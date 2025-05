Инвеститори в утрешния ден: Lesaffre България

Текстът е част от специалния проект на BGLOBAL "Инвеститори в утрешния ден".



Съдържание от Lesaffre БългарияВ Lesaffre вярваме, че устойчивото развитие не е само визия, а конкретна отговорност. Именно затова поставяме екологичните принципи в сърцето на нашата дейност – от производството до опаковките. В България този ангажимент придобива конкретни измерения чрез активната ни роля в международната програма Baking With Lesaffre, и в частност инициативата Bake for Good, посветена на грижата за природата и устойчивото развитие в хлебопроизводството.През 2021 г. Lesaffre, като част от FEDIMA – европейската федерация на производителите на хлебопекарни съставки – пое ангажимент за намаляване на въглеродния отпечатък от опаковките до януари 2025 г. в редица региони, включително и в България. Това включва преход към рециклируеми хартиени опаковки със сертификати FSC® и PEFC®, които отговарят на европейските насоки за устойчивост и рециклиране.Хлебопроизводството в България е не само част от националната хранителна сигурност, но и културна ценност. Въвеждането на устойчиви и рециклируеми опаковки в сектора означава:, особено в големите хлебозаводи и индустриални пекарни.в усилията им за екологично производство, в съответствие с изискванията на ЕС.на европейския пазар, където устойчивостта вече е важен конкурентен фактор.Опаковките, които вече се въвеждат и в България, са съобразени със съществуващите производствени процеси и рециклиращи системи. Те:- Са произведени от неотбелязана хартия с FSC® или PEFC® сертификат;- Са съвместими с българските машини и канали за рециклиране;- Са налични в гъвкави формати (от 5 до 25 кг), подходящи за различни видове пекарни;- Са етикетирани с единен пиктограм за рециклируемост;- Позволяват лесно визуално разграничаване на продуктови категории;- Имат намалена площ за печат, с цел намаляване на мастилата и въздействието върху околната среда.Bake for Good е един от 6-те стълба на глобалната програма Baking With Lesaffre и е пряко посветен на темите за устойчиво развитие, кръгова икономика и екологична отговорност. В България, чрез Bake for Good, ние:- Работим в партньорство с хлебопроизводители и доставчици за въвеждане на екологични решения;- Предоставяме обучителни ресурси и споделяме добри практики;- Подкрепяме трансформацията на индустрията към по-устойчив модел.С тази активност, Lesaffre България прави крачка напред в посока устойчиво бъдеще – като съчетава качество, иновация и отговорност. Заедно с нашите клиенти, партньори и екипи, продължаваме да „печем за добро“.