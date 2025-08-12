Целта ни е да се превърнем от телекомуникационна в технологична компания

Джейсън Кинг е главен изпълнителен директор на Yettel България от септември 2018 г. Кариерата му в телекомуникационната индустрия обхваща 25 години, като се развива предимно в Централна и Източна Европа. Има богат опит в областта на продажбите, маркетинга и мениджмънта. В края на 90-те години заема позицията маркетинг директор на доставчик на софтуер, предлагащ Navision Financials и GPRS междинна платформа, която подобрява скоростта на мобилните данни за телекомуникационни оператори в Обединеното кралство. В началото на 2000-те е директор „Продажби“ в Oskar (в момента Vodafone Чешка република). След това заема ръководни длъжности в Deutsche Telekom, UPC Liberty Global и Veon. Работил е и като съветник за CME и Telenor Дания.

Джейсън Кинг е канадец. Има магистърска степен по международен маркетинг от университета в Стратклайд, Великобритания. През 2024 г. става пълноправен член и дипломиран директор (CDir) на Института на директорите в Лондон.

Препоръчано от Джейсън Кинг



В началото на кариерата си четях книгите на Малкълм Гладуел. От тях се открояват „Повратната точка“ (Tipping point) и „Изключителните“ (Outliers). В „Повратната точка“ пише за закона за малцината, правилото 80-20 (оптималността на Парето), както и за фактора на прилепчивостта. „Изключителните“ също е хубава, там се говори за правилото за 10 000-те часа – че можеш да станеш експерт в нещо, ако го правиш 10 000 часа, разбира се, ако го правиш качествено. Там е и ефектът Розето – за градчето в щата Пенсилвания, в което хората от италиански произход живеят над 90 години и не боледуват от рак, защото имат силна общност. Някои от тези принципи съм използвал в кариерата си за по-добро разбиране на нещата.



Слушам често подкаста The Diary of a CEO на Стивън Бартлет, който намира много интересни събеседници.



В момента започвам да чета книгата на Бил Гейтс „Изходен код. Моето начало“ (Source Code: My Beginnings). В нея се разказва за младите му години, за хората и събитията, които са го оформили като личност. Любопитен съм да разбера какво го е накарало да смени целта в живота си – тръгвайки от това да направи компания с цел печалба, до това да дарява парите си чрез фондация „Гейтс“.