Иновации и устойчивост

Плановете на Yettel са до края на 2025 г. да дигитализира над 95% от интеракциите с клиента, като му позволи всичко, което прави в магазина, да може да прави и в мобилното приложение. Телекомът два пъти получава престижния сертификат Top Employer, който независимата организация Top Employers Institute дава на компании от цял свят за качеството на техните работодателски практики.

Globul, Telenor, Yettel



За своите повече от 23 години история телекомът няколко пъти е променил собствеността и бранда си. Негов създател е гръцката телекомуникационна компания ОТЕ, която през 2000 г. печели на търг втория български GSM лиценз за $135 млн. След малко повече от десетилетие – през април 2013 г., ОТЕ продава Globul заедно с веригата магазини за електроника и мобилни аксесоари Germanos в България на норвежката компания Telenor за €717 млн. По това време норвежката телекомуникационна група вече присъства в Унгария, Сърбия и Черна Гора. Globul беше ребрандиран като Telenor на 4 ноември 2014 г. През март 2018 г. Telenor продаде бизнеса си в Югоизточна Европа на чешката компания PPF Group за €2,8 млрд. През първите 4 години дружествата запазиха името Telenor, но от 1 март 2022 г. бяха ребрандирани като Yettel. През август 2023 г. групата PPF обяви, че продава 50% плюс една акция от активите на PPF Telecom в България, Унгария, Сърбия и Словакия, на базираната в ОАЕ Emirates Telecommunication Group Company (e&) за €2,15 млрд. В резултат беше създадено съвместното дружество e& PPF Telecom Group, като сделката беше приключена в края на октомври 2024 г.