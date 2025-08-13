Текстът е публикуван в бр. 4 (56-57) на сп. Business GlobalУстойчивите практики вече не са просто формалност, а необходимост за оцеляване и растеж в съвременния бизнес. Компаниите, които ги игнорират, рискуват да останат назад в конкурентната надпревара, докато тези, които ги прилагат, печелят доверие, пазарни позиции и финансова стабилност. Потребителите и инвеститорите все повече предпочитат етични и отговорни компании – енергийно ефективните технологии и кръговите модели спестяват пари. Спонсорства, образователни програми и ангажираност с местните общности изграждат доверие. Грижата за собствените служители пък подсигурява качествен персонал, което е изключително важно на фона на състоянието на пазара на труда. Така че, когато разгледаме отделните ESG практики в реална обстановка, ще установим, че те са икономически задължителни. А компаниите, които ги прилагат, са водещи в своите сектори.Колкото по-рано бизнес лидерите осъзнаят това, толкова по-добре е за успеха на техните предприятия. В България се наблюдава постепенно развитие в тази посока и малките и средните компании имат да извървят още път. Добрата новина за тях е, че имат примери и модели за подражание, които могат да следват. В BGlobal наричаме тези пионери ESG моторите и редовно ви показваме техните постижения в сферата на устойчивото развитие.В тазгодишното ESG издание сме се спрели на компании от няколко основни сектора – телекомуникации и ИТ, хранително-вкусова промишленост и модерна търговия. Всички те са водещи не само в прилагането на върхови технологии, но и дават пример за това как се прави устойчив бизнес.Yettel България показва всеобхватен подход към устойчивото развитие, като интегрира екологични, социални и управленски аспекти в дейността си. Той е първият телеком, който представи още през 2021 г. комплексна стратегия за устойчиво развитие. Тя обхваща четири ключови области: намаляване на отпечатъка върху околната среда; поставяне на хората в центъра на всичко, което компанията прави; развитие на технологии, които подпомагат устойчивото бъдеще, и управление, основано на почтеност и прозрачност. Във всяка една от тези сфери операторът прилага конкретни политики и мерки, като е поставил цели, които да постигне до 2028 г.Yettel разполага с първата в България „зелена“ мобилна мрежа, като от 2023 г. насам тя се захранва с енергия от възобновяеми източници. С насочените към клиентите програми като „Рециклирай и спести“ и обществени инициативи като „РЕЦИКЛАТОРЪТ на Yettel“ телекомът насърчава рециклирането на стари електронни устройства и предоставя на хората лесен и удобен начин да го правят.Представеният през септември 2024 г. трети годишен доклад за устойчиво развитие показва напредъка и постиженията на компанията в четирите стратегически области. През 2023 г. телекомът намалява въглеродните си емисии с над 20 000 т спрямо година по-рано, а най-голям принос за това има 10-годишното споразумение за доставка на електроенергия от фотоволтаичния парк „Верила“. Мащабният проект подпомага не само плана на Yettel за декарбонизация, но и е важна стъпка за енергийната трансформация на телекомуникационния сектор.Ограничаването на електронните отпадъци и насърчаването на кръговата икономика е друг стълб в политиките за устойчивост на Yettel. През 2023 г. компанията е събрала с 60% повече стара техника в магазинната си мрежа спрямо 2022 г. и така е предотвратила попадането на над 27 т електронни отпадъци на сметищата.В същото време инсталацията „РЕЦИКЛАТОРЪТ на Yettel“ само за 4 месеца е събрала над 1000 кг електронни отпадъци, а посланията за отговорна употреба на технологиите са достигнали до над 200 000 души. Образователните инициативи на телекома за повишаване на дигиталната грамотност и безопасност в интернет са достигнали над 82 000 души през 2024 г.Vivacom постига сериозни резултати в намаляването на въглеродния си отпечатък, показва нейният Доклад за корпоративна устойчивост, публикуван през декември 2024 г. През 2023 г. компанията отчита 64,1% намаление на емисиите от обхват 1 и 2 спрямо базовата 2020 г., като 29% от консумираната електроенергия е осигурена от възобновяеми източници. През същата година са събрани и рециклирани 587 тона акумулаторни батерии, техническо оборудване, кабели, хартия и други отпадъци, а 557 000 устройства за крайно клиентско оборудване са рециклирани.