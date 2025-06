Lion’s Head получи разрешение за строеж на първия си логистичен парк в Румъния

€65 млн. е инвестицията в проекта, който ще се осъществи върху терен от 155 000 кв. м

Lion’s Head получи разрешение за строеж на първия си логистичен парк в Румъния – в Попещи-Леордени. Инвестицията в проекта, който ще се осъществи върху терен от 155 000 кв. м, е 65 млн. евро. Паркът ще предложи гъвкави пространства с размери от 1500 кв. м до 20 000 кв. м с чиста височина от 12 м, разпределени върху общо 85 000 кв. м застроена площ.



Паркът е стратегически разположен между DNCB (съществуващия околовръстен път) и A0 (новия околовръстен път на Букурещ), близо до магистрала A2, което позволява бързи връзки с всички части на Букурещ и основни транспортни коридори. Проектът се намира в бързоразвиваща се общност с лесен достъп до квалифицирана работна ръка – важно предимство за бъдещите наематели.



Проектът ще включва три складови сгради, предназначени за съхранение и логистични операции, с обща застроена площ от приблизително 85 000 кв. м. Строителството на обекта ще започне през третото тримесечие на тази година. Lion’s Head Logistics Park ще предоставя на клиентите си цялостна инфраструктура, зелени пространства и зони за отдих и различни дейности, множество паркоместа, включително и зарядни станции за електромобили, като всичко е проектирано да отговаря на високите изисквания за устойчивост и оперативна ефективност. Проектът интегрира модерни BMS технологии, устойчиви материали и интелигентни решения за оптимизиране на енергопотреблението и намаляване на експлоатационните разходи.



„Логистичният пазар в Румъния има изключителен потенциал и ние сме изцяло ангажирани с приноса си към неговото развитие. С нашия местен екип и доказания им опит в реализацията на сложни проекти сме готови за успешен старт на първия ни логистичен парк. Проектът ще осигури устойчиви, ефективни и гъвкави пространства, съобразени със специфичните нужди и очаквания на наемателите“, отбеляза Таня Косева-Бошова, управляващ директор на Lion’s Head Investments.



„С тази стъпка следваме стратегията си за разширяване на нови пазари в Централна и Източна Европа, като превръщаме местните възможности в платформи за регионален растеж. В Попещи-Леордени инвестираме не само капитал, но и нашата експертност, за да изградим логистика от следващо поколение – устойчива, мащабна и готова за бъдещето. Проектът поставя основите на портфолиото ни от логистични паркове в Централна и Източна Европа, където Румъния ще играе ключова роля“, посочи Владимир Гюрджиев, директор „Логистични и индустриални активи“ в Lion’s Head Investments.



Проектът бележи разширяването на портфолиото на Lion’s Head в Румъния и диверсификацията му в логистичния сегмент. Компанията, съвместно дружество на AG Capital и Old Mutual Property, управлява инвестиции в недвижими имоти на стойност над 440 млн. евро, което включва и Oregon Park в Букурещ.



През 2024 г. IFC (International Finance Corporation), част от Групата на Световната банка, обяви фонд от 150 млн. евро в подкрепа на устойчивите логистични проекти на Lion’s Head в Румъния и България с цел укрепване на зелената складова инфраструктура в региона.



За Lion’s Head Investments



Lion’s Head е платформа за инвестиции и управление на активи в недвижими имоти, фокусирана върху първокласни офис и логистични имоти в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Компанията е съвместно дружество между AG Capital – водеща инвестиционна група в търговски и жилищни имоти в ЦИЕ, и Old Mutual – платформа за инвестиции в недвижими имоти от Южна Африка.



През 2024 г. компанията придоби най-голямата частна логистична компания в страната – BPD. Сделката позиционира компанията като втория по големина собственик на индустриални площи в България, с логистични сгради в София, Варна и Русе. Офис портфолиото на Lion’s Head включва пет офис сгради клас А в София и Букурещ.



Lion’s Head управлява бизнес имоти с обща отдаваема площ от 445 000 кв. м.



За AG Capital



АG Саріtаl е гpyпa oт ĸoмпaнии в ceĸтopa нa нeдвижимитe имoти, която paзвивa дeйнocт и yпpaвлявa пpoeĸти в Бългapия, Pyмъния и Πoлшa на стойност над 700 милиона евро. В пopтфoлиoтo й ca BLD и Ultima (жилища), както и дивeлъпмънт ĸoмпaниите Раrk Lаnе и Lion’s Head. Групата си пapтниpa с водещи институционални инвecтитopи ĸaтo Old Mutual, IFC, EBRD, Ароllо Glоbаl Маnаgmеnt и Міtіѕkа RЕІМ