европа – австрийската A1 Group, като следва нейната стратегия за постигане на въглеродна неутралност, подкрепа на обществото и отговорно корпоративно управление. Групата си е поставила за цел да постигне нулеви въглеродни емисии от енергийно потребление за собствени нужди до 2030 г., като един от основните фактори за изпълнението ѝ е използването на възобновяеми източници на енергия. Още през 2022 г. А1 България сключи първата сделка в страната за доставка на 20 000 MWh чиста електроенергия годишно за нужди на собствената си мрежа за срок от 10 години. Компанията използва и различни софтуерни разработки, чрез които допълнително намалява консумацията на енергия при радиооборудването. Прилага и т.нар. сезонно пестене на база на разчетите за необходимия обем данни през различните сезони и съответния капацитет на мрежата.

Наред с оптимизирането на използваната енергия за своя бизнес А1 помага и на малкия и средния бизнес в прехода им към декарбонизация. Например предоставя свързаност на енергийните паркове в страната, които изискват постоянен мониторинг чрез мобилни мрежи за предаване на данни в реално време. При тях датчици осигуряват информация за работата на елементите, а благодарение на свързаността ангажираните с тях оператори могат дистанционно да задават параметрите и да управляват функционалностите. Технологията е приложима и при малки фотоволтаични системи в домакинствата, на които А1 дава възможността да следят и управляват дистанционно производството и употребата на енергия чрез свързване с приложения.

Компанията има и програма за дигитално образование, като нейната кампания „Интернет за всички“ е насочена към деца и младежи и към хора на възраст над 55 години. Със серия от онлайн видеа и с локални обучения в малки градчета и отдалечени села телекомът учи и най-възрастните хора как да използват смарт устройства и различни свързани приложения – как да изпращат имейл и гласови съобщения, как да пазаруват онлайн. Също така компанията дава съвети за киберсигурност и разпознаване на фалшиви новини.

Въглеродна неутралност

 

Нewlett Packard Enterprise (HPE) е световен пионер и в зелените политики и устойчивото развитие. Компанията разработва технологични решения, които поддържат нисковъглеродната икономика. Самата корпорация е поела ангажимент до 2040 г. да се превърне в net-zero компания в целия си производствен цикъл – от момента на предлагане до доставянето и поддръжката на продуктите си.

Преходът на HPE към базирана на потреблението компания води до устойчива трансформация и за клиентите. Например с нейната платформа HPE GreenLake клиентите могат гъвкаво да скалират своята ИТ инфраструктура, като така избягват т.нар. ИТ презапасяване. Клиентите, преминаващи към този модел от традиционни модели с капиталови разходи (CapEx), могат да постигнат повече от 30% намаление на енергийните разходи и общите разходи за закупуване на ИТ инфраструктура.

Темите за многообразие, приобщаване, равнопоставеност и доброволчество са дълбоко заложени в културата на HPE както на глобално, така и на локално ниво. В България компанията е един от най-големите работодатели в ИТ бранша и създава стандарти за следване. Програмата на „HPE България“ „Многообразие и приобщаване“ беше отличена в Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ), по повод проектите „Силата на вдъхновението: HPE Women at Work Bulgaria“ и „Женското лидерство в бизнеса“. И двата проекта са насочени към предоставянето на еднакви възможности за всички, както и за развитието на жени таланти в бизнеса.

МОДЕРНА ТЪРГОВИЯ

Енергийна ефективност на ново ниво

 

Повече от десетилетие BILLA България полага системни усилия за намаляване на своя въглероден отпечатък, като същевременно увеличава значително енергийната ефективност. Близо 60 са обектите с изградени фотоволтаични инсталации. Общата мощност на инсталираните соларни системи е над 4000 kWp, което покрива повече от 10% от енергийните нужди на компанията. Отделно веригата има сключен дългосрочен PPA 10-годишен договор за доставка на зелена енергия с „Електрохолд трейд“. Този тип договори са ключова част от усилията на ЕС за постигане на климатична неутралност.

На 22 май 2025 г. BILLA България откри третата си логистична база, в с. Загоре, в която са инвестирани над 60 млн. лева. Върху покрива на съоръжението също има фотоволтаични соларни панели, които в комбинация с блок от батерии ще покрият до 40% от общото електрическо потребление на складовата база.

Компанията от години работи по устойчивостта на опаковките на своите собствени продукти, като планът е до края на тази година те да станат 100% рециклируеми, за многократна употреба или компостируеми.

BILLA ежегодно подпомага десетки социални инициативи със стотици хиляди лева, основно насочени към децата. Сред най-активните ѝ партньорства в тази връзка са с фондациите „Конкордия“, „Искам бебе“ и „SOS Детски селища“. Дълготрайни са и партньорствата на компанията с БЧК и Съюза на слепите в България.