Още от април 2023 г. компанията използва стандартно електронни фактури, като прави изключение за възрастни хора и клиенти, които изрично са поискали хартиен вариант.Vivacom активно подкрепя социално значими каузи чрез платформата Vivacom Fund, създадена през 2009 г. Чрез нея компанията инвестира в проекти в областта на образованието, спорта, благотворителността и културата. Програмата „Vivacom Регионален грант“ подкрепя образователни и екологични проекти на граждански организации. В 10-годишната ѝ история тази програма се утвърди като значим двигател за развитие на местните общности в България. До момента по „Vivacom Регионален грант“ са реализирани 128 проекта в 110 населени места, обхващащи всички 28 области на България. В изпълнението на проектите са ангажирани 40 000 души, а в граждански инициативи са инвестирани над 700 000 лева.Vivacom участва и в паневропейския проект WiFi4EU, който има за цел да предостави безплатен интернет на обществени места, като се фокусира върху площади, спортни площадки, болници и общини. Проектът е финансиран от ЕС и подкрепя общините, като покрива разходите за внедряване. Vivacom доставя оборудването, извършва инсталацията и поддръжката и осигурява свързаността. Като най-големия интегратор в България по тази програма, телекомът е работил с над 100 общини и е инсталирал повече от 200 Wi-Fi зони.Компанията насърчава многообразието и приобщаването на работното място и участва в Хартата на многообразието в България. 42% от служителите ѝ са жени, което надхвърля средните стойности за индустрията.„А1 България“ е част от една от най-големите телекомуникационни групи в Централна и Източна Европа – австрийската A1 Group, като следва нейната стратегия за постигане на въглеродна неутралност, подкрепа на обществото и отговорно корпоративно управление. Групата си е поставила за цел да постигне нулеви въглеродни емисии от енергийно потребление за собствени нужди до 2030 г., като един от основните фактори за изпълнението ѝ е използването на възобновяеми източници на енергия. Още през 2022 г. А1 България сключи първата сделка в страната за доставка на 20 000 MWh чиста електроенергия годишно за нужди на собствената си мрежа за срок от 10 години. Компанията използва и различни софтуерни разработки, чрез които допълнително намалява консумацията на енергия при радиооборудването. Прилага и т.нар. сезонно пестене на база на разчетите за необходимия обем данни през различните сезони и съответния капацитет на мрежата.Наред с оптимизирането на използваната енергия за своя бизнес А1 помага и на малкия и средния бизнес в прехода им към декарбонизация. Например предоставя свързаност на енергийните паркове в страната, които изискват постоянен мониторинг чрез мобилни мрежи за предаване на данни в реално време. При тях датчици осигуряват информация за работата на елементите, а благодарение на свързаността ангажираните с тях оператори могат дистанционно да задават параметрите и да управляват функционалностите. Технологията е приложима и при малки фотоволтаични системи в домакинствата, на които А1 дава възможността да следят и управляват дистанционно производството и употребата на енергия чрез свързване с приложения.Компанията има и програма за дигитално образование, като нейната кампания „Интернет за всички“ е насочена към деца и младежи и към хора на възраст над 55 години. Със серия от онлайн видеа и с локални обучения в малки градчета и отдалечени села телекомът учи и най-възрастните хора как да използват смарт устройства и различни свързани приложения – как да изпращат имейл и гласови съобщения, как да пазаруват онлайн. Също така компанията дава съвети за киберсигурност и разпознаване на фалшиви новини.Нewlett Packard Enterprise (HPE) е световен пионер и в зелените политики и устойчивото развитие. Компанията разработва технологични решения, които поддържат нисковъглеродната икономика. Самата корпорация е поела ангажимент до 2040 г. да се превърне в net-zero компания в целия си производствен цикъл – от момента на предлагане до доставянето и поддръжката на продуктите си.