ОББ и ДЗИ за по-устойчиво бъдеще

„Устойчивостта е един от ключовите стълбове на нашата стратегия и ние се гордеем с лидерството си в тази област от критично значение не само за нас като бизнес организация, но и за по-доброто бъдеще на планетата. Инвестирането в области като опазването на околната среда, намаляването на въглеродния отпечатък, ефективното използване на природните ресурси, рециклирането и възприемането на кръгова икономика несъмнено ще подобри жизнеспособността и успеха на бизнеса в средносрочен и дългосрочен план. Твърдо вярвам, че обществата и компаниите, които се ангажират с грижа за стратегическото развитие на своите бизнес модели и практики, ще се докажат като лидери в бъдеще.“





Кристоф Де Мил, кънтри мениджър на KBC Group в България

Докладът към обществото на KBC Group в България за 2024 г. представя значими постижения на ОББ, ДЗИ и останалите компании в Групата в сферата на устойчивостта. Акцентира върху конкретни проекти и инициативи, които демонстрират ангажираността на Групата към по-устойчиво бъдеще. Запознайте се с някои от тях тук, а пълния доклад може да намерите на сайтовете на ОББ и ДЗИ.ОББ И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕОББ играе значителна роля в прехода към устойчива икономика. През 2024 г. банката финансира няколко ключови проекта, които допринасят за устойчивото бъдеще на България:• ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАРКОВЕ: Финансирани бяха два големи фотоволтаични парка в Централна и Североизточна България на стойност 74,5 млн. евро. Те са с обща мощност 139 MWp и годишно производство от 201 520 MWh.• ТЕРМОДИНАМИЧНИ НАГРЕВАТЕЛИ: Финансирахме производството на термодинамични нагреватели на стойност 21 млн. евро. Очаква се годишният им производствен капацитет да надхвърли 200 000 единици.• МОБИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ: Подкрепихме изграждането на първата в страната мобилна инсталация за преработка на строителни отпадъци, способна да рециклира около 55 000 тона отпадъци годишно.• ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВЕН ЖИЛИЩЕН ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ: ОББ предлага специални условия за имоти с висок енергиен клас. За 2024 г. финансираните енергийно ефективни имоти възлизат на 160 млн. лв.• ДИГИТАЛИЗИРАНИ ПРОЦЕСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КРЕДИТ: Въведен, за да улесни клиентите и да намали въглеродния отпечатък, свързан с обработката на административни документи. Това позволява бързо, удобно и екологично обслужване, без да е необходимо посещение на банков клон.ДЗИ И ЗДРАВЕТО НА ОБЩЕСТВОТОДЗИ продължи да подкрепя устойчивото развитие чрез различни инициативи с фокус върху здравето:• ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ: Партньорството с платформата Healee, която предлага телемедицински услуги, позволява на клиентите ни да получават онлайн медицински консултации. През 2024 г. над 940 наши клиенти използваха услугата.• KAKSI ПРИЛОЖЕНИЕ: Надградихме мобилното си приложение, което съхранява здравни данни, позволява резервация на медицински услуги и насърчава здравословен начин на живот чрез игра и награди. Към април 2025 г. то има над 50 000 потребители.• VIP МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ: Разширихме VIP медицинските услуги в ключови градове като Варна, Пловдив и Бургас. През 2024 г. над 230 клиенти са използвали тази услуга в София.• СПОРТ: ДЗИ продължава да подкрепя колоезденето в България и е генерален спонсор на Българската федерация по колоездене. Чрез инициативи за популяризиране на спорта колоездене ДЗИ се стреми да насърчава воденето на активен начин на живот.• СИНЬО КАСКО: ДЗИ и ОББ Интерлийз създадоха съвместно предложение за намалена вноска и премия за електрически автомобили. Допълнителните предимства, предоставени от ДЗИ, са заместващ автомобил при застрахователно събитие и безплатна пътна помощ при изтощена батерия на пътя.ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТОББ Интерлийз подпомага клиентите в решението им да се придвижват устойчиво чрез продуктите си за електрически и хибридни автомобили:• УСТОЙЧИВО ФИНАНСИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ: E-line e насочен изключително към електрически превозни средства с батерии (BEV). Продуктът предоставя ексклузивна оферта от ДЗИ и цялостно ценово предимство на клиенти на лизингови и застрахователни компании. През 2024 г. постигнатият дял от 9,73% на новия бизнес с финансирани зелени превозни средства надхвърли целевите обеми с 29%.• ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХИБРИДЕН АВТОМОБИЛ ОТ АВТОПАРКА НА КОМПАНИЯТА: Plug&Go е иновативен продукт, който предлага предварително дефинирана опция за използване на хибриден автомобил от автопарка на ОББ Интерлийз при дълги пътувания. Това решение адресира ограниченията на пробега и неразвитата инфраструктура за зареждане в България.ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ И ОТГОВОРНОТО ИНВЕСТИРАНЕKBC Асет Мениджмънт е пионер в областта на отговорното инвестиране от 30 години, а отговорните фондове се предлагат във всички основни страни на KBC Group, включително България. ОББ Асет мениджмънт предлага 3 вида фондове за отговорно инвестиране:• ОТГОВОРНИ ФОНДОВЕ: Инвестират в компании или държави, насърчаващи аспектите на устойчивостта и полагащи усилия за ограничаване на изменението на климата.• ЕКО ТЕМАТИЧНИ ФОНДОВЕ: Инвестират в компании, предлагащи решения на специфично предизвикателство, свързано с устойчивостта, като например изменението на климата или недостига на вода.• ФОНДОВЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ С ВЪЗДЕЙСТВИЕ: Инвестират в компании, които имат положително въздействие върху обществото и/или околната среда чрез своите продукти и/или услуги.СОБСТВЕНИЯТ ОТПЕЧАТЪК НА ОББ И ДЗИKBC Group е ангажирана с намаляване на въглеродния си отпечатък, като през 2024 г. намалихме въглеродните си емисии с 83% спрямо базовата 2015 г. и вече 99% от закупената електроенергия е от възобновяеми източници:• ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ: Подменихме автопарка си със 129 електрически и 70 хибридни автомобила. Осигурихме 50 зарядни станции в цялата страна.• ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ: В момента в страната са изградени и инсталирани 50 зарядни станции близо до клоновете на ОББ и офисите на ДЗИ. Те могат да бъдат използвани както от служители, така и от клиенти.• СОЛАРНИ ЦЕНТРАЛИ: През 2024 г. в Кърджали инсталирахме четвъртата си собствена соларна централа, генерираща 65 MWh годишно, което се равнява на намаление на CO2 с 30 тона.• СИНЯ ГОРА: От 2019 г. до 2024 г. служителите на ОББ и ДЗИ засадиха над 13 000 дървета. Компаниите ни се грижат за вече засадените дървета, като пресаждат фиданки, напояват ги и ги обработват през вегетационния им период.