Shelly Group трансформира музея The Mob Museum в Лас Вегас

Като водещ доставчик на IoT технологии и решения за интелигентни сгради, Shelly Group допринесе за трансформацията на The Mob Museum в Лас Вегас – един от най-посещаваните исторически музеи в САЩ – в образец за иновации в умната инфраструктура. Чрез внедряване на устройства и сензори Shelly и тяхната интеграция с Home Assistant, музеят успя да оптимизира работата на системата за отопление, вентилация и климатизация (HVAC), да намали енергийната консумация, да автоматизира мониторинга на хладилни системи и ръчни задачи, както и да подобри защитата от течове и наводнения.



Официално известен като Националния музей на организираната престъпност и правоприлагането, The Mob Museum привлича над 400 000 посетители годишно и е сред най-реномираните исторически музеи в САЩ. Освен че разказва завладяваща история за борбата между организираната престъпност и закона, музеят вече служи и като пример за това как интелигентната инфраструктура може да подобри ежедневните операции. В основата на тази трансформация стоят IoT устройствата на Shelly.



„Решението на екипа на The Mob Museum да приложи Shelly технологии в такова натоварено и културно значимо пространство е доказателство за практическите предимства и надеждността на нашите смарт решения“, сподели Светлин Тодоров, съосновател и изпълнителен директор на Shelly USA. „Това е чудесен пример за това как съвременните технологии могат да улеснят операциите и да намалят разходите.“



След интеграцията на решенията на Shelly, музеят отбелязва редица ползи – от енергийна ефективност и подобрен контрол на климата до мониторинг в реално време на хладилните камери и повишено удобство за посетителите. Shelly устройствата се използват за автоматични известия при отклонения в температурата в хладилните съоръжения, за осигуряване на постоянна климатизация в сградата и за индикация за заетост на зоната за кърмещи майки – с цел по-добро преживяване за тях. Всички системи се управляват чрез отворената платформа Home Assistant, която служи като централен хъб за автоматизация.



В бъдеще музеят планира допълнителни надграждания чрез Shelly Pro релета, с които да се автоматизират сложни, многостъпкови ръчни процеси – още едно доказателство за мащабируемостта и ефективността на решенията на Shelly за търговски приложения.



Историята на The Mob Museum показва как културните институции могат да внедрят интелигентни сградни практики без високи разходи и сложност.



„За нас този проект подчертава глобалното значение и въздействие на български технологии от световно ниво“, допълни Тодоров.