Кадрите на фокус

 

Грижата за служителите e ключов приоритет за МЕТРО България. Компанията инвестира в развитието на своите екипи чрез програми като обратно менторство, при която младите таланти споделят своите перспективи с ръководния състав, помагайки му да разбере новите тенденции и очаквания на служителите. Вече десета година МЕТРО е част от програмата по дуално обучение, като тази година в магазините работят 47 ученици от дуални паралелки. Специално за тези млади таланти МЕТРО инвестира и в „Кариерна лаборатория“ – проект за улесняване на кариерното им ориентиране.

Друга специална програма, която компанията стартира наскоро, е инициативата „Вдигни ръка“, чрез която всеки служител може да заяви своето желание за развитие и да получи възможност да участва в център за кариерно развитие. Тези мерки дават резултат, защото 85% от хората на високи ръководни позиции са израснали в МЕТРО. Тя е и сред компаниите, в които делът на жените е по-голям от този на мъжете – 63%, а жените на ръководни позиции са 47%.

МЕТРО България не се отклонява и от дългогодишния си ангажимент за опазване на околната среда. Чрез технологични нововъведения, включително използване на възобновяема енергия и LED осветление, е намалила въглеродните си емисии с над 8300 тона годишно. В партньорство с CHEP – водещ доставчик на пулинг системи за палети, компанията е понижила допълнително емисиите с над 192 тона за 2024 г. В рамките на своя ангажимент към устойчивото развитие и опазването на околната среда, през май 2025 г. МЕТРО България дари средства на организацията Гората.бг за закупуването на 30 000 плодни, медоносни и паркови дръвчета.

Устойчива козметика

 

Дрогерийният търговец dm България стимулира кръговата икономика с пионерски за страната инициативи. В обектите на веригата потребителите могат да намалят потреблението на пластмаса и да презареждат празните опаковки с гел за пране и препарат за съдове. Компанията поддържа асортимент от над 1500 био и устойчиви стоки – храни, козметика и битова химия. dm лансира първата Upcycling марка на масовия пазар - No Planet B, серия от 12 продуктa. Продуктите от бранда нямат микропластмаси, парабени, силикон и изкуствени оцветители. Съставките са цитрусови ципи и кори, които са отпадък при производството на сок или листата от маслина и реално не намират приложение в хранителната индустрия.

От няколко години dm България призовава клиентите си да оставят в магазините празни пластмасови опаковки от козметични продукти и почистващи препарати. Веригата ги преработва и получава висококачествен рециклат, прилаган в производството на продуктите си. Още през 2008 година dm преустройва използваните материали (хартия, картонени опаковки, целулозa) към материали с висок рециклиран процент или нови суровини от устойчиво стопанисвани гори, най-често със сертификат на FSC (Съвет по стопанисване на горите). Продуктите на dm марките не се тестват върху животни.

ХРАНИ И НАПИТКИ

Здравето в култ



Един от първите и най-ревностни защитници на здравословния начин на живот у нас, още когато това се смяташе за чудатост, е „Данон България“. През годините компанията продължава да намира начини да изпълва със съдържание своето мото „Една планета, едно здраве“. Тя представи първите млечни продукти за деца в България, после наложи растителните алтернативи, които вече се считат за даденост. Устойчивите практики са вградени в бизнес модела на компанията, но освен това тя е и един от най-ключовите инвеститори в обществото.

Националният детски футболен турнир „Данониада“ стартира от София, за да се превърне в глобална инициатива на Danone. Струва си да се припомни програмата „Активни и здрави“ – съвместен социален проект с Фондация „Димитър Бербатов“, по който бяха изградени и обновени физкултурни салони, басейни, столови, игрища, мултифункционални спортни площадки в десетки училища. Друг специален проект на „Данон“ е „Часът на детето“, който бе насочен към подкрепа на Специализираната болница за лечение на деца с онкохематологични заболявания (СБАЛДОХЗ) в София.

Компанията е един от най-активните участници в Българската хранителна банка повече от десетилетие.

Освен да създава по-устойчиво бъдеще за потребителите и местните общности, компанията го прави и за служителите си. През 2024 г. „Данон България“ беше сред основателите на българския клон на LEAD Network. Тази организация има за цел да насърчава равенството и многообразието на работното място в бързооборотния и ритейл сектори. „Данон България“ например има въведена политика за интелигентен режим на работа – модел, насочен към предоставяне на гъвкавост и здравословен баланс между работа и личен живот. Политиката за родители дава възможност за допълнителен отпуск, финансови инструменти и подкрепа за отглеждането на деца. Програмата за подпомагане на служители на „Данон“ предоставя на кадрите и техните семейства безплатен достъп до професионално консултиране и подкрепа по широк спектър от теми, включително психично здраве и професионална психологическа помощ, финансови съвети и правна помощ.