Преходът на HPE към базирана на потреблението компания води до устойчива трансформация и за клиентите. Например с нейната платформа HPE GreenLake клиентите могат гъвкаво да скалират своята ИТ инфраструктура, като така избягват т.нар. ИТ презапасяване. Клиентите, преминаващи към този модел от традиционни модели с капиталови разходи (CapEx), могат да постигнат повече от 30% намаление на енергийните разходи и общите разходи за закупуване на ИТ инфраструктура.Темите за многообразие, приобщаване, равнопоставеност и доброволчество са дълбоко заложени в културата на HPE както на глобално, така и на локално ниво. В България компанията е един от най-големите работодатели в ИТ бранша и създава стандарти за следване. Програмата на „HPE България“ „Многообразие и приобщаване“ беше отличена в Националните награди на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ), по повод проектите „Силата на вдъхновението: HPE Women at Work Bulgaria“ и „Женското лидерство в бизнеса“. И двата проекта са насочени към предоставянето на еднакви възможности за всички, както и за развитието на жени таланти в бизнеса.Повече от десетилетие BILLA България полага системни усилия за намаляване на своя въглероден отпечатък, като същевременно увеличава значително енергийната ефективност. Близо 60 са обектите с изградени фотоволтаични инсталации. Общата мощност на инсталираните соларни системи е над 4000 kWp, което покрива повече от 10% от енергийните нужди на компанията. Отделно веригата има сключен дългосрочен PPA 10-годишен договор за доставка на зелена енергия с „Електрохолд трейд“. Този тип договори са ключова част от усилията на ЕС за постигане на климатична неутралност.На 22 май 2025 г. BILLA България откри третата си логистична база, в с. Загоре, в която са инвестирани над 60 млн. лева. Върху покрива на съоръжението също има фотоволтаични соларни панели, които в комбинация с блок от батерии ще покрият до 40% от общото електрическо потребление на складовата база.Компанията от години работи по устойчивостта на опаковките на своите собствени продукти, като планът е до края на тази година те да станат 100% рециклируеми, за многократна употреба или компостируеми.BILLA ежегодно подпомага десетки социални инициативи със стотици хиляди лева, основно насочени към децата. Сред най-активните ѝ партньорства в тази връзка са с фондациите „Конкордия“, „Искам бебе“ и „SOS Детски селища“. Дълготрайни са и партньорствата на компанията с БЧК и Съюза на слепите в България.Грижата за служителите e ключов приоритет за МЕТРО България. Компанията инвестира в развитието на своите екипи чрез програми като обратно менторство, при която младите таланти споделят своите перспективи с ръководния състав, помагайки му да разбере новите тенденции и очаквания на служителите. Вече десета година МЕТРО е част от програмата по дуално обучение, като тази година в магазините работят 47 ученици от дуални паралелки. Специално за тези млади таланти МЕТРО инвестира и в „Кариерна лаборатория“ – проект за улесняване на кариерното им ориентиране.Друга специална програма, която компанията стартира наскоро, е инициативата „Вдигни ръка“, чрез която всеки служител може да заяви своето желание за развитие и да получи възможност да участва в център за кариерно развитие. Тези мерки дават резултат, защото 85% от хората на високи ръководни позиции са израснали в МЕТРО. Тя е и сред компаниите, в които делът на жените е по-голям от този на мъжете – 63%, а жените на ръководни позиции са 47%.МЕТРО България не се отклонява и от дългогодишния си ангажимент за опазване на околната среда. Чрез технологични нововъведения, включително използване на възобновяема енергия и LED осветление, е намалила въглеродните си емисии с над 8300 тона годишно. В партньорство с CHEP – водещ доставчик на пулинг системи за палети, компанията е понижила допълнително емисиите с над 192 тона за 2024 г. В рамките на своя ангажимент към устойчивото развитие и опазването на околната среда, през май 2025 г. МЕТРО България дари средства на организацията Гората.бг за закупуването на 30 000 плодни, медоносни и паркови дръвчета.