Пазарите в Европа реагират умерено на удължаването на митническото примирие между САЩ и Китай

Европейските фондови пазари останаха почти без промяна във вторник сутринта въпреки положителния ефект от новината, че САЩ и Китай са се договорили за удължаване с още 90 дни на преговорите за търговските отношения и взаимните мита, предават германските сайтове за финансова информация. Планираните наказателни мита от над 100 на сто остават замразени, като първоначалната "гратисна" 90-дневна пауза изтичаше именно днес.



Германският DAX е практически без промяна при 24 073,53 пункта, спад от 0,01 на сто, или 7,81 пункта. MDAX добавя символичните 0,001 на сто до 31 290,18 пункта, а технологичният TecDAX е леко надолу с 0,01 на сто до 3 767,83 пункта.



Индексът на компаниите с по-малка капитализация SDAX се повишава с 0,1 на сто до 17 218,13 пункта. В Париж френският CAC 40 бележи ръст от 0,5 на сто до 7 734,67 пункта, швейцарският SMI прибавя 0,1 на сто до 11 879,28 пункта, а австрийският ATX също нараства с 0,1 на сто до 4 725,69 пункта.



В Лондон FTSE е леко нагоре – с 0,24 на сто до 9150,63 пункта. По-рано днес официални данни показаха, че през трите месеца до юни заетостта в Обединеното кралство е нараснала с повече от очакваното - 238 000 души. Броят на свободните работни места е намалял с 44 000 през периода май-юли, което е 37-и пореден период на тримесечен спад.



От началото на годината най-силно борсово представяне в Европа имат австрийският ATX с ръст от 28,9 на сто, SDAX с 26,9 на сто и MDAX с 23,1 на сто. DAX също е с двуцифрен ръст от 21,0 на сто, докато Euro Stoxx 50 е нагоре с 9,2 на сто, а Stoxx 50 – с 3,9 процента. CAC 40 отчита ръст от 4,9 процента от началото на годината досега, а швейцарският SMI – с 2,3 на сто.



Еврото остава стабилно на ниво от 1,1620 долара. На стоковите пазари златото се възстанови с лек ръст от 0,3 на сто до 3354 долара за тройунция, след като вчера поевтиня след изявление на американската администрация и Доналд Тръмп, че няма да се налагат мита върху вноса на златни кюлчета.



Инвеститорите изчакват данните за инфлацията в САЩ, които ще бъдат публикувани по-късно днес и могат да повлияят на очакванията за лихвена политика на Управлението за федерален резерв. Пазарният консенсус предвижда ръст на потребителските цени с 0,2 на сто на месечна и 2,8 на сто на годишна база, а базовата инфлация – съответно с 0,3 на сто и 3,0 на сто. Вероятността за понижение на лихвите в САЩ през септември се оценява на около 85 процента.



На корпоративно ниво презастрахователят "Хановер Рюк" (Hannover Rück) отчете резултати под очакванията и акциите ѝ поевтиняха с над 2 на сто, докато компанията за недвижими имоти "ТАГ Имобилиен" (TAG Immobilien) потвърди прогнозата си за годината и добави 0,3 на сто към капитализацията си.



В Азия японският Nikkei 225 достигна исторически връх от 42 718,17 пункта (+2,2 на сто), воден от ръст при технологичните компании и облекчение от търговските новини. Подкрепа оказаха и силни корпоративни отчети – "Майкрон Текнолоджи" (Micron Technology Inc.) повиши прогнозата си за продажби, а "Киоксиа Холдингс" (Kioxia Holdings Corp.) отчете стабилни резултати. Широкият индекс MSCI Asia-Pacific отчете лек ръст, като регионалните пазари бяха подкрепени и от решението на Резервната банка на Австралия (Reserve Bank of Australia) да намали лихвите до 3,60 на сто – най-ниско ниво от две години.



Пазарните участници ще следят не само инфлационните данни от САЩ, но и срещата на 15 август между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, на която ще се обсъжда прекратяването на войната в Украйна – фактор, който може да окаже влияние върху цените на петрола и други суровини.



(От БТА)

...