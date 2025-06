INNOVISION AWARDS отличи визионери и иноватори в 4 ключови категории

Победителите в конкурса

На официална церемония в София в Planet Schwarz на 10 юни бяха връчени първите награди INNOVISION AWARDS – признание за иновации, устойчивост и смела визия за бъдещето. Събитието събра водещи представители на бизнеса, технологичния сектор и академичните среди.Патрон на конкурса и откриващ церемонията бе вицепремиерът на Република България и министър на иновациите и растежа г-н Томислав Дончев, който откри вечерта: „Иновациите трябва да се разглеждат не просто като модна дума, а като устойчив двигател на икономически растеж. За да изградим конкурентна индустрия с висока добавена стойност, трябва активно да привличаме младите таланти чрез образование и практически проекти. Само чрез стратегическо партньорство между държавата, бизнеса и академичните институции можем да създадем среда, в която визионерските идеи се превръщат в реални решения за предизвикателствата на бъдещето.” Вечерта продължи с кратка откриваща реч на изпълнителния директор на Schwarz IT България, според когото „В центъра на иновациите са хората – талантите, които градят бъдещето. Именно затова създадохме този конкурс – INNOVISION AWARDS – за да дадем глас и сцена на новаторите в България. На тези, които имат смелостта да поставят под въпрос настоящето и да мечтаят за нещо по-добро.“ Наградите INNOVISION са инициатива на Planet Schwarz – креативното пространство на Schwarz IT България, и целят да отличат идеи и проекти с реален принос към обществото.Томислав Дончев, вицепремиер на РепубликаБългарияВдъхновяваща лекция на тема, представена от д-р Пламен Русев от Webit.Foundation върна публиката назад във времето. От създаването на българската азбука до създаването на бъдеще чрез AI, блокчейн и капитал с кауза.Акцент на вечерта беше дискусионният панел „Хората зад бъдещето: Иновации made in Bulgaria“. В него участваха Михаил Петров (S), д-р инж. Даниел Джолев (), Йордан Гинев (), Добромир Иванов () и ст. комисар Владимир Димитров (), модератор бе Бойко Василев, журналист и продуцент. Панелистите обсъдиха предизвикателствата пред иновационната среда у нас, подчертавайки нуждата от премахване на административни и културни бариери, както и значението на инвестициите в кадри и образование. Като ключов извод се открои необходимостта от дългосрочно партньорство между публичния и частния сектор, за да се утвърди България като иновационен хъб с глобален потенциал.Ø Технологии – за новаторски продукти и решения, променящи начина ни на живот и работа;Ø Киберсигурност – за проекти, гарантиращи дигиталната безопасност;Ø Устойчивост – за екологични и дългосрочно ориентирани иновации;Ø Човешки иновации – за инициативи в сферата на образованието, таланта и социалното въздействие.Всички отличени получиха специално създадена статуетка, проектирана от студентката Ванина Ненова от Националната художествена академия. Нейната работа бе избрана в рамките на специален конкурс, организиран съвместно с катедра „Метал“ към НХА.Събитието завърши с изискан коктейл и музикално изпълнение на виртуозната цигуларка Таня Стрингс.Всички отличени проекти, може да видитите тук: INNOVISION AWARDS