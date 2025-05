БДВО отличи най-добрите комуникационни кампании

Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) награди на тържествена церемония най-добрите комуникационни кампании в конкурса „PR Приз 2025“. Тази година в него се състезаваха над 80 проекта в 15 категории.



Най-оспорвана беше надпреварата в категориите: „ESG комуникационен проект за подобряване качеството на живот в обществото“, „Специално събитие“, „Проект за вътрешни комуникации“, „Комуникационен проект в неправителствения сектор“.



„За 25-а поредна година PR Приз събира на едно място най-добрите комуникационни кампании, реализирани през изминалата година. Това е най-старият и авторитетен конкурс в бранша и единственият с открити публични представяния на състезаващите се проекти. Конкуренцията този път беше изключително голяма с много малка разлика в точките на отличените кампании, представящи най-добрите практики в страната в различни сфери“, каза Иван Янакиев, председател на УС на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и председател на журито на „PR Приз 2025“.



Първото място в категорията „ESG комуникационен проект за подобряване качеството на живот в обществото“ е за IONLINE, A1 България. В „Специално събитие“ призът отиде при Силвър Старз за проекта „Предизвикай сетивата си с Mercedes-Benz и Силвър Стар“. Най-добър проект за вътрешни комуникации е Човек на работа на А1 България. Отличието в категория „Комуникационен проект в неправителствения сектор“ отиде при PR Play за 24-тия Европейски конгрес по неврохирургия (EANS 2024 Sofia) - Иновации. Образование. Лидерство на Българското дружество неврохирургия от PR Play, като своята признателност към комуникационния екип, реализирал проекта, от сцената изрази проф. Николай Габровски – един от водещите неврохирурзи и председател на дружеството.



Двете големи награди „PR агенция на годината“ и „PR eкип на годината“ отидоха съответно при Propaganda Group и екипа на A1 България.



Традиционно по време на церемонията бяха връчени две Стипендии на студенти от специалност „Връзки с обществеността“ на името на създателя и първи председател на БДВО проф. Тодор Петев. Темата на есето, по което писаха бъдещите ПР специалисти – студенти в областта на ПР, маркетинг, реклама, комуникационни науки, обществена информация, носеше мотото на ПР фестивала „Игри на интереси“. БДВО и смейството на проф. Тодор Петев отличи Цветелина Осман от НБУ и Цветослав Станиславов от УНСС



По-рано през деня се проведе и PR фестивалът на БДВО, посветен на темата „Игри на интереси“.



В панела, под надслов „ПР, застъпничество и лобизъм“ и модериран от Константин Вълков, се включиха Жанет Пашалиева – PR експерт, адв. Михаил Бояджиев и Надя Шабани – директор на Българския център за нестопанско право. Ключово значение за това как се отстоява интерес имат тонът и начина на говорене по определена тема, както и придържането към яснота на намеренията и етични норми. В нашето време думата „интерес“ е станала нарицателно за користни цели и е добила негативна конотация. Сега е моментът чрез открит диалог, чрез регламентиране, създаване на регулации, принципи и правила да стане ясна разликата между различните понятия, свързани със защита на интереси, посочиха участниците в първата част на PR фестивала.



Вторият панел от фестивала сложи фокус върху комуникациите в новите глобални наративи. Участващите в него представители на медиите и комуникационни експерти очертаха важността на това тези нови наративи да се познават, за да могат да бъдат използвани правилно. В голямата си степен глобалните наративи са наративите на противопоставяне, наративи на подкопаване на доверието, включително в медиите, посочиха участниците в панела. Този разговор беше модериран от Гергана Иванова, управляващ партньор на The Smarts и член на УС на БДВО и в него се включиха Жанета Дядовска, директор Маркетинг и корпоративни комуникации на bTV, Виктория Блажева, директор Маркетинг и комуникации на УниКредит за ЦИЕ, Любомир Аламанов, комуникационен специалист и журналистът и университетски преподавател Весислава Антонова.





