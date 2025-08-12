Инфлацията в Румъния скочи до 7,84%

Инфлацията в Румъния скочи до 7,84%
Мартина Ганчева, кор. на БТА в Букурещ

Годишното ниво на инфлация в Румъния през юли се повиши до 7,84 процента спрямо 5,7 на сто през юни, сочат данните на Националния статистически институт, публикувани днес.

Това е най-високото равнище на инфлация от 21 месеца, отбелязва ДПА.

В разпространената информация се посочва, че това се е случило в условия, в които цените на хранителните продукти са се покачили със 7,67 процента, на услугите със 7,33 на сто, а  на нехранителните стоки с 8,18 процента.

Най-много в сравнение със същия период на миналата година са поскъпнали пресните плодовете, козметичните услуги и билетите за жп транспорт – съответно с 39,74, 14,06 и 16,92 процента.

На месечна база инфлацията се е ускорила до 2,7 процента през юли.

Експертите коментират, че годишният темп на инфлация в Румъния ще отбележи най-голям скок през третото тримесечие на 2025 г. под въздействието на изтичането на схемата за ограничение на цените на електроенергията и увеличението на ставките на ДДС и акцизите от 1 август.