Дрогерийният търговец dm България стимулира кръговата икономика с пионерски за страната инициативи. В обектите на веригата потребителите могат да намалят потреблението на пластмаса и да презареждат празните опаковки с гел за пране и препарат за съдове. Компанията поддържа асортимент от над 1500 био и устойчиви стоки – храни, козметика и битова химия. dm лансира първата Upcycling марка на масовия пазар - No Planet B, серия от 12 продуктa. Продуктите от бранда нямат микропластмаси, парабени, силикон и изкуствени оцветители. Съставките са цитрусови ципи и кори, които са отпадък при производството на сок или листата от маслина и реално не намират приложение в хранителната индустрия.От няколко години dm България призовава клиентите си да оставят в магазините празни пластмасови опаковки от козметични продукти и почистващи препарати. Веригата ги преработва и получава висококачествен рециклат, прилаган в производството на продуктите си. Още през 2008 година dm преустройва използваните материали (хартия, картонени опаковки, целулозa) към материали с висок рециклиран процент или нови суровини от устойчиво стопанисвани гори, най-често със сертификат на FSC (Съвет по стопанисване на горите). Продуктите на dm марките не се тестват върху животни.Един от първите и най-ревностни защитници на здравословния начин на живот у нас, още когато това се смяташе за чудатост, е „Данон България“. През годините компанията продължава да намира начини да изпълва със съдържание своето мото „Една планета, едно здраве“. Тя представи първите млечни продукти за деца в България, после наложи растителните алтернативи, които вече се считат за даденост. Устойчивите практики са вградени в бизнес модела на компанията, но освен това тя е и един от най-ключовите инвеститори в обществото.Националният детски футболен турнир „Данониада“ стартира от София, за да се превърне в глобална инициатива на Danone. Струва си да се припомни програмата „Активни и здрави“ – съвместен социален проект с Фондация „Димитър Бербатов“, по който бяха изградени и обновени физкултурни салони, басейни, столови, игрища, мултифункционални спортни площадки в десетки училища. Друг специален проект на „Данон“ е „Часът на детето“, който бе насочен към подкрепа на Специализираната болница за лечение на деца с онкохематологични заболявания (СБАЛДОХЗ) в София.Компанията е един от най-активните участници в Българската хранителна банка повече от десетилетие.Освен да създава по-устойчиво бъдеще за потребителите и местните общности, компанията го прави и за служителите си. През 2024 г. „Данон България“ беше сред основателите на българския клон на LEAD Network. Тази организация има за цел да насърчава равенството и многообразието на работното място в бързооборотния и ритейл сектори. „Данон България“ например има въведена политика за интелигентен режим на работа – модел, насочен към предоставяне на гъвкавост и здравословен баланс между работа и личен живот. Политиката за родители дава възможност за допълнителен отпуск, финансови инструменти и подкрепа за отглеждането на деца. Програмата за подпомагане на служители на „Данон“ предоставя на кадрите и техните семейства безплатен достъп до професионално консултиране и подкрепа по широк спектър от теми, включително психично здраве и професионална психологическа помощ, финансови съвети и правна помощ.Пивоварната „Загорка“ вече 11 години изпълнява стратегията си за устойчивост „Създаваме по-добър свят“, която е фокусирана в три сфери: социална отговорност, околна среда и отговорна консумация. През 2021 г. компанията изгради собствен соларен парк в пивоварната в Стара Загора, който се състои от 2028 фотоволтаични панела със 730 кВ инсталирана мощност и разполага с 840 МВч/година производителност. Фирмата предприе редица мерки, чрез които да намали употребата на пластмаса. Компанията е инвестирала 430 000 лв. в съоръжения, чрез които редуцира потреблението на пластмасови PET бутилки, капачките за тях и фолиото, използвано за транспортната опаковка.„Загорка“ изпълнява различни инициативи чрез своите брандове. Например #Зеленодействие с марката „Ариана“ е за почистване и зарибяване на язовири в България. Със „Загорка Специално“ пък се насърчава културният туризъм, за да се покажат красивите места за посещения в България.