Пълен списък на наградените кампании в PR Приз 2025:



Категория: Корпоративна комуникационна кампания



2 място: „Времето е живот“, реализиран за Novartis България от Propaganda Group



1 място: Xiaomi България - PR & комуникационна стратегия, реализиран за Xiaomi България от Propaganda Group





Категория: B2B комуникационен проект



3 място: Устойчивостта - печелившата бизнес стратегия, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН



2 място: Първата 5G частна мобилна мрежа в България, A1 България



1 място: Автомивки, Керхер





Категория: SG комуникационен проект за подобряване качеството на околната среда/устойчиви екологични проекти



2 място: Място на храната не е боклука, реализиран за Kaufland България от Kaufland България & V+O Communication



1 място: Чаирски езера. Капсули биоразнообразие в Родопите, реализиран за Девин ЕАД от Интеримидж





Категория: ESG комуникационен проект за подобряване качеството на живот в обществото



3 място: Победи холестерола, реализиран за AMGEN от PR Play



3 място: Сила за новото поколение, реализиран за Olympus от Propaganda Group



2 място: Твоето здраве е твоя отговорност, реализиран за ASTELLAS Pharma от Интеримидж



2 място: Централни хали, реализиран за Kaufland България от Kaufland България & V+O Communication



1 място: IONLINE, A1 България





Категория: Комуникационен проект в неправителствения сектор



3 място: Ден на четенето – България, реализиран за Сдружение „Книги и четене“,



фондация „Четене“, фондация „Детски книги“ от: Anaya Media



2 място: Ти и Lidl за нашето утре, реализиран за Лидл България от Интеримидж



1 място: 24-ти Европейски конгрес по неврохирургия (EANS 2024 Sofia) - Иновации. Образование. Лидерство, реализиран за Българско дружество неврохирургия от PR Play





Категория: Комуникационен проект в публичния сектор



2 място: Кауза България, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“



1 място: Заедно срещу рака на дебелото черво – тихият убиец, реализиран за фондация „Лъчезар Цоцорков“ от MSL, Saatchi&Saatchi, Zenith, Digitas - част от Publicis Groupe България





Категория: Вътрешни комуникации



3 място: Идеи за ефективност: инициативата Keep it Simple, УниКредит Булбанк



2 място: Ангаже, The Smarts Group



1 място: Човек на работа, А1 България





Категория: Комуникационен проект за продукт или услуга





3 място: Целият ни световен опит в гамата ни водоструйки, Керхер



2 място: Всички знаци сочат към…Vola!, реализиран за Vola.bg от Propaganda Group



2 място: oneMarkets Fund – как един продукт да остане атрактивен година след старта, УниКредит Булбанк



1 място: Едногодишна кампания за серията Redmi Note 13, реализиран за Xiaomi Bulgaria от Propaganda Group





Категория: Специално събитие





3 място: УниКредит Булбанк отбеляза 60-годишнината си с бляскава оперна гала, УниКредит Булбанк



2 място: Every shot iconic с Redmi Note 13 Series, реализиран за Xiaomi Bulgaria от Propaganda Group



1 място: Предизвикай сетивата си с Mercedes-Benz и Силвър Стар, Силвър Стар





Категория: Комуникационен проект на медия



3 място: bTV Comedy 15 години - Начо Герерос (Коке) в България, bTV Media Group



2 място: Информационна кампания на БНТ #НеДишайСмърт, БНТ



1 масто: „Островът на 100-те гривни“ Инфлуенсър маркетинг кампания, bTV Media Group





Категория: Кризисни комуникации



2 място: В търсене на реалните причини за недостиг на лекарства и в помощ на пациентите, Българска асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства



1 място: Кризата с ваучерите за храна, реализиран за Асоциация на операторите на ваучери за храна в България от Параграф 42





Категория: Дигитални комуникации



2 място: Всички знаци сочат към…Vola!, реализиран за Vola.bg от Propaganda Group



1 място: The KindTok, А1 България





Категория: Комуникационна кампания за работодателска марка/ Employer Branding



3 място: Комуникационна кампания за работодателска марка “Дестинация на успеха”, Силвър Стар



2 място: Стажантска програма – кариерният път започва там, където вдъхновението среща подкрепата, УниКредит Булбанк



1 място: A1FemCircle, А1 България





Категория: Инфлуенсър маркетинг



3 място: Сила за новото поколение, реализиран за Olympus от Propaganda Group



2 място: Crocs Бъди какъвто си, реализиран за Crocs Bulgaria от Параграф 42



1 място: Всички знаци сочат към…Vola!, реализиран за Vola.bg от Propaganda Group





Категория: Имиджмейкинг



2 място: Фактори(нг) за успех, реализиран за Smart Factoring от Propaganda Group



1 място: Xiaomi България - PR & комуникационна стратегия, реализиран за Xiaomi България



от Propaganda Group



Специална награда на Комисията по професионална етика: Сила за новото поколение, реализиран за Olympus от Propaganda Group





Специална награда на КРИБ: oneMarkets Fund – как един продукт да остане атрактивен година след старта, УниКредит Булбанк

Абонирай се!

Абонамент за списание BGlobal може да заявите:-във фирма &bd...