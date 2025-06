CRM пазарът нараства със 17,2% през 2025 г.

Интегрирането на социалните медии в модерните CRM платформи e в интензивен подем

Източник: Softone

Пазарният размер на CRM нарастна бързо през последните години, като се очаква да се увеличи от $254,89 млрд. през 2024 г. до $298,61 млрд. през 2025 г. - комбиниран годишен темп на растеж (CAGR) от 17,2%, прогнозира The Business Research Company. Този значителен ръст за кратък период може да се отдаде на настъпването на дигиталната ера, фокусирането върху бизнес стратегии, ориентирани към клиента, търсенето на автоматизация на продажбите и маркетинга, нарастването на електронната търговия, глобализацията и растежа на пазарите.



Предвижда се и през следващите години размерът на CRM пазара да продължи да бележи значителен ръст, като до 2029 г. ще достигне $561,17 млрд. при комбиниран годишен темп на растеж от 17,1%. Нарастването през прогнозния период може да се отдаде на интегрирането на изкуствения интелект и прогнозния анализ, широкото приложение на облачните решения, мобилния CRM, фокуса върху преживяването на клиентите (CX) и интегрирането на IoT. Ключовите тенденции през този прогнозен период включват още по-детайлна персонализация на клиентските нужди и преживяване, интегрираност на каналите на взаимодействие с потребителите и контрол на качеството на данните, заедно с развитието на социалния CRM.



Очаква се нарастващата клиентска база на компаниите и все по-големият акцент върху удовлетвореността на клиентите допълнително да стимулират развитието на CRM пазара в близко бъдеще. За бизнеса е жизненоважно да предоставя персонализирани услуги, да разбира потребителското поведение в процеса на покупка, да идентифицира възможностите за кръстосани продажби и да разработва диференциращи фактори, за запазване на съществуващите и привличане на нови клиенти, прогнозират експертите. Това подхранва нуждата на компаниите от CRM, като им помага да изградят по-дълбоко разбиране за крайните си потребители и да надграждат взаимоотношенията си с тях. Eдин от най-добрите примери на българския пазар за съвременна CRM платформа е SOFTONE Cloud CRM.



Интегрирането на социалните медии в модерните CRM платформи (познато като Social and Mobile CRM) e в интензивен подем, като основната цел е реализация на максималния потенциал на смарт устройствата, предоставяйки достъп в реално време, във всяка една точка на планетата. Тази симбиоза доказва ефективността си, чрез повишаване на продуктивността, обогатяване на клиентското преживяване и наличните потоци от информация. Рекламодателите се възползват от тези платформи, за осъществяване на социална свързаност и споделяне с клиентите, като чрез получената обратна връзка подобряват продуктите си и посланията за тяхната добавена стойност. В допълнение, компаниите могат ефективно да управляват потенциални запитвания и рекламации, които превръщат в клиентска ангажираност и доверие. Все повече крайни потребители ползват информация или контактуват чрез Social and Mobile CRM и това се превръща в неизменна част от стратегията на организациите за ангажиране на съществуващите и привличане на нови клиенти.