Темата за отговорната консумация е особено силно застъпена в дейността на компанията през последните години. Тя не се изразява само в пускането на множество продукти с нулево алкохолно съдържание. Вече няколко години чрез Heineken 0.0 компанията подкрепя инициативата Dry January („сух януари“ или „януари без алкохол“). В подкрепа насърчаване на безопасността на пътя е кампанията When you Drive, Never Drink („Когато шофираш, никога не пий“). С цел да насочи внимание и към превенцията на зависимост към алкохол, „Загорка“ подкрепя дейността на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (НИЛНАХ).„Нестле България“ е ангажирана с всички аспекти на устойчивото развитие от дълги години. Последният пример е с откриването на новата фабрика на хранителният гигант в София през февруари 2025 година. Инвестицията на стойност 44,2 млн. евро е основана на иновативни технологии, които позволяват консумацията на газ да се намали с до 30%, водният разход да се редуцира с 67%, а общият въглероден отпечатък – с 30%, като всички опаковки са подходящи за рециклиране.Още преди десет години компанията стъпи на пътя на употребата на по-малко природни ресурси и намаляване на отпечатъка от нейната дейност. От 2014 г. от производството не се депонира отпадък, а използваното електричество е 100% „зелено“.Освен това компанията непрестанно подпомага местните общности и тези в нужда. Тя е сред най-големите дарители в страната и се ангажира с каузи в широк спектър. През 2021 г. „Нестле България“ беше обявена не само за „Най-щедър дарител“ от Българския дарителски форум, но и за дарител с най-голям обем нефинансови дарения. Причината е, че освен материални дарения компанията вече 20 години си партнира с общини, федерации и спортни клубове и неправителствени организации. Тя полага усилия да мотивира малки и големи за по-активен и балансиран начин на живот чрез инициативата „Живей Активно“.Друга важна инициатива на компанията е „SOS Залесяване“. Всяка година тя избира община, на която дарява целеви средства за залесяване с крайна цел до 2030 г. да бъдат засадени над 200 000 дръвчета.Cargill е един от най-големите търговци на храни в света и присъства в България не само с цялото си портфолио от услуги и бизнес направления, но и с комплексния подход към устойчивостта. В момента в офисите на Cargill в България работят над 1200 служители, които се занимават с търговия на земеделска продукция, корабен транспорт, финанси, HR, IT, транспорт и логистика, управление на проекти.Комплексността не пречи на компанията да си постави като приоритет образованието като сектор, в който може да помага за развитието на млади хора в различни региони от страната.Една от най-важните ѝ инициативи е проектът „Твоето бъдеще е тук. Успехът е в България“. Инициативата е насочена към 17 – 25-годишнитe млади българи и цели да им покаже как могат да разгърнат своя потенциал и да се изградят като професионалисти в България. Cargilll e създала онлайн платформа, чрез която свързва младите хора с водещите български университети и компании, за да им помогне да напреднат в своето академично и професионално израстване и в крайна сметка да останат в България.Компанията подкрепя и фондация „Заедно в час“, чиято цел е достъп на всички деца до качествено образование, независимо къде живеят и какви са финансовите възможности на родителите им. Cargill работи за тази кауза, като развива нови учители, подкрепя училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.Пример за това как бизнесът и училищата заедно могат да предоставят знания и увереност в кариерното развитие, е партньорството между Cargill България, фондация „Заедно в час“ и Професионалната гимназия по селско стопанство „Д-р Стамен Григоров“ в София. Чрез доброволческата организация Cargill Cares около десетина души от екипа на компанията даряват времето си, за да бъдат ролеви модели и в рамките на няколко месеца работят пряко с учениците по конкретни цели. По време на посещенията си в гимназията те разказват своя собствен кариерен път, споделят им за успехите си и за трудностите, говорят за това как са сбъдвали мечтите си, вдъхновявайки учениците да откриват и да сбъдват и своите.През учебната 2022 – 2023 г. Cargill и Училищна Телерик академия си партнираха за организирането и провеждането на школа във Видин, където 33 ученици от 8-и до 11-и клас получиха безплатно обучение по уебпрограмиране.