Бира за по-добър свят

 

Пивоварната „Загорка“ вече 11 години изпълнява стратегията си за устойчивост „Създаваме по-добър свят“, която е фокусирана в три сфери: социална отговорност, околна среда и отговорна консумация. През 2021 г. компанията изгради собствен соларен парк в пивоварната в Стара Загора, който се състои от 2028 фотоволтаични панела със 730 кВ инсталирана мощност и разполага с 840 МВч/година производителност. Фирмата предприе редица мерки, чрез които да намали употребата на пластмаса. Компанията е инвестирала 430 000 лв. в съоръжения, чрез които редуцира потреблението на пластмасови PET бутилки, капачките за тях и фолиото, използвано за транспортната опаковка.

„Загорка“ изпълнява различни инициативи чрез своите брандове. Например #Зеленодействие с марката „Ариана“ е за почистване и зарибяване на язовири в България. Със „Загорка Специално“ пък се насърчава културният туризъм, за да се покажат красивите места за посещения в България.

Темата за отговорната консумация е особено силно застъпена в дейността на компанията през последните години. Тя не се изразява само в пускането на множество продукти с нулево алкохолно съдържание. Вече няколко години чрез Heineken 0.0 компанията подкрепя инициативата Dry January („сух януари“ или „януари без алкохол“). В подкрепа насърчаване на безопасността на пътя е кампанията When you Drive, Never Drink („Когато шофираш, никога не пий“). С цел да насочи внимание и към превенцията на зависимост към алкохол, „Загорка“ подкрепя дейността на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (НИЛНАХ).

Околната среда и шоколадовата фабрика



„Нестле България“ е ангажирана с всички аспекти на устойчивото развитие от дълги години. Последният пример е с откриването на новата фабрика на хранителният гигант в София през февруари 2025 година. Инвестицията на стойност 44,2 млн. евро е основана на иновативни технологии, които позволяват консумацията на газ да се намали с до 30%, водният разход да се редуцира с 67%, а общият въглероден отпечатък – с 30%, като всички опаковки са подходящи за рециклиране.

Още преди десет години компанията стъпи на пътя на употребата на по-малко природни ресурси и намаляване на отпечатъка от нейната дейност. От 2014 г. от производството не се депонира отпадък, а използваното електричество е 100% „зелено“.

Освен това компанията непрестанно подпомага местните общности и тези в нужда. Тя е сред най-големите дарители в страната и се ангажира с каузи в широк спектър. През 2021 г. „Нестле България“ беше обявена не само за „Най-щедър дарител“ от Българския дарителски форум, но и за дарител с най-голям обем нефинансови дарения. Причината е, че освен материални дарения компанията вече 20 години си партнира с общини, федерации и спортни клубове и неправителствени организации. Тя полага усилия да мотивира малки и големи за по-активен и балансиран начин на живот чрез инициативата „Живей Активно“.

Друга важна инициатива на компанията е „SOS Залесяване“. Всяка година тя избира община, на която дарява целеви средства за залесяване с крайна цел до 2030 г. да бъдат засадени над 200 000 дръвчета.

Подкрепа за образованието

 

Cargill е един от най-големите търговци на храни в света и присъства в България не само с цялото си портфолио от услуги и бизнес направления, но и с комплексния подход към устойчивостта. В момента в офисите на Cargill в България работят над 1200 служители, които се занимават с търговия на земеделска продукция, корабен транспорт, финанси, HR, IT, транспорт и логистика, управление на проекти.

Комплексността не пречи на компанията да си постави като приоритет образованието като сектор, в който може да помага за развитието на млади хора в различни региони от страната.

Една от най-важните ѝ инициативи е проектът „Твоето бъдеще е тук. Успехът е в България“. Инициативата е насочена към 17 – 25-годишнитe млади българи и цели да им покаже как могат да разгърнат своя потенциал и да се изградят като професионалисти в България. Cargilll e създала онлайн платформа, чрез която свързва младите хора с водещите български университети и компании, за да им помогне да напреднат в своето академично и професионално израстване и в крайна сметка да останат в България.

Компанията подкрепя и фондация „Заедно в час“, чиято цел е достъп на всички деца до качествено образование, независимо къде живеят и какви са финансовите възможности на родителите им. Cargill работи за тази кауза, като развива нови учители, подкрепя училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

Пример за това как бизнесът и училищата заедно могат да предоставят знания и увереност в кариерното развитие, е партньорството между Cargill България, фондация „Заедно в час“ и Професионалната гимназия по селско стопанство „Д-р Стамен Григоров“ в София. Чрез доброволческата организация Cargill Cares около десетина души от екипа на компанията даряват времето си, за да бъдат ролеви модели и в рамките на няколко месеца работят пряко с учениците по конкретни цели. По време на посещенията си в гимназията те разказват своя собствен кариерен път, споделят им за успехите си и за трудностите, говорят за това как са сбъдвали мечтите си, вдъхновявайки учениците да откриват и да сбъдват и своите.

През учебната 2022 – 2023 г. Cargill и Училищна Телерик академия си партнираха за организирането и провеждането на школа във Видин, където 33 ученици от 8-и до 11-и клас получиха безплатно обучение по уебпрограмиране.
