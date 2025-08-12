Иновации и устойчивост

Плановете на Yettel са до края на 2025 г. да дигитализира над 95% от интеракциите с клиента, като му позволи всичко, което прави в магазина, да може да прави и в мобилното приложение. Телекомът два пъти получава престижния сертификат Top Employer, който независимата организация Top Employers Institute дава на компании от цял свят за качеството на техните работодателски практики.
Текстът е публикуван в бр. 4 (56-57) на сп. Business Global.
Годината е 2001, датата – 17 септември. Стартира вторият цифров GSM мобилен оператор в България – Globul. Мрежата му покрива София, Пловдив, Бургас и Варна. Комуникацията е 2G, а мобилните телефони са с антени и монохромен дисплей. Днес наследникът на Globul – Yettel България, предлага 5G услуги в цяла България и е сред лидерите по устойчиво развитие в страната.
През годините Yettel се утвърждава като една от водещите в областта на иновациите компании.
Телекомът е първият, който официално представя емблематичния iPhone на българския пазар и лансира революционния – без преувеличение – iPhone 3G на 20 март 2009 г. Благодарение на бързата за тогава 3G връзка, интуитивния интерфейс с много функции и чудесния дисплей с истински цветове, устройството отвори вратите за това, което днес представляват смартфоните и свързаните с тях услуги. Операторът е ексклузивен партньор и за пускането на iPhone 4 в България.
Скок в поколенията. Но големият пробив идва през 2015 г., когато компанията е първата, която пуска търговска 4G мрежа. „Смятам, че това е едно от нещата, което доведе до истинските промени на този пазар“, казва Джейсън Кинг
, главен изпълнителен директор на Yettel България (интервю с Джейсън Кинг на стр. 34).
„В онзи момент Telenor (виж за промяната на собствеността и бранда в карето, бел.ред.) беше на второ място по дял на приходите в страната, но нарастващото потребление на данни ни изведе до лидерска позиция. От 2016 г. до сега сме лидер по приходи в мобилния сегмент, като днес държим 37% дял по приходи от мобилни услуги“, обяснява Кинг.
Yettel е първият телеком, който тества и демонстрира 5G в страната. На 22 юли 2019 г. е осъществен първият видеоразговор през мрежата, като е показано приложение на технологията в телемедицината чрез извършване на консултация между лекари от болница „Пирогов“ и техни колеги в Хасково.
Джейсън Кинг с гордост отбелязва факта, че днес мобилната мрежа на Yettel е в топ 10 на най-добрите в Европа и в топ 20 на най-добрите в света, според осмия поред сертификат Best in Test, който телекомът получи тази година от организацията за сравнителен анализ umlaut. Тя изследва мобилни мрежи от 1996 г., като оценява стотици параметри. През 2025 г. Yettel постига най-добрия си резултат и получава оценка Outstanding, която нарежда мобилната мрежа на оператора в топ 10 в Европа*.
Потребителското изживяване е в центъра на услугите на телекома. През март 2024 г. компанията лансира пакета „Смартфон вселена“ – първата екосистема от продукти и услуги, която осигурява експертна грижа за всеки етап от живота на едно устройство. Компанията има собствен сервизен център, дава 3-годишна гаранция за смартфони, предлага разнообразие от дигитални услуги, включително и програмата за рециклиране „Рециклирай и спести“.
Yettel модернизира и една от най-старите и знакови инициативи – националното движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта“ на Българския туристически съюз (БТС). В партньорство с БТС през 2023 г. компанията пренесе движението в телефона, давайки възможност на всеки да получи дигитален печат, равностоен на хартиените. Всяка забележителност има свой дигитален профил – с информация, аудиоразкази, видеоистории и впечатляващи илюстрации, дело на български художници.
Устойчивост и дигитално бъдеще. Мобилната мрежа на Yettel е и първата в България „зелена“ мрежа, като от 2023 г. насам тя се захранва с енергия от възобновяеми източници. Днес над 80% от нейното потребление се осигурява от фотоволтаична централа във Верила планина. Едновременно с това, с програми като „Рециклирай и спести“ и инициативи като „РЕЦИКЛАТОРЪТ на Yettel“, телекомът насърчава рециклирането на стари електронни устройства и дава на хората лесен и удобен начин да го правят.
През 2022 г. компанията въведе електронно подписване на документи за частни потребители, като през 2023 г. предостави опцията за електронно подписване и на корпоративните си клиенти.
Тези инициативи следват стратегията за устойчиво развитие на Yettel, която операторът представи през 2021 г. първи от телекомите. Стратегията обхваща четири ключови области: намаляване на отпечатъка върху околната среда; поставяне на хората в центъра на всичко, което компанията прави; развитие на технологии, които подпомагат устойчивото бъдеще, и управление, основано на почтеност и прозрачност. Във всяка една от тези сфери операторът прилага конкретни политики и мерки, като си поставя ясни цели, които да постигне до 2028 г.
Yettel е и телекомът в България, отличен два пъти с престижния сертификат Top Employer, който независимата организация Top Employers Institute дава на компании от цял свят за качеството на техните работодателски практики. Джейсън Кинг отбелязва, че две от програмите им са включени в онлайн библиотеката на организацията с иновативни практики от цял свят – програмата за кариерно ориентиране на ученици „Втора смяна“ и мобилното приложение за служители Digital Office.
Сега голямата цел пред телекома е неговата дигитална трансформация. Стратегията на оператора е основана на три стълба: дигитализация на клиентските интеракции, трансформация на вътрешните системи и автоматизация и интеграция на изкуствения интелект. Плановете на Yettel са до края на 2025 година да дигитализира над 95% от интеракциите с клиента, като му позволи всичко, което прави в магазина, да може да прави и в мобилното приложение Yettel Bulgaria. То е и най-високо оцененото телеком приложение у нас на база реални оценки на над 70 000 потребители в Google Play Store и над 22 000 потребители в Apple App Store към януари тази година. Това дава на телекома сериозна база, от която да продължи да надгражда. B
Yettel България е сред 10-те мобилни оператора с най-висок резултат от осъществените от umlaut по тяхната методология тестове на мобилни мрежи в Европа през 2024 г.
За своите повече от 23 години история телекомът няколко пъти е променил собствеността и бранда си. Негов създател е гръцката телекомуникационна компания ОТЕ, която през 2000 г. печели на търг втория български GSM лиценз за $135 млн. След малко повече от десетилетие – през април 2013 г., ОТЕ продава Globul заедно с веригата магазини за електроника и мобилни аксесоари Germanos в България на норвежката компания Telenor за €717 млн. По това време норвежката телекомуникационна група вече присъства в Унгария, Сърбия и Черна Гора. Globul беше ребрандиран като Telenor на 4 ноември 2014 г. През март 2018 г. Telenor продаде бизнеса си в Югоизточна Европа на чешката компания PPF Group за €2,8 млрд. През първите 4 години дружествата запазиха името Telenor, но от 1 март 2022 г. бяха ребрандирани като Yettel. През август 2023 г. групата PPF обяви, че продава 50% плюс една акция от активите на PPF Telecom в България, Унгария, Сърбия и Словакия, на базираната в ОАЕ Emirates Telecommunication Group Company (e&) за €2,15 млрд. В резултат беше създадено съвместното дружество e& PPF Telecom Group, като сделката беше приключена в края на октомври 2024 г.
„РЕЦИКЛАТОРЪТ на Yettel“ дават възможност на хората да рециклират старите си електронни устройства.