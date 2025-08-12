АИКБ подкрепя предложените от МОН повече часове по основните общообразователни предмети

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изразява своята категорична подкрепа за предложените от Министерството на образованието и науката (МОН) реформи в учебните планове в гимназиална степен, насочени към осигуряване на повече учебни часове по основните общообразователни предмети. Това се казва в писмо, получено днес в БТА, на председателя на Управителния съвет на АИКБ Румен Радев до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев във връзка с разработеното и публикувано в края на юли от МОН предложение за промяна в учебните планове в гимназиална степен.

"Подкрепяме напълно и приемаме като особено важна стъпка увеличаване на часовете по български език и литература, математика, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, физика и астрономия, география и икономика, история и цивилизации, както и гражданско образование. Развитието на икономиката в момента изисква децата да притежават широк кръг от комплексни умения, базирани на повече компетентности и отговарящи на съвременните реалности. Повишеният брой часове в гимназиален етап по математика, български език и литература, природни и обществени науки ще повиши качеството на образованието, ще стимулира учениците да инвестират повече усилия и ще гарантира, че ще разполагат с необходимите компетенции за професионална реализация", се посочва в писмото.

Новите рамкови учебни планове за професионално образование, предложени от МОН, обричат туристическия бизнес, съобщиха вчера от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. С предвидените промени се намаляват практическите часове в горните гимназиални класове и в резултат ще се намали качеството на образованието, а оттам и на подготвените кадри за сектора, подчертаха тогава от организацията и поискаха обемът на часовете по професионална подготовка по туризъм да бъде запазен или дори увеличен.

(От БТА